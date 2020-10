Minden eddiginél több, 3149 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon az elmúlt 24 órában, a betegségben pedig 35 újabb ember hunyt el. A napi adatokból kiderült az is, hogy a mintavételek száma is rekordot döntött, majdnem 19 ezer tesztet végeztek a hatóságok. Az viszont egyelőre nem világos, hogy ezek mindegyike PCR-teszt volt, vagy beleszámolták-e az antigén alapú gyorsteszteket is.

Az Operatív törzsnek ezért még reggel kérdéseket küldtünk a témában. Azt szerettük volna megtudni,

mi az oka annak, hogy egy nap alatt több mint háromezer új igazolt fertőzöttet találtak, kialakult-e valahol gócpont;

az aktív fertőzöttek közül hányan kapták el kórházban, idősotthonban a betegséget;

milyen típusú teszteket végeztek, beleszámít-e már a statisztikába az antigén teszt is?

Levelünkre a Nemzeti Népegészségügyi Központ válaszolt, de a kapott néhány sortól nem lettünk okosabbak. Válaszukat most szó szerint közöljük.

„Ahogy azt az Operatív Törzs és az Országos Tisztifőorvos az elmúlt napokban is jelezte, egész Európában és Magyarországon is a járvány meredeken felszálló szakaszában vagyunk, amikor a körülöttünk lévő országokban és nálunk is dinamikusan nő a fertőzések száma, ezért is fontos betartani a maszkviselést és a közösségi terjedést fékező egyéb intézkedéseket”.

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gifeket, videókat.