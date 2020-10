Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Ötvenhárom nappal azután, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói elfoglalták és blokád alá vonták az intézmény épületét, a nemzeti ünnepen az egyetemi polgárok hívtak tüntetni mindenkit, aki támogatja őket. A tömeg a Műegyetemtől a Március 15. térre, majd az Urániához vonult. Szóba került az egészségügyi törvény és az Alaptanterv is.","shortLead":"Ötvenhárom nappal azután, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói elfoglalták és blokád alá vonták...","id":"20201023_szfe_tuntetes_oktober_23_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_oktatas_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02018990-7287-497e-b3c0-3a1401d06737","keywords":null,"link":"/kultura/20201023_szfe_tuntetes_oktober_23_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_oktatas_egeszsegugy","timestamp":"2020. október. 23. 21:17","title":"Több mint tízezren álltak az ünnepen a színművészeti hallgatói mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfcb65a-adc9-4b7d-ae76-8d44c13796aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben két motoros halt meg.","shortLead":"A balesetben két motoros halt meg.","id":"20201023_motoros_baleset_dusnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abfcb65a-adc9-4b7d-ae76-8d44c13796aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d953f706-2057-4b00-9cf4-2f81425e4515","keywords":null,"link":"/cegauto/20201023_motoros_baleset_dusnok","timestamp":"2020. október. 23. 18:18","title":"Fotók jöttek a dusnoki motoros tragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb3665f-530b-4b03-9966-9679f3d584c7","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Ha hónapokig elmarad tömegek gyógykezelése, az évekre meghatározhatja a halálozási statisztikákat – mondja Sándor Judit, jogász-bioetikus. Mit tehet meg az állam járvány idején? Mit tanultunk a tavaszi korlátozásokból? Mire kellene fókuszálni a kommunikációnál? Az ősz a túlélésről szól – mondja a CEU professzora, és aggódik a társadalom állapota miatt.","shortLead":"Ha hónapokig elmarad tömegek gyógykezelése, az évekre meghatározhatja a halálozási statisztikákat – mondja Sándor...","id":"202043_a_katonai_szigor_nem_vezet_celra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cb3665f-530b-4b03-9966-9679f3d584c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c816ba73-f16c-4c3c-8b09-e6830de0cfef","keywords":null,"link":"/360/202043_a_katonai_szigor_nem_vezet_celra","timestamp":"2020. október. 23. 11:00","title":"\"Tragédia, hogy felmentést érzünk, ha a járvány áldozata 70 felett járt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő délutánra hívta össze az egyetemi szenátust a Szegedi Tudományegyetem vezetése. Értesüléseink szerint a tanácskozás legfőbb kérdése az intézmény nevének megváltoztatása lesz.","shortLead":"Hétfő délutánra hívta össze az egyetemi szenátust a Szegedi Tudományegyetem vezetése. Értesüléseink szerint...","id":"20201023_szegedi_tudomanyegyetem_nevvaltas_szent_gyorgyi_tudomanyegyetem_szte_szu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0240c16-b1f3-475d-881c-918ab3b541ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_szegedi_tudomanyegyetem_nevvaltas_szent_gyorgyi_tudomanyegyetem_szte_szu","timestamp":"2020. október. 23. 08:15","title":"Megváltoztatnák a Szegedi Tudományegyetem nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3659427b-a892-4761-bb9f-3e7dc0473cb0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tudósok szerint lehetséges, hogy más műveknél is rosszul állapították meg a szerzőt.","shortLead":"A tudósok szerint lehetséges, hogy más műveknél is rosszul állapították meg a szerzőt.","id":"20201023_vilagirodalom_iras_iro_gula_himnusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3659427b-a892-4761-bb9f-3e7dc0473cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7118e21-b970-4fd5-a3e3-60cab8b91466","keywords":null,"link":"/elet/20201023_vilagirodalom_iras_iro_gula_himnusz","timestamp":"2020. október. 23. 16:44","title":"Egy kutatás szerint nem férfi, hanem nő írta a világirodalom egyik legrégebbi szövegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101c1737-711f-4fe6-a284-e1892011778c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden részletre kitér a szabályzás, nem mindegy hogyan szállnak a vendégek a liftbe, de az sem, hogy mikor akarnak enni.","shortLead":"Minden részletre kitér a szabályzás, nem mindegy hogyan szállnak a vendégek a liftbe, de az sem, hogy mikor akarnak...","id":"20201024_koronavirus_hotel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=101c1737-711f-4fe6-a284-e1892011778c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e6ea73-02c5-4f34-8184-e52e07f6f5ad","keywords":null,"link":"/kkv/20201024_koronavirus_hotel","timestamp":"2020. október. 24. 10:33","title":"Egy kézikönyvvel veszi fel a harcot a koronavírus ellen a turisztikai ügynökség a hotelekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3992d4-6eb4-47c7-a0e3-d0aba5dbc7d4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A biztos információiról ismert szivárogtató, Ice Universe arról írt a Twitteren, tudomása szerint a három Galaxy S21-ből kettő sík kijelzőt kap majd.","shortLead":"A biztos információiról ismert szivárogtató, Ice Universe arról írt a Twitteren, tudomása szerint a három Galaxy...","id":"20201022_samsung_galaxy_s21_kijelzo_pletyka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc3992d4-6eb4-47c7-a0e3-d0aba5dbc7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740eacd1-3c24-4199-90fe-c5920b0e345c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_samsung_galaxy_s21_kijelzo_pletyka","timestamp":"2020. október. 22. 16:03","title":"Már arról is pletykálnak, milyen lesz a kijelző kialakítása a Samsung Galaxy S21-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d8b193-df35-40b0-b849-4ea26d97f233","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezőket is felelősségre vonnák, ha a résztvevők közül valaki nem visel maszkot.","shortLead":"A szervezőket is felelősségre vonnák, ha a résztvevők közül valaki nem visel maszkot.","id":"20201022_Origo_Rendeletet_fog_kiadni_a_kormany_a_szabadteri_rendezvenyekrol_es_a_sportrendezvenyekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d8b193-df35-40b0-b849-4ea26d97f233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54a0cfd-6cf6-49c6-8798-5baef2b007c2","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_Origo_Rendeletet_fog_kiadni_a_kormany_a_szabadteri_rendezvenyekrol_es_a_sportrendezvenyekrol","timestamp":"2020. október. 22. 18:44","title":"Origo: A kormány kötelezővé tenné a maszkviselést sportrendezvényeken is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]