Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyitva maradnak az iskolák, de korán be kell zárniuk a presszóknak és a bároknak Olaszországban, betiltották a nagyobb vásárokat, de a konferenciákat nem fújják le. Újabb járványügyi korlátozásokat jelentett be az olasz miniszterelnök, de a tavaszihoz hasonló lezárásokra nem készülnek. ","shortLead":"Nyitva maradnak az iskolák, de korán be kell zárniuk a presszóknak és a bároknak Olaszországban, betiltották a nagyobb...","id":"20201019_giuseppe_conte_olaszorszag_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1e0dcc-5401-4473-b9dc-5e252c5c6c83","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_giuseppe_conte_olaszorszag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 19. 10:19","title":"Újabb korlátozások jönnek Olaszországban, de a lezárásokat mindenképpen elkerülnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f23b76-211f-48a6-9c9d-4ff489a547ab","c_author":"Adozona.hu","category":"kkv","description":"Az iratok megőrzésének felelőssége az adózóé, nem a könyvelőé.\r

\r

","shortLead":"Az iratok megőrzésének felelőssége az adózóé, nem a könyvelőé.\r

\r

","id":"20201018_Konyvelokent_meddig_kell_megorizni_az_ugyfelek_dokumentumait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7f23b76-211f-48a6-9c9d-4ff489a547ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b8346f-20cf-434d-b81c-2634d9cf05c5","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_Konyvelokent_meddig_kell_megorizni_az_ugyfelek_dokumentumait","timestamp":"2020. október. 18. 18:50","title":"Könyvelőként meddig kell megőrizni az ügyfelek dokumentumait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f708e0-4b5b-4ef6-a20a-9890a36f387e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minek megvásárolni egy autót, ha bármikor lemondható előfizetéssel is használhatunk helyette egy vadonatúj kocsit? Az előfizetésünket ráadásul bárkivel meg is oszthatjuk, amivel a saját költségünket csökkenthetjük.","shortLead":"Minek megvásárolni egy autót, ha bármikor lemondható előfizetéssel is használhatunk helyette egy vadonatúj kocsit...","id":"20201018_Az_autos_Netflixet_kinal_meg_a_kinai_autogyarto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84f708e0-4b5b-4ef6-a20a-9890a36f387e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3a0a44-35db-407d-b773-96a2d6445f46","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Az_autos_Netflixet_kinal_meg_a_kinai_autogyarto","timestamp":"2020. október. 18. 17:19","title":"Az autópiac Netflixe akar lenni a Lynk & Co","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e69a4f-b88f-47d5-9ca1-8d4ae4173985","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lényegesen kevesebb fájdalommal és gyorsabb gyógyulással jár, ha a torokmandulát nem távolítják el teljesen, hanem egy nagyon pici részt meghagynak – állapította meg egy hosszú távú ausztrál kutatás.","shortLead":"Lényegesen kevesebb fájdalommal és gyorsabb gyógyulással jár, ha a torokmandulát nem távolítják el teljesen, hanem...","id":"20201020_mandulamutet_reszleges_eltavolitas_horkolas_alvaszavar_verzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52e69a4f-b88f-47d5-9ca1-8d4ae4173985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed711f4-39be-4e45-bc5e-c6ebfe061f0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_mandulamutet_reszleges_eltavolitas_horkolas_alvaszavar_verzes","timestamp":"2020. október. 20. 07:03","title":"Erről tudjon, mielőtt kivetetné a gyerek manduláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van olyan intézmény, ahol egy jelentkezőnek akár több évet is kell várnia, míg bejut.","shortLead":"Van olyan intézmény, ahol egy jelentkezőnek akár több évet is kell várnia, míg bejut.","id":"20201019_Az_ev_eleje_ota_titkolja_a_kormany_hanyan_varnak_idosotthoni_elhelyezesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095875cd-2d84-4b0a-b8b6-dbd124ff8a74","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_Az_ev_eleje_ota_titkolja_a_kormany_hanyan_varnak_idosotthoni_elhelyezesre","timestamp":"2020. október. 19. 07:16","title":"Az év eleje óta titkolja a kormány, hányan várnak idősotthoni elhelyezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lélegeztetőgépen 188 beteget kezelnek.","shortLead":"Lélegeztetőgépen 188 beteget kezelnek.","id":"20201019_Koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112b0c6f-9bed-4240-a1a4-f6b3de90a673","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_Koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. október. 19. 08:47","title":"Koronavírus: 31 halott, 1478 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vasárnap hajnalban mászkált egy medve Miskolcon. Néhány napja szintén a város közelében észleltek medvét.","shortLead":"Vasárnap hajnalban mászkált egy medve Miskolcon. Néhány napja szintén a város közelében észleltek medvét.","id":"20201018_Medve_jarorozott_Miskolcon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6b0693-80dd-4cea-8035-15f81b168598","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Medve_jarorozott_Miskolcon","timestamp":"2020. október. 18. 11:09","title":"Medve járőrözött Miskolcon (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff63944-694c-46ec-bf1a-eed6ddc8f96e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Criterion Biztonsági Szolgáltatások Zrt. a céginformációs adatbázis szerint „NATO beszállításra alkalmas” minősítéssel rendelkezik.","shortLead":"A Criterion Biztonsági Szolgáltatások Zrt. a céginformációs adatbázis szerint „NATO beszállításra alkalmas”...","id":"20201019_illegalis_foglalkoztatas_feketezes_nav_garancsi_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ff63944-694c-46ec-bf1a-eed6ddc8f96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b84cab3-9966-459c-b364-c7ebe01ee22e","keywords":null,"link":"/kkv/20201019_illegalis_foglalkoztatas_feketezes_nav_garancsi_istvan","timestamp":"2020. október. 19. 08:06","title":"Illegális foglalkoztatáson kapta a NAV Garancsi István biztonsági cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]