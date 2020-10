Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71e43aec-ba94-496e-bec0-973a436d3ee6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emlékérmén megjelennek \"az ÁSZ által képviselt értékek\": törvényesség, átláthatóság, elszámoltathatóság, közélet tisztasága, eredményesség, hatékonyság, célszerűség.\r

","shortLead":"Az emlékérmén megjelennek \"az ÁSZ által képviselt értékek\": törvényesség, átláthatóság, elszámoltathatóság, közélet...","id":"20201021_Emlekerme_Allami_szamvevoszek_MNB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71e43aec-ba94-496e-bec0-973a436d3ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32443383-5b4f-41af-8565-d3923213f191","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_Emlekerme_Allami_szamvevoszek_MNB","timestamp":"2020. október. 21. 15:17","title":"Emlékérmét bocsátott ki az MNB az Állami Számvevőszék tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ee0558-93ce-4f1f-90e0-c97abd2c686d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a nemrégiben debütált S-osztály első igazán sportos és egyben plugin hibrid változata. ","shortLead":"Érkezőben a nemrégiben debütált S-osztály első igazán sportos és egyben plugin hibrid változata. ","id":"20201022_elso_kemfotok_a_700_loeros_mercedesamg_s63erol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5ee0558-93ce-4f1f-90e0-c97abd2c686d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd158b-c713-47e2-940b-ce340e3fa214","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_elso_kemfotok_a_700_loeros_mercedesamg_s63erol","timestamp":"2020. október. 22. 06:41","title":"Első kémfotók a 700 lóerős Mercedes-AMG S63e-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt személyautó ütközött össze Szigetszentmiklósnál.

","shortLead":"Öt személyautó ütközött össze Szigetszentmiklósnál.

","id":"20201021_baleset_m0_szigetszentmiklos_savlezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed87050-38dd-4b74-9828-5ca5325978ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_baleset_m0_szigetszentmiklos_savlezaras","timestamp":"2020. október. 21. 12:13","title":"Tömegbaleset történt az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába állítja be valaki a Chrome-ban, hogy kilépéskor törölje a böngésző a sütiket és a webhelyadatokat, a program ezt a Google.com és a YouTube.com esetében sem tette meg.","shortLead":"Hiába állítja be valaki a Chrome-ban, hogy kilépéskor törölje a böngésző a sütiket és a webhelyadatokat, a program ezt...","id":"20201021_google_chrome_youtube_google_weboldal_bongeszo_hiba_bug","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afdba10-cb11-4a71-9552-b43f62791312","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_google_chrome_youtube_google_weboldal_bongeszo_hiba_bug","timestamp":"2020. október. 21. 15:07","title":"Kellemetlen hiba a Chrome-ban: hiába kérik, nem törli a webhelyadatokat és a sütiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b92c14-37b0-468b-bec3-9a9d1cbc08c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészt tüdőgyulladással kezelték kórházban.","shortLead":"A zenészt tüdőgyulladással kezelték kórházban.","id":"20201020_spencer_davis_gyaszhir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29b92c14-37b0-468b-bec3-9a9d1cbc08c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1853f9-7f84-4a3e-97d7-6e6f32100a00","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_spencer_davis_gyaszhir","timestamp":"2020. október. 20. 20:13","title":"Meghalt Spencer Davis beatlegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar focista a Lokomotiv ellen egyenlített parádésan.","shortLead":"A magyar focista a Lokomotiv ellen egyenlített parádésan.","id":"20201021_Szoboszlai_a_BLben_is_olyan_golt_rugott_amirol_napokig_fognak_beszelni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367de84b-dff1-4436-9316-f1a9e279a16c","keywords":null,"link":"/sport/20201021_Szoboszlai_a_BLben_is_olyan_golt_rugott_amirol_napokig_fognak_beszelni","timestamp":"2020. október. 21. 19:59","title":"Szoboszlai a BL-ben is olyan gólt rúgott, amiről napokig fognak beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d886121-335d-46fa-aa5e-80a8000fbf53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2015. október 21-én, egész pontosan 16:29-kor érkeztek meg a Vissza a jövőbe II. szereplői.



","shortLead":"2015. október 21-én, egész pontosan 16:29-kor érkeztek meg a Vissza a jövőbe II. szereplői.



","id":"20201021_Pont_ot_evvel_ezelott_erkezett_meg_Marty_es_a_Doki_a_jovobe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d886121-335d-46fa-aa5e-80a8000fbf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb328d1-64fd-4056-a14d-e4f49b9d67d2","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Pont_ot_evvel_ezelott_erkezett_meg_Marty_es_a_Doki_a_jovobe","timestamp":"2020. október. 21. 11:22","title":"Pont öt évvel ezelőtt érkezett meg Marty és a Doki a jövőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter tünetmentes, otthonról fog dolgozni.","shortLead":"Takács Péter tünetmentes, otthonról fog dolgozni.","id":"20201020_koronavirus_pozitiv_teszt_takas_peter_szent_janos_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245fc8f2-426b-4642-a745-7912c8a91bd1","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_koronavirus_pozitiv_teszt_takas_peter_szent_janos_korhaz","timestamp":"2020. október. 20. 21:12","title":"Elkapta a koronavírus-fertőzést a Szent János Kórház főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]