[{"available":true,"c_guid":"d388f0c5-0451-45ac-90a9-3f829e186d17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Matteo Messina Denarót 1993 óta keresik, már többször is életfogytiglanra ítélték.","shortLead":"Matteo Messina Denarót 1993 óta keresik, már többször is életfogytiglanra ítélték.","id":"20201021_olaszorszag_szicilia_maffia_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d388f0c5-0451-45ac-90a9-3f829e186d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3909427-79e3-49b1-9415-547f4cbea0a5","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_olaszorszag_szicilia_maffia_itelet","timestamp":"2020. október. 21. 06:17","title":"Elítélték Olaszország legkeresettebb bűnözőjét, aki a Cosa Nostra feje lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c12ac6c-b7e3-43dc-941b-294664e4add9","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vashiány a leggyakoribb tápanyaghiány a világon. Mivel vasat a szervezetünk nem tud előállítani, állati és növényi eredetű táplálékainkkal vesszük magunkhoz. A vashiány a „kereslet-kínálat” egyensúlyának megbillenéséből fakad, és számos oka lehet: a nem megfelelő táplálkozás, a menstruáció, a terhesség, az emésztőrendszert érintő bajok vagy daganatos betegségek, sőt az intenzív sport vagy fogyókúra is előidézheti a kialakulását.\r

","shortLead":"A vashiány a leggyakoribb tápanyaghiány a világon. Mivel vasat a szervezetünk nem tud előállítani, állati és növényi...","id":"maltofer_20191105_vashiany_anemia_verszegenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c12ac6c-b7e3-43dc-941b-294664e4add9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215cf4b3-ede2-4d61-8516-e4c198726127","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20191105_vashiany_anemia_verszegenyseg","timestamp":"2020. október. 22. 07:30","title":"Gondolta volna? Minden negyedik ember vérszegény!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államokból is érkeznek orvosok a cseh egészségügyi intézményekbe.","shortLead":"Az Egyesült Államokból is érkeznek orvosok a cseh egészségügyi intézményekbe.","id":"20201021_Csehorszag_koronavirus_jarvany_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c21cdbd-c486-42f9-a1a8-166681f15fb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_Csehorszag_koronavirus_jarvany_korlatozas","timestamp":"2020. október. 21. 16:43","title":"Boltzár és kijárási tilalom: radikális lépéseket hoztak a csehek a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90076cb-0984-418e-866d-4b95c8e92231","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy sokkal erősebb ellenféllel szálltak szembe, de olyan dolog áll a pártjukon, amelyet puszta erő soha nem tud legyőzni: az igazság – fogalmazott a Szaharov-díjas belorusz ellenzékről az EP elnöke.","shortLead":"Egy sokkal erősebb ellenféllel szálltak szembe, de olyan dolog áll a pártjukon, amelyet puszta erő soha nem tud...","id":"20201022_A_belarusz_ellenzeke_a_Szaharovdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f90076cb-0984-418e-866d-4b95c8e92231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee27888-5569-4288-8146-81552dbccedf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_A_belarusz_ellenzeke_a_Szaharovdij","timestamp":"2020. október. 22. 13:38","title":"A fehérorosz ellenzék kapta a Szaharov-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy hete még meglehetősen óvatosan, most azonban már elégedetten nyilatkoztak az Európai Parlament részéről a jogállamisági feltételességéről szóló tárgyalások kapcsán. Bár részletek nem derültek ki, a nyilatkozatokból úgy tűnik, a tagállamok engednek az EP követeléseinek.","shortLead":"Egy hete még meglehetősen óvatosan, most azonban már elégedetten nyilatkoztak az Európai Parlament részéről...","id":"20201020_Jogallamisagi_targyalasok_elorelepes_tortent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c72286-7e6f-4751-9dd7-b25b2a108436","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_Jogallamisagi_targyalasok_elorelepes_tortent","timestamp":"2020. október. 20. 21:16","title":"Jogállamisági tárgyalások: előrelépés történt az alkudozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"Farkas Máté","category":"kkv","description":"\"Így jártam. Leírom, hátha tudok másoknak segíteni\" - üzeni szerzőnk, aki a Wizzair foglalási rendszeréből próbálta kisajtolni a törölt járata után visszajáró pénzt. Vélemény.","shortLead":"\"Így jártam. Leírom, hátha tudok másoknak segíteni\" - üzeni szerzőnk, aki a Wizzair foglalási rendszeréből próbálta...","id":"20201015_Jegyvasarlas_a_Wizzairnel_Covid_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf339380-efa3-4e21-872b-c8002e1b24b4","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_Jegyvasarlas_a_Wizzairnel_Covid_alatt","timestamp":"2020. október. 21. 15:18","title":"Olcsóbb a Wizzair-ügyintézés, ha Máltán keresztül intézzük - ki hallott már ilyet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e32261f-06d8-4880-8d85-1bc4204968d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar tájakat népszerű zenekarokkal bemutató Road Movie Guide című műsor október 22-én indul a TV2-n. Az adásokban többek közt Rúzsa Magdit, a Hiperkarmát, a Bagossy Brothers Companyt, a Kelemen Kabátbant és a Tankcsapdát láthatjuk. ","shortLead":"A magyar tájakat népszerű zenekarokkal bemutató Road Movie Guide című műsor október 22-én indul a TV2-n. Az adásokban...","id":"20201022_Zenekarokkal_jarja_a_videket_Tilla__uj_musor_indult_a_TV2n","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e32261f-06d8-4880-8d85-1bc4204968d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f230232-1ad5-47c8-9c91-2b0b97b951c7","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_Zenekarokkal_jarja_a_videket_Tilla__uj_musor_indult_a_TV2n","timestamp":"2020. október. 22. 10:42","title":"Zenekarokkal járja a vidéket Tilla – új műsor indul a TV2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c4f7e8-eb59-4613-b55b-fa359d5b2846","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jens Spahn megfázásszerű tüneteket produkál a saját fertőzési rekordjait épp döntögető országban.","shortLead":"Jens Spahn megfázásszerű tüneteket produkál a saját fertőzési rekordjait épp döntögető országban.","id":"20201021_Koronavirus_nemetorszag_jens_spahn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c4f7e8-eb59-4613-b55b-fa359d5b2846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604240d5-a0c4-447a-a300-3850ce64b30c","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Koronavirus_nemetorszag_jens_spahn","timestamp":"2020. október. 21. 18:22","title":"Koronavírusos lett a német egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]