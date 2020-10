Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"437b7e51-0d94-4743-9bba-763f848ab511","c_author":"","category":"nagyitas","description":"A Capa-nagydíj 2020 nyertese Neogrády-Kiss Barnabás. Kettős kötés című munkájában személyes élményét, kamaszkori agydaganatműtétje miatt aszimmetrikussá vált látását dolgozza fel. Ezek közül a képek közül válogattunk, de a díjhoz kapcsolódó kiállítás november 29-ig a Capa Központ – Project Roomban is megtekinthető.","shortLead":"A Capa-nagydíj 2020 nyertese Neogrády-Kiss Barnabás. Kettős kötés című munkájában személyes élményét, kamaszkori...","id":"20201021_Capa_nagydij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=437b7e51-0d94-4743-9bba-763f848ab511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1415957d-de1b-48b8-875f-1c5ba52da0dd","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201021_Capa_nagydij","timestamp":"2020. október. 22. 16:55","title":"Egy agydaganatműtét különös következménye – kiosztották a Capa-nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is Amerika az élen.","shortLead":"Továbbra is Amerika az élen.","id":"20201022_Koronavirus_41_millio_felett_a_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a7cb7f-2ad4-4ddc-82de-e9006f4d8cf0","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_Koronavirus_41_millio_felett_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. október. 22. 07:31","title":"Koronavírus: 41 millió felett a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17b5616-31e1-458f-8d1c-024e19b2155f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna szerint Pótápi Árpád János kampányolni utazott el Kárpátaljára, a magyar külügyminisztérium szerint szó sincs erről.","shortLead":"Ukrajna szerint Pótápi Árpád János kampányolni utazott el Kárpátaljára, a magyar külügyminisztérium szerint szó sincs...","id":"20201021_Magyar_allamtitkar_Ukrajna_valasztasok_Potapi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e17b5616-31e1-458f-8d1c-024e19b2155f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1d0767-34bb-4bf8-b132-da9efe3b0c66","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Magyar_allamtitkar_Ukrajna_valasztasok_Potapi","timestamp":"2020. október. 21. 18:07","title":"Tagadja a magyar külügy, hogy beleszólnának az ukrán választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c36e03a-7d83-4cb0-96e8-2706ffe65ad3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az egy főre eső hazai GDP szépen nőtt 2019-ben, a valódi helyzetet tükröző, háztartások fogyasztása viszont még mindig utolsó előtti volt az unióban. Az állam ellenben rengeteget költ. ","shortLead":"Az egy főre eső hazai GDP szépen nőtt 2019-ben, a valódi helyzetet tükröző, háztartások fogyasztása viszont még mindig...","id":"20201023_A_magyar_gazdasag_utolerte_es_megelozte_a_szlovakot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c36e03a-7d83-4cb0-96e8-2706ffe65ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d755f61-8f4a-46ee-bd07-b23684bb6864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201023_A_magyar_gazdasag_utolerte_es_megelozte_a_szlovakot","timestamp":"2020. október. 23. 07:00","title":"A magyar gazdaság utolérte és megelőzte a szlovákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PayPal decembertől több országban minden olyan számla vezetésénél díjat számít fel, amelyen van pénz, de aktívan nem használják. Itthon azok a PayPal-fiókok érintettek, melyeket üzletiként regisztráltak tulajdonosaik.","shortLead":"A PayPal decembertől több országban minden olyan számla vezetésénél díjat számít fel, amelyen van pénz, de aktívan nem...","id":"20201022_paypapl_inaktiv_szamla_eves_dij_osszege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e202cc-b299-49cb-9c14-dd79d440d167","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_paypapl_inaktiv_szamla_eves_dij_osszege","timestamp":"2020. október. 22. 09:03","title":"4000 forintos \"büntetést\" vezet be a PayPal, Magyarországon üzleti számlák érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b580c525-241f-4c3c-b46f-106b9c0aa4a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Molesztálási ügynek néz ki, de Rudy Giuliani szerint semmi ilyesmi nem történt.","shortLead":"Molesztálási ügynek néz ki, de Rudy Giuliani szerint semmi ilyesmi nem történt.","id":"20201022_borat_sacha_baron_cohen_rudy_giuliani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b580c525-241f-4c3c-b46f-106b9c0aa4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73edc7a-8068-4128-a328-377ae42fceb3","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_borat_sacha_baron_cohen_rudy_giuliani","timestamp":"2020. október. 22. 14:24","title":"Nadrágjában turkál Trump ügyvédje az új Borat-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ellenzékre akkor is szükség lesz, ha ez a rendszer elmúlik - írja véleményszerzőnk. Milyen tanulságai vannak az önkormányzati áramon bitcoin-bányászattal lebukott DK-s politikus ügyének? ","shortLead":"Ellenzékre akkor is szükség lesz, ha ez a rendszer elmúlik - írja véleményszerzőnk. Milyen tanulságai vannak...","id":"202043_fiuk_abitcoinbanyaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a55abf-b61e-467e-9c0a-dfb2b5ed0b79","keywords":null,"link":"/360/202043_fiuk_abitcoinbanyaban","timestamp":"2020. október. 22. 13:00","title":"Tóta W.: Fiúk a bitcoinbányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd4acbb-3ab6-460b-b936-d45862a9a53f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Berlina Aerodinamica Tecnica, vagy más néven B.A.T. autók láttán nemcsak 70 éve esett le sokak álla. ","shortLead":"A Berlina Aerodinamica Tecnica, vagy más néven B.A.T. autók láttán nemcsak 70 éve esett le sokak álla. ","id":"20201023_igy_lattak_a_jovot_az_50es_evekben_uj_gazdara_var_3_futurisztikus_bertone_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bd4acbb-3ab6-460b-b936-d45862a9a53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210fcf3e-a6db-4cf3-af87-a8cf7c0f063f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201023_igy_lattak_a_jovot_az_50es_evekben_uj_gazdara_var_3_futurisztikus_bertone_auto","timestamp":"2020. október. 23. 06:41","title":"Így látták a jövőt az 50-es években: új gazdára vár 3 futurisztikus Bertone autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]