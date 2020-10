Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b403731e-4851-4149-a19e-cc1304ccf9bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kilencedik lett a szakácsverseny európai fordulóján a magyar csapat.","shortLead":"Kilencedik lett a szakácsverseny európai fordulóján a magyar csapat.","id":"20201016_bocuse_dor_europai_fordulo_szakacsverseny_gasztronomia_szell_tamas_puliszka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b403731e-4851-4149-a19e-cc1304ccf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3f6e9c-7524-479e-a292-67205df38493","keywords":null,"link":"/elet/20201016_bocuse_dor_europai_fordulo_szakacsverseny_gasztronomia_szell_tamas_puliszka","timestamp":"2020. október. 16. 18:11","title":"Bejött a puliszkakrém – továbbjutottak a magyarok a Bocuse d’Or világdöntőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d44ddce-c96a-4c2c-a05d-2e520f450e8d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már ellenőrzés alatt tartják a lángokat, amelyek a Kilimandzsárót övező nemzeti park területének öt százalékát perzselték fel.","shortLead":"Már ellenőrzés alatt tartják a lángokat, amelyek a Kilimandzsárót övező nemzeti park területének öt százalékát...","id":"20201016_kilimandzsaro_tuzvesz_tuzoltas_afrika_tanzania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d44ddce-c96a-4c2c-a05d-2e520f450e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f114e085-c9e2-4d21-b3db-3ca15447a218","keywords":null,"link":"/zhvg/20201016_kilimandzsaro_tuzvesz_tuzoltas_afrika_tanzania","timestamp":"2020. október. 16. 19:17","title":"Megfékezték a Kilimandzsárón tomboló tűzvészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15734d6-a730-42bb-8766-e1a3d21dfe4f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia kormányfő azt ígérte: az állam a lehető legkeményebben fel fog lépni a köztársasági eszme védelmében.","shortLead":"A francia kormányfő azt ígérte: az állam a lehető legkeményebben fel fog lépni a köztársasági eszme védelmében.","id":"20201017_Kemeny_fellepest_iger_a_francia_kormany_a_parizsi_tanargyilkossag_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a15734d6-a730-42bb-8766-e1a3d21dfe4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563959ce-df9d-46da-86e7-6e87ef65ed21","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Kemeny_fellepest_iger_a_francia_kormany_a_parizsi_tanargyilkossag_utan","timestamp":"2020. október. 17. 18:45","title":"Márciusban kapott menekültstátust a tanárt lefejező csecsen fiatal Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e473fd-9b25-4588-bd58-e09ad9c41055","c_author":"Benkő Eszter","category":"360","description":"Fotelmagány, kanapéborászat, banyatájm, karanténháj, koronapara, cecíliás. Még Kazinczy Ferenc is megirigyelhetné azt a szó- és kifejezésáradatot, amelyet a magyar nyelv a koronavírus-járványnak köszönhet. A nyáron megjelent Karanténszótár a pandémia második hullámával újabb szócikkekkel bővülhet.","shortLead":"Fotelmagány, kanapéborászat, banyatájm, karanténháj, koronapara, cecíliás. Még Kazinczy Ferenc is megirigyelhetné azt...","id":"202042__karantenszotar__neologizmusok__gyarapodo_szokincs__szoba_hoztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27e473fd-9b25-4588-bd58-e09ad9c41055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e43706c-b37c-419a-b07b-cbc551216ec2","keywords":null,"link":"/360/202042__karantenszotar__neologizmusok__gyarapodo_szokincs__szoba_hoztak","timestamp":"2020. október. 17. 16:00","title":"Karanténháj, elgyőrfipalisodás, banyatájm - Pörög a nyelvújítás a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ae2444-2356-4fcb-873a-35cad38e84fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke után a finn kormányfő is távozott a brüsszeli EU-csúcsról, miután kiderült, hogy találkozott egy koronavírus-fertőzöttel.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke után a finn kormányfő is távozott a brüsszeli EU-csúcsról, miután kiderült...","id":"20201016_sanna_marin_koronavirus_eu_csucs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4ae2444-2356-4fcb-873a-35cad38e84fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5f1e43-bb82-4d1f-addb-08d651c47c1a","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_sanna_marin_koronavirus_eu_csucs","timestamp":"2020. október. 16. 18:06","title":"A finn miniszterelnök is otthagyta az EU-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc068f1-e2b1-4fb8-9b77-4b2d925f7bf7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig is maguktól közlekedtek a Cruise önvezető taxijai, ám a volán mögött egy sofőrnek is ülnie kellett a biztonság kedvéért. Most megkapták az engedélyt, hogy a járművek maguktól guruljanak.","shortLead":"Eddig is maguktól közlekedtek a Cruise önvezető taxijai, ám a volán mögött egy sofőrnek is ülnie kellett a biztonság...","id":"20201017_onvezeto_auto_general_motors_cruise_san_francisco","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffc068f1-e2b1-4fb8-9b77-4b2d925f7bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafda9d5-58d5-4df1-86ea-dd9ccef48ba8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_onvezeto_auto_general_motors_cruise_san_francisco","timestamp":"2020. október. 17. 08:33","title":"Kiveszi a sofőröket a Cruise a robottaxikból, önvezető módban közlekednek San Franciscóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8d27a4-5ae4-41f2-bc1a-4a343164bcc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy török sofőr mutatta be, mi az a túlzott önbizalom.","shortLead":"Egy török sofőr mutatta be, mi az a túlzott önbizalom.","id":"20201017_180_kmhrol_keson_fekezve_a_Porsche_Taycan_sem_fogja_bevenni_a_korforgalmat__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed8d27a4-5ae4-41f2-bc1a-4a343164bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e343f8f3-cb1c-44a4-a993-eb1c74a10ae8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_180_kmhrol_keson_fekezve_a_Porsche_Taycan_sem_fogja_bevenni_a_korforgalmat__video","timestamp":"2020. október. 17. 15:55","title":"180 km/h-ról későn fékezve a Porsche Taycan sem fogja bevenni a körforgalmat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644beca7-9f86-4001-9e0d-f464f5011470","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amikor a rendőrök megtalálták a medvét, az leamortizálta az autójukat.","shortLead":"Amikor a rendőrök megtalálták a medvét, az leamortizálta az autójukat.","id":"20201016_japan_medve_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=644beca7-9f86-4001-9e0d-f464f5011470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fad685-057a-483d-b8f1-3c0629dfb9e8","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_japan_medve_tamadas","timestamp":"2020. október. 16. 20:37","title":"Lelőttek Japánban egy medvét, amely megsebesített négy embert és kiiktatott egy rendőrautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]