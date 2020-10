Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1b6df99-c1db-4f6d-b1dc-d26bd08470b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A torontói magyar főkonzul kapcsolta be az ünnepi világítást.","shortLead":"A torontói magyar főkonzul kapcsolta be az ünnepi világítást.","id":"20201024_niagara_1956_vizeses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1b6df99-c1db-4f6d-b1dc-d26bd08470b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb9e1d5-e3bf-498d-93df-38d29b0a011a","keywords":null,"link":"/elet/20201024_niagara_1956_vizeses","timestamp":"2020. október. 24. 12:20","title":"Piros-fehér-zöldre „festették” a Niagara-vízesést 1956 emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8387e65c-fe30-47de-b1b8-ecb14ffad954","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint objektív okok miatt nem engedték meg minden autóval érkezőnek, hogy részt vegyen az MTVA elleni autós tüntetésen\". Az alábbi videón az látszik, milyen akadályok adódtak.","shortLead":"A rendőrség szerint objektív okok miatt nem engedték meg minden autóval érkezőnek, hogy részt vegyen az MTVA elleni...","id":"20201023_Igy_segitettek_a_rendorok_Hadhazyekat_az_autos_tuntetesen__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8387e65c-fe30-47de-b1b8-ecb14ffad954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ec2885-8ce0-4c95-91eb-494091911ae2","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_Igy_segitettek_a_rendorok_Hadhazyekat_az_autos_tuntetesen__video","timestamp":"2020. október. 23. 21:40","title":"Így segítették a rendőrök Hadházyékat az autós tüntetésen - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2632a70f-c732-4939-8dc2-d5efa77320c7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mesterségesen tartják alacsonyan a kínálatot és magasan az árat: ez a Pink Lady üzleti modellje.","shortLead":"Mesterségesen tartják alacsonyan a kínálatot és magasan az árat: ez a Pink Lady üzleti modellje.","id":"202043_rozsaszinben_latjak_azalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2632a70f-c732-4939-8dc2-d5efa77320c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7932407-1936-41a6-ba8a-ba81785a68c7","keywords":null,"link":"/360/202043_rozsaszinben_latjak_azalmat","timestamp":"2020. október. 25. 08:30","title":"Rózsaszín hölgy: az alma, amelynek az a lényege, hogy kevés van belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101c1737-711f-4fe6-a284-e1892011778c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden részletre kitér a szabályzás, nem mindegy hogyan szállnak a vendégek a liftbe, de az sem, hogy mikor akarnak enni.","shortLead":"Minden részletre kitér a szabályzás, nem mindegy hogyan szállnak a vendégek a liftbe, de az sem, hogy mikor akarnak...","id":"20201024_koronavirus_hotel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=101c1737-711f-4fe6-a284-e1892011778c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e6ea73-02c5-4f34-8184-e52e07f6f5ad","keywords":null,"link":"/kkv/20201024_koronavirus_hotel","timestamp":"2020. október. 24. 10:33","title":"Egy kézikönyvvel veszi fel a harcot a koronavírus ellen a turisztikai ügynökség a hotelekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1b8825-5a41-413b-be47-e5b098e56970","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"91 fa mozdul meg a Városligetben négy éven belül, a szerződés alapján ötödük bele is pusztulhat ebbe. Hogy melyik fák költöznek, illetve hová, azt már nem lehet tudni. Azt viszont igen, hogy előre kalkulálnak civil demonstrációval.\r

","shortLead":"91 fa mozdul meg a Városligetben négy éven belül, a szerződés alapján ötödük bele is pusztulhat ebbe. Hogy melyik fák...","id":"20201023_varosliget_titkos_faatultetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f1b8825-5a41-413b-be47-e5b098e56970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda38f26-22ee-4bbf-b81c-08c8e92260c7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201023_varosliget_titkos_faatultetes","timestamp":"2020. október. 23. 14:36","title":"Titkolózva mozgatják a Városliget fáit, a főváros sem tudja, honnan hová ültetik át őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37f0bc1-286c-48bf-9f36-038f64941f94","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ősi agyagtáblákat a jövő elején szállítják vissza.","shortLead":"Az ősi agyagtáblákat a jövő elején szállítják vissza.","id":"20201023_nagy_britannia_irak_mukincs_regiseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a37f0bc1-286c-48bf-9f36-038f64941f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bd4d28-bcae-4c1f-b294-401a4ffb4529","keywords":null,"link":"/elet/20201023_nagy_britannia_irak_mukincs_regiseg","timestamp":"2020. október. 23. 21:44","title":"Nagy-Britannia visszaad 5000 lopott műkincset Iraknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f628cf31-bce4-4781-b964-392ead3a17ce","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A világ legismertebb neurotikusa a magyarul most megjelent önéletrajzában kijavítja az életben ejtett helyesírási hibákat, és töredelmesen bevallja: soha nem tette meg és soha nem tenné meg „azt”.","shortLead":"A világ legismertebb neurotikusa a magyarul most megjelent önéletrajzában kijavítja az életben ejtett helyesírási...","id":"202043__apropo_nelkul__woody_allen__rejtelyes_manhattani_esetek__maganszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f628cf31-bce4-4781-b964-392ead3a17ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def500e5-f267-4456-b46c-66a90fec91c0","keywords":null,"link":"/360/202043__apropo_nelkul__woody_allen__rejtelyes_manhattani_esetek__maganszam","timestamp":"2020. október. 23. 19:00","title":"Csillagporos emlékek, bűnök és vétkek Woody Allen új önéletrajzában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fc85f9-9f75-4055-97db-d76d2f20c315","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX katapultált minket a 21. századba – így összegezte a Starlink-hálózattal kapcsolatos első tapasztalatait a Washington állambeli Hoh törzs.","shortLead":"A SpaceX katapultált minket a 21. századba – így összegezte a Starlink-hálózattal kapcsolatos első tapasztalatait...","id":"20201023_starlink_halozat_muholdas_internet_hoh_torzs_indianok_elon_musk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7fc85f9-9f75-4055-97db-d76d2f20c315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e953ae78-f168-4096-9c42-8fb7ee66b2c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201023_starlink_halozat_muholdas_internet_hoh_torzs_indianok_elon_musk","timestamp":"2020. október. 23. 13:03","title":"Vannak, akik már kipróbálták, milyen internetet szórnak a SpaceX műholdjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]