[{"available":true,"c_guid":"8172fb27-a1ff-4c2d-9bf5-75c66b5fc931","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A művész azt festette meg, ahogy a kuratórium elnöke virágokkal, tenyérdekorációval és a karjára csavart szalaggal álcázta magát.","shortLead":"A művész azt festette meg, ahogy a kuratórium elnöke virágokkal, tenyérdekorációval és a karjára csavart szalaggal...","id":"20201024_drMarias_Vidnyanszky_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8172fb27-a1ff-4c2d-9bf5-75c66b5fc931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3021140-6f57-4237-a11d-8578ed86d692","keywords":null,"link":"/elet/20201024_drMarias_Vidnyanszky_SZFE","timestamp":"2020. október. 24. 08:49","title":"drMáriás megörökítette, ahogy Vidnyánszky kiáll az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37f0bc1-286c-48bf-9f36-038f64941f94","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ősi agyagtáblákat a jövő elején szállítják vissza.","shortLead":"Az ősi agyagtáblákat a jövő elején szállítják vissza.","id":"20201023_nagy_britannia_irak_mukincs_regiseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a37f0bc1-286c-48bf-9f36-038f64941f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bd4d28-bcae-4c1f-b294-401a4ffb4529","keywords":null,"link":"/elet/20201023_nagy_britannia_irak_mukincs_regiseg","timestamp":"2020. október. 23. 21:44","title":"Nagy-Britannia visszaad 5000 lopott műkincset Iraknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc61380d-dcee-463d-8f8a-d06562ae64bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szalai-Szabó István eddig a Rózsavölgyi Szalont is működtető befektetőkkel dolgozott, de ellenérdekeltté váltak, ezért új útra lépett.","shortLead":"Szalai-Szabó István eddig a Rózsavölgyi Szalont is működtető befektetőkkel dolgozott, de ellenérdekeltté váltak, ezért...","id":"202043_hk_produkcio_valas_kolosiektol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc61380d-dcee-463d-8f8a-d06562ae64bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f38c49a-c185-4790-b93f-b2a12c814030","keywords":null,"link":"/360/202043_hk_produkcio_valas_kolosiektol","timestamp":"2020. október. 24. 11:10","title":"Kísérletezni merő színházi alkotókat szolgálna ki egy új nonprofit vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab21a05-46ca-44a8-95f9-6f3a61b4c38b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül másodjára közöl félreérthetetlen üzenetet a Xiaomi az Apple-nek és a felhasználóknak.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára közöl félreérthetetlen üzenetet a Xiaomi az Apple-nek és a felhasználóknak.","id":"20201024_apple_iphone_12_tolto_adapter_fulhallgato_xiaomi_csomagolas_e_szemet_kornyezetvedelem_trollkodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ab21a05-46ca-44a8-95f9-6f3a61b4c38b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831d6692-26d4-4389-b4da-03bd805025fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20201024_apple_iphone_12_tolto_adapter_fulhallgato_xiaomi_csomagolas_e_szemet_kornyezetvedelem_trollkodas","timestamp":"2020. október. 24. 12:03","title":"Fricska az Apple-nek: a Xiaomi úgy tünteti el a műanyag 60%-át, hogy közben megtartja a töltőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e8e21f-9fed-42e9-878e-213360b16f85","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírustól a Biden-család üzleti ügyeiig, számos lényeges kérdésről esett szó az utolsó amerikai elnökjelölti vitán. ","shortLead":"A koronavírustól a Biden-család üzleti ügyeiig, számos lényeges kérdésről esett szó az utolsó amerikai elnökjelölti...","id":"20201023_elnokjelolti_vita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26e8e21f-9fed-42e9-878e-213360b16f85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa71048-672b-4c09-96ea-5f726b7b30ed","keywords":null,"link":"/vilag/20201023_elnokjelolti_vita","timestamp":"2020. október. 23. 08:35","title":"Trump higgadt volt, Biden állampolgárságot ígért a bevándorlóknak az utolsó elnökjelölti vitán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a40341a-e543-4bc1-9a75-1bf710fd168b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hegedüs Zsuzsa nem először fogta a színművészetisek pártját. Ezen a Le Monde tudósítója is meghökkent. A nemzeti ünnepen tartott SZFE-felvonulás alkalmából a világ minden nagy hírügynöksége Budapestre vetette szemét.","shortLead":"Hegedüs Zsuzsa nem először fogta a színművészetisek pártját. Ezen a Le Monde tudósítója is meghökkent. A nemzeti...","id":"20201024_Orban_tanacsadojanak_tanacsa_Palkovics_targyaljon_az_SZFEs_diakokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a40341a-e543-4bc1-9a75-1bf710fd168b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a69f95-57cf-4e97-835a-a230306505a7","keywords":null,"link":"/360/20201024_Orban_tanacsadojanak_tanacsa_Palkovics_targyaljon_az_SZFEs_diakokkal","timestamp":"2020. október. 24. 09:30","title":"Orbán tanácsadójának tanácsa: utasítsa Palkovicsot, hogy tárgyaljon az SZFE-s diákokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf8affec-f56a-4169-9c38-239e0f4894e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jeff Katzenberg és Meg Whitman, a Quibi alapítója és vezetője 2020 áprilisában indította útjára a szolgáltatást, ami mobilra optimalizált, 5-10 perces tartalmakkal akart nagyot dobni. Azt is elmondták, mi állhat a bukás hátterében.","shortLead":"Jeff Katzenberg és Meg Whitman, a Quibi alapítója és vezetője 2020 áprilisában indította útjára a szolgáltatást, ami...","id":"20201022_quibi_streaming_szolgaltato_video_streaming_szolgaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf8affec-f56a-4169-9c38-239e0f4894e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbfb571-a55a-4a2b-8064-60218eddc5c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_quibi_streaming_szolgaltato_video_streaming_szolgaltas","timestamp":"2020. október. 22. 19:03","title":"Nem jött be az ötlet: fél év után lehúzza a rolót a mobilos Netflix, a Quibi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd4acbb-3ab6-460b-b936-d45862a9a53f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Berlina Aerodinamica Tecnica, vagy más néven B.A.T. autók láttán nemcsak 70 éve esett le sokak álla. ","shortLead":"A Berlina Aerodinamica Tecnica, vagy más néven B.A.T. autók láttán nemcsak 70 éve esett le sokak álla. ","id":"20201023_igy_lattak_a_jovot_az_50es_evekben_uj_gazdara_var_3_futurisztikus_bertone_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bd4acbb-3ab6-460b-b936-d45862a9a53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210fcf3e-a6db-4cf3-af87-a8cf7c0f063f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201023_igy_lattak_a_jovot_az_50es_evekben_uj_gazdara_var_3_futurisztikus_bertone_auto","timestamp":"2020. október. 23. 06:41","title":"Így látták a jövőt az 50-es években: új gazdára vár 3 futurisztikus Bertone autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]