[{"available":true,"c_guid":"e6c13f2c-d3fe-4eca-b4cf-b9973aaaf93d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Október 23. alkalmából a magyar érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kap az Előre budai srácok szerzője, Pier Francesco Pingitore. Az Avanti ragazzi di Buda felhangzott Orbán Viktor egyik olaszországi útján is.\r

\r

","shortLead":"Október 23. alkalmából a magyar érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kap az Előre budai srácok szerzője, Pier...","id":"20201019_Orbannak_is_elenekeltek_az_olasz_56os_dalt_a_szerzo_most_kituntetest_kap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c13f2c-d3fe-4eca-b4cf-b9973aaaf93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef763a9e-9ae4-4f67-b540-5244d10f7984","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_Orbannak_is_elenekeltek_az_olasz_56os_dalt_a_szerzo_most_kituntetest_kap","timestamp":"2020. október. 19. 13:04","title":"Orbánnak is elénekelték az olasz 56-os dalt, a szerző most kitüntetést kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f5c888-9bfe-4b18-ab3c-fd70049e48c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kérdéseket tesznek fel ma a parlamenti képviselők a miniszterelnöknek.","shortLead":"Kérdéseket tesznek fel ma a parlamenti képviselők a miniszterelnöknek.","id":"20201019_jakab_peter_krumpli_orban_viktor_fidesz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84f5c888-9bfe-4b18-ab3c-fd70049e48c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b8c963-24ec-4f4c-8661-eb9e0342930d","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_jakab_peter_krumpli_orban_viktor_fidesz_koronavirus","timestamp":"2020. október. 19. 17:28","title":"Jakab Péter egy zsák krumplit vitt Orbánnak, Kocsis Máté vette el tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatok egy része nem érkezett be hétfőn, a kimaradt fertőzötteket hozzászámolják majd a szerdán közöltekhez. Így is csaknem ezer igazolt fertőzöttet találtak hétfőn. ","shortLead":"Az adatok egy része nem érkezett be hétfőn, a kimaradt fertőzötteket hozzászámolják majd a szerdán közöltekhez. Így is...","id":"20201020_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52273ecc-defe-4d9e-bdcb-86358c2dd8b0","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato","timestamp":"2020. október. 20. 13:19","title":"Müller: Informatikai hiba miatt nem tudják pontosan, mennyi volt napi fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kovács András Péter Facebook-oldalát is megtalálták azok a csalók, akik a Facebook-csapat nevében írnak üzenetet. Vigyázat: átverés!","shortLead":"Kovács András Péter Facebook-oldalát is megtalálták azok a csalók, akik a Facebook-csapat nevében írnak üzenetet...","id":"20201019_facebook_adathalasz_tamadas_kovacs_andras_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4538d389-d1f5-4630-82ee-a134396307fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_facebook_adathalasz_tamadas_kovacs_andras_peter","timestamp":"2020. október. 19. 16:03","title":"Kovács András Péter figyelmeztet: átverés terjed a Facebookon, ne dőljön be neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A magyar polgárok 72 százaléka egyetért, vagy hajlik egyetérteni azzal, hogy az EU kösse össze az uniós forrásokból való részesedést a jogállamiság és a demokratikus értékek tiszteletben tartásával, mindössze 18 százalékuk ellenzi ezt.","shortLead":"A magyar polgárok 72 százaléka egyetért, vagy hajlik egyetérteni azzal, hogy az EU kösse össze az uniós forrásokból...","id":"20201020_A_magyarok_tobb_mint_ketharmados_tobbseggel_tamogatjak_a_jogallami_felteteleket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f402b7c6-49a3-4955-90d1-25f2a218bbc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_A_magyarok_tobb_mint_ketharmados_tobbseggel_tamogatjak_a_jogallami_felteteleket","timestamp":"2020. október. 20. 08:57","title":"A magyarok több mint kétharmados többséggel támogatják a jogállami feltételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db56074f-56fe-48a8-9be0-b620ef8c03e6","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A diákoknak ne kelljen otthon napi egy-másfél óránál többet tanulnia – tanárként és szülőként erre a meggyőződésre jutott a Klebelsberg Központ elnöke. Szerinte a középiskolásoknak „ebben a korban szükségük van egyfajta kötetlen életre, arra, hogy ne kelljen állandóan tanulniuk”, a szülőknek pedig \"el kell fogadniuk gyereküket olyannak, amilyen, kihozni belőle a maximumot”, s megtalálni a neki való iskolát.","shortLead":"A diákoknak ne kelljen otthon napi egy-másfél óránál többet tanulnia – tanárként és szülőként erre a meggyőződésre...","id":"20201019_Hajnal_Gabriella_hvg_kozepiskolai_rangsor_Klebelsberg_Kozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db56074f-56fe-48a8-9be0-b620ef8c03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a23d57-ceec-44e3-b72d-fb6b1143a4f9","keywords":null,"link":"/360/20201019_Hajnal_Gabriella_hvg_kozepiskolai_rangsor_Klebelsberg_Kozpont","timestamp":"2020. október. 19. 15:00","title":"Hajnal Gabriella: „A tehetséges gyerekek, bármilyen iskolába járnak, meg fogják állni a helyüket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c080443-b407-4dc8-8edc-fa370c7f7f39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kocsi is leégett keddre virradóra, kis híja volt, hogy az épület is lángra kapjon. A rendőrség szándékosságot gyanít.","shortLead":"Több kocsi is leégett keddre virradóra, kis híja volt, hogy az épület is lángra kapjon. A rendőrség szándékosságot...","id":"20201020_tesla_tuzeset_svedorszag_malmo_gyujtogatas_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c080443-b407-4dc8-8edc-fa370c7f7f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5efc094-99d7-483d-9181-3afba5604ced","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_tesla_tuzeset_svedorszag_malmo_gyujtogatas_lehet","timestamp":"2020. október. 20. 18:31","title":"Teslák lángoltak Malmőben, a rendőrség nyomozást indított – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e69a4f-b88f-47d5-9ca1-8d4ae4173985","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lényegesen kevesebb fájdalommal és gyorsabb gyógyulással jár, ha a torokmandulát nem távolítják el teljesen, hanem egy nagyon pici részt meghagynak – állapította meg egy hosszú távú ausztrál kutatás.","shortLead":"Lényegesen kevesebb fájdalommal és gyorsabb gyógyulással jár, ha a torokmandulát nem távolítják el teljesen, hanem...","id":"20201020_mandulamutet_reszleges_eltavolitas_horkolas_alvaszavar_verzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52e69a4f-b88f-47d5-9ca1-8d4ae4173985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed711f4-39be-4e45-bc5e-c6ebfe061f0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_mandulamutet_reszleges_eltavolitas_horkolas_alvaszavar_verzes","timestamp":"2020. október. 20. 07:03","title":"Erről tudjon, mielőtt kivetetné a gyerek manduláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]