Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a458421f-6004-44a1-85a2-adbe38424e51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HPE szállítja le és állítja üzembe azt a szuperszámítógépet, amely Európában, azon belül is Finnországban teljesít majd szolgálatot. Bődületes pénzbe kerül, de nagyon gyors lesz.","shortLead":"A HPE szállítja le és állítja üzembe azt a szuperszámítógépet, amely Európában, azon belül is Finnországban teljesít...","id":"20201022_szuperszamitogep_hpe_lumi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a458421f-6004-44a1-85a2-adbe38424e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f6a703-cd82-4d68-ad3c-13f0caaf79f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_szuperszamitogep_hpe_lumi","timestamp":"2020. október. 22. 10:33","title":"49 milliárd forintos szuperszámítógépet rendelt az EU, ez lehet a világ legerősebbje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt személyautó ütközött össze Szigetszentmiklósnál.

","shortLead":"Öt személyautó ütközött össze Szigetszentmiklósnál.

","id":"20201021_baleset_m0_szigetszentmiklos_savlezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed87050-38dd-4b74-9828-5ca5325978ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_baleset_m0_szigetszentmiklos_savlezaras","timestamp":"2020. október. 21. 12:13","title":"Tömegbaleset történt az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c2eb6e-8155-4c79-b6ab-1c5e1c00b636","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Forbes legfrissebb, 58 országot érintő felmérése szerint a Samsung került a világ legjobb munkaadóit felsorakoztató lista élére. Az élmezőnyben finoman szólva is felülreprezentált a technológiai és telekommunikációs szektor.","shortLead":"Az amerikai Forbes legfrissebb, 58 országot érintő felmérése szerint a Samsung került a világ legjobb munkaadóit...","id":"20201021_forbes_statista_a_legjobb_munkaadok_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2c2eb6e-8155-4c79-b6ab-1c5e1c00b636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdd236a-3025-4f08-ae53-0b03f06eb35a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_forbes_statista_a_legjobb_munkaadok_2020","timestamp":"2020. október. 21. 10:03","title":"Melyik cégnél jó most dolgozni? Íme a Forbes listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai magyar nagykövetségen keresztül béreltek cikkírót, aki majd “kedvező médiamegjelenést biztosít Magyarország számára az Egyesült Államokban”.","shortLead":"Az amerikai magyar nagykövetségen keresztül béreltek cikkírót, aki majd “kedvező médiamegjelenést biztosít Magyarország...","id":"20201021_lobbista_politika_fidesz_magyar_kormany_magyarorszag_amerikai_sajto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3edd23-d947-44f0-9bcc-ae66288700e4","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_lobbista_politika_fidesz_magyar_kormany_magyarorszag_amerikai_sajto","timestamp":"2020. október. 21. 09:05","title":"Új lobbistát igazolt a kormány, hogy jókat írjon Magyarországról az amerikai sajtóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd785f20-718f-4736-a0f5-589bb8f02a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Daróczi Csilla a Rupphegyi utcai telephelyen \"terápiás munkatársként\" dolgozik tovább. Korábban egy szintén a XXII. kerületben lévő család- és gyermekjóléti központ éléről kellett távoznia.","shortLead":"Daróczi Csilla a Rupphegyi utcai telephelyen \"terápiás munkatársként\" dolgozik tovább. Korábban egy szintén a XXII...","id":"20201021_Daroczi_Csilla_Kamaraerdei_otthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd785f20-718f-4736-a0f5-589bb8f02a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32f9acf-7408-4482-94fe-0af0a6cda572","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Daroczi_Csilla_Kamaraerdei_otthon","timestamp":"2020. október. 21. 18:41","title":"A kamaraerdei otthon éléről is távozott a kamu doktorival lebukott Daróczi Csilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa24878-0418-47e6-beaf-2fe85719809e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Jól kezdett a Ferencváros a Barcelona otthonában az első labdarúgó Bajnokok Ligája-csoportmeccsén, de végül megmutatkoztak a két csapat közötti különbségek. ","shortLead":"Jól kezdett a Ferencváros a Barcelona otthonában az első labdarúgó Bajnokok Ligája-csoportmeccsén, de végül...","id":"20201021_barcelona_ferencvaros_nyilatkozatok_rebrov_koeman_siger_dibusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fa24878-0418-47e6-beaf-2fe85719809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecae9d4-a744-49e4-b532-0b58b3b19960","keywords":null,"link":"/sport/20201021_barcelona_ferencvaros_nyilatkozatok_rebrov_koeman_siger_dibusz","timestamp":"2020. október. 21. 05:56","title":"Dibusz a barcelonai 5-1 után: Az összes gól bánt, megúszhattuk volna kevesebbel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79da0b9f-3f25-4e40-98e2-16ad8a7dbb1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy járókelő közbelépett, így a vádlott nem tudta megerőszakolni áldozatát.","shortLead":"Egy járókelő közbelépett, így a vádlott nem tudta megerőszakolni áldozatát.","id":"20201021_Erzsebetvaros_szexualis_eroszak_szomaliai_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79da0b9f-3f25-4e40-98e2-16ad8a7dbb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc05b1e-84de-4333-b50d-e650a106005f","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Erzsebetvaros_szexualis_eroszak_szomaliai_ferfi","timestamp":"2020. október. 21. 16:17","title":"Tagadta a bűnösségét a férfi, aki megpróbált megerőszakolni egy nőt a VII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b5054d-c2f2-4fc0-b275-ec2fb963461c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmben természetesen összefüggést találnak majd az eltűnt személyek és az állatkert új lakói között. A Nemzeti Filmintézet új projektjének keretein belül számos színházi előadásból készülhet film, együttműködik a stábokkal például a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, de a Vígszínház, az Örkény Színház és a Nemzeti Színház is. ","shortLead":"A filmben természetesen összefüggést találnak majd az eltűnt személyek és az állatkert új lakói között. A Nemzeti...","id":"20201021_Krimit_forgatnak_a_Nyiregyhazi_Allatparkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8b5054d-c2f2-4fc0-b275-ec2fb963461c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c193ac-03f3-426f-ab7b-cbd5e02252ac","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Krimit_forgatnak_a_Nyiregyhazi_Allatparkban","timestamp":"2020. október. 21. 12:04","title":"Krimit forgatnak a Nyíregyházi Állatparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]