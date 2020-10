Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pécs is megkapja a maga stadionját.","shortLead":"Pécs is megkapja a maga stadionját.","id":"20201022_orban_viktor_stadion_pecs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a312fe-5e2f-4988-a103-b54b1fb091ac","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201022_orban_viktor_stadion_pecs","timestamp":"2020. október. 22. 12:36","title":"A kormány döntött, tényleg új stadiont kap Pécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a251695-f6e8-4669-890b-69954f948729","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Visszaszámlálás címmel mutatkoznak be a macedón irodalmat forradalmasító írók október 28-án a Magvető Caféban.\r

\r

","shortLead":"Visszaszámlálás címmel mutatkoznak be a macedón irodalmat forradalmasító írók október 28-án a Magvető Caféban.\r

\r

","id":"20201022_Bemutatkoznak_a_macedon_irok_akik_szerint_az_irodalom_az_ellenallas_egyik_formaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a251695-f6e8-4669-890b-69954f948729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f0c459-cc99-4007-ab91-0f380283400b","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_Bemutatkoznak_a_macedon_irok_akik_szerint_az_irodalom_az_ellenallas_egyik_formaja","timestamp":"2020. október. 22. 14:15","title":"Bemutatkoznak a macedón írók, akik szerint az irodalom az ellenállás egyik formája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd16eecc-600e-4dab-b0d5-c00bbb196b39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nők jogait csorbítják, de a családok védelmére hivatkoznak.","shortLead":"A nők jogait csorbítják, de a családok védelmére hivatkoznak.","id":"20201023_abortusz_ellenes_nyilatkozta_magyarorszag_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd16eecc-600e-4dab-b0d5-c00bbb196b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3150a2a-1fe0-4d53-a79c-090f9abab4f6","keywords":null,"link":"/vilag/20201023_abortusz_ellenes_nyilatkozta_magyarorszag_trump","timestamp":"2020. október. 23. 11:46","title":"Három európai ország szállt be Trump abortuszellenes kampányába, Magyarország mellett a lengyelek és Lukasenka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e58cc8e-75ac-4c97-b64a-2eaf3c1903c8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A köztársaság értékei elleni támadásnak értékelik Franciaországban a szólásszabadságot Mohamed-karikatúrákkal is illusztráló tanár brutális meggyilkolását.","shortLead":"A köztársaság értékei elleni támadásnak értékelik Franciaországban a szólásszabadságot Mohamed-karikatúrákkal is...","id":"202043__francia_tanar_lefejezese__szolasszabadsag__francia_iszlam__fertozesveszely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e58cc8e-75ac-4c97-b64a-2eaf3c1903c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26b484a-9237-40f1-b723-63fb8ec34834","keywords":null,"link":"/360/202043__francia_tanar_lefejezese__szolasszabadsag__francia_iszlam__fertozesveszely","timestamp":"2020. október. 22. 19:00","title":"A tanár lefejezésével sokkolt Franciaország erősíti a szélsőségesek elleni fellépését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac491a1-e3f0-4050-b504-45515fd05ef3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Továbbra sem kerüli el a nyugati lapok érdeklődését a budapesti csata a Színház- és Filmművészeti Egyetemért. A francia Libération helyszíni tudósításban magyarázza el olvasóinak a politikai hátteret.","shortLead":"Továbbra sem kerüli el a nyugati lapok érdeklődését a budapesti csata a Színház- és Filmművészeti Egyetemért. A francia...","id":"20201023_Liberation_A_szinhaz_az_orbani_cezaromania_utjaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ac491a1-e3f0-4050-b504-45515fd05ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b53061-ee6f-4e6a-81f8-a25d94d48bb4","keywords":null,"link":"/360/20201023_Liberation_A_szinhaz_az_orbani_cezaromania_utjaban","timestamp":"2020. október. 23. 09:00","title":"Libération – Az SZFE az orbáni cezarománia útjában áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcb6ee0-bcd8-4151-8a4a-f9b1ef1de249","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Színművészetin tanköztársaság működik és a bázisdemokrácia elvei szerint hozzák meg a döntéseket. De mit jelent ez a gyakorlatban? – erről beszél Rohonyi Barnabás, ötödéves színművészhallgató, aki a belső fórumok moderálásáért és a járványintézkedésekért felel. Meddig mennek el, s mikor \"teszik le a fegyvert\" – erről is vall M. Kiss Csabának a HVG Teraszon. ","shortLead":"A Színművészetin tanköztársaság működik és a bázisdemokrácia elvei szerint hozzák meg a döntéseket. De mit jelent...","id":"20201022_SZFE_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcb6ee0-bcd8-4151-8a4a-f9b1ef1de249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deeea61-14e7-4d01-b704-aae8f2dc1a4e","keywords":null,"link":"/360/20201022_SZFE_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 22. 17:15","title":"\"Egyre inkább hiszek abban, hogy lehetünk szabadok\" – Rohonyi Barnabás, az SZFE tanköztársaság moderátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Igazán vége lehetne már ennek a 2020-nak!","shortLead":"Igazán vége lehetne már ennek a 2020-nak!","id":"20201023_szunyog_antarktisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd1e84c-aee5-4d90-810a-aff67159e71e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201023_szunyog_antarktisz","timestamp":"2020. október. 23. 21:09","title":"Az Antarktiszon is megjelentek a szúnyogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe924101-c29f-462a-bc75-ea6c78619e91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Október 23-án autós blokáddal tüntetünk az igazságért” – így hirdette meg a Facebookon a nemzeti ünnepre tervezett demonstrációt Szél Bernadett és Hadházy Ákos, de a jelenlévők egy része, a rendőrség közbelépése miatt, végül gyalogosan demonstrált. Hadházy szerint a hatalom piszkos csizmájával mindenkire rárúgja az ajtót, Szél Bernadett pedig azt mondta: a közmédia minden, csak nem szabad.","shortLead":"„Október 23-án autós blokáddal tüntetünk az igazságért” – így hirdette meg a Facebookon a nemzeti ünnepre tervezett...","id":"20201023_Autosokat_hivott_az_MTVA_ele_tuntetni_Szel_es_Hadhazy__percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe924101-c29f-462a-bc75-ea6c78619e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5fab36-b800-462c-8b1c-0f3ed4d5a016","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_Autosokat_hivott_az_MTVA_ele_tuntetni_Szel_es_Hadhazy__percrol_percre","timestamp":"2020. október. 23. 14:28","title":"Félig autós, félig gyalogos tüntetés jött össze az MTVA előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]