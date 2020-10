Müller Cecília országos tiszti főorvos a friss járványügyi adatok ismertetésével kezdte az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóját. Elmondta,

hétfőn 989 embernél mutattak ki koronavírus-fertőzést, ezzel 48 757 főre emelkedett a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. A közölt adat azonban hiányos – figyelmeztetett Müller –, mert informatikai problémák miatt nem érkezett be mindenhonnan. A kimaradt fertőzötteket a szerdai adathoz fogják hozzászámolni.

meghalt 38 beteg, így a járvány áldozatainak száma 1211-re emelkedett. Hétfőn a legfiatalabb elhunyt 40, a legidősebb pedig 90 éves volt.

az aktív fertőzöttek száma 32 909.

1960 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 197-en vannak lélegeztetőgépen. Müller szerint ezek a számok is emelkedő tendenciát mutatnak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint is nagyon nehéz időszak elé nézünk. A járványgörbét el kell laposítani, nem javasolják a tömeges részvételt a rendezvényeken. A közös összejövetelek mérséklésére is kérik a lakosságot.

Rendkívüli szünet jelenleg 46 óvodában és 21 iskolában van, 153 osztálynál és 17 teljes iskolánál pedig digitális munkarendet vezettek be a koronavírus-megbetegedések miatt.

Az őszi szünetben fertőtlenítő nagytakarítás lesz az iskolákban – mondta Müller. Ahol találtak már koronavírusos esetet, ott a honvédség fog segítséget nyújtani a munkához.

A tiszti főorvos beszélt az elmúlt hetek számairól is. Elmondta, hogy a 41. és a 42. hét adatait vizsgálva is emelkedő tendencia látszik: 18 százalékos emelkedést említett, az egyik hétről a másikra 1571-gyel nőtt a pozitív esetek száma. A leginkább most a 40-49 évesek érintettek, az összes új fertőzött közül az ő arányuk 20 százalék. A 65 év felettiek aránya is 15 százalék fölé emelkedett. Az új pozitívak átlagéletkora 44,4 év.

Százezer főre vetítve is kimutatható az emelkedő tendencia Müller szerint. Mint mondta, 397-ről 488-ra emelkedett a pozitivitások száma. A fertőzöttek nemek közti arányáról azt mondta, a nők irányába tolódik el, ahogy emelkedik a fertőzöttek életkora. Jelenleg 52-48 százalék a nők „javára”.

Kiss Róbert rendőr alezredes arról beszélt, hogy ismeretlenek fehérbe öltözve fertőtlenítésre hivatkozva próbálnak bejutni ingatlanokba. Arra kérte az embereket, hogy ha ilyet tapasztalnak, és korábban nem tájékoztatták őket fertőtlenítésről, akkor érdeklődjenek a kormányhivataloknál és az önkormányzatnál.

Kérdések:

A Hajdú-Bihari Napló arra volt kíváncsi, karanténba kell-e vonulniuk a román-magyar kettős állampolgárok, ha a határ túloldalára mennének családlátogatásra. Kiss szerint ebben az esetben az ingázásra vonatkozó rendelkezés, illetve a 30 kilométeres szabály érvényesül. Amennyiben a határ túloldalán 30 kilométeren belülre mennek, akkor nem kell hazaérve karanténba vonulniuk.

A Dunántúli Napló szerint egyre nehezebb testnevelés órát tartani szabadtéren, mert egyre hidegebb az időjárás, mit ajánl az operatív törzs? Müller szerint fontos a mozgás, meg kell tartani az órákat és a tornateremben lehet tartani a távolságot, mert ott elegendő a légtér. Azt azonban hozzátette, hogy a tornaszereket fertőtleníteni kell két óra között, és a szellőztetéséről is gondoskodni kell. Az öltözőkben kell jól szervezni az órákat, hogy ne legyen zsúfoltság.

Veszprémi Napló azt akarta megtudni, hogy mi történik azokkal az orvosokkal, akik az átvezénylés ellenére nem veszik fel a munkát. Müller nem tudott válaszolni a kérdésre, ilyenről szerinte nem tudni.

A Magyar Nemzet azt kérdezte, hogy hány orvost és ápolót vezényeltek eddig át. A tiszti főorvos elmondta, hogy eddig 909-et.

Az RTL Klub arra volt kíváncsi, hogy az őszi szünetben vigyázhatnak-e a nagyszülők az unokákra? Müller szerint, ha mindannyian egészségesek, akkor igen. Ha azonban bármilyen tünet jelentkezne, láz, köhögés, akkor rögtön különítsék el őket. Hozzátette: Most egy kicsikét máshogy kell szeretnünk egymást.

A hvg.hu kérdéseire nem válaszoltak.