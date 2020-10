Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37b8aaf3-3a7d-44d1-8571-ae0f1394ea04","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Akár 120 ezren is válthatnak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást az év végén a szakértől szerint. A biztosítások átlagdíja 35-40 ezer forint között lehet.","shortLead":"Akár 120 ezren is válthatnak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást az év végén a szakértől szerint. A biztosítások...","id":"20201024_kotelezo_biztositas_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b8aaf3-3a7d-44d1-8571-ae0f1394ea04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6559696b-7b65-463b-92c7-9ef17031b6e8","keywords":null,"link":"/kkv/20201024_kotelezo_biztositas_dij","timestamp":"2020. október. 24. 13:45","title":"Biztosítási alkuszok szövetsége: drágulhat a kötelező biztosítás díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csehországban pénteken 15 252 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami az eddigi legnagyobb napi esetszám - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján szombaton reggel közölt adatokból.","shortLead":"Csehországban pénteken 15 252 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami az eddigi legnagyobb napi esetszám...","id":"20201024_Nagyon_rossz_koronavirusadatok_jottek_Csehorszagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c74318-f457-49f0-a3e7-beede527ee6b","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Nagyon_rossz_koronavirusadatok_jottek_Csehorszagbol","timestamp":"2020. október. 24. 12:58","title":"Nagyon rossz koronavírus-adatok jöttek Csehországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16a9815-2c7d-4702-81d7-341aa8f880d2","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Újabb szigorításokról döntött szombaton a brüsszeli városvezetés: kijárási tilalom, létesítmények bezárása, kötelező maszkviselés, és ahol lehet, távmunkára kell áttérni.","shortLead":"Újabb szigorításokról döntött szombaton a brüsszeli városvezetés: kijárási tilalom, létesítmények bezárása, kötelező...","id":"20201024_Ejszakai_kijarasi_tilalom_Brusszelben_szamos_intezmenyt_bezarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a16a9815-2c7d-4702-81d7-341aa8f880d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0206ca2-7943-401f-9ede-5886033c0f16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Ejszakai_kijarasi_tilalom_Brusszelben_szamos_intezmenyt_bezarnak","timestamp":"2020. október. 24. 17:52","title":"Éjszakai kijárási tilalom Brüsszelben, számos intézményt bezárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733dc3b4-f759-4b85-9683-8f1bc5b21868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagyobb odafigyelésről már Orbán Viktor is beszélt pénteki videós bejelentkezésében.","shortLead":"A nagyobb odafigyelésről már Orbán Viktor is beszélt pénteki videós bejelentkezésében.","id":"20201024_Szigorubban_ellenorzi_a_maszkviselest_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=733dc3b4-f759-4b85-9683-8f1bc5b21868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1826de23-7057-4e64-8def-4df1d4c0ff1d","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Szigorubban_ellenorzi_a_maszkviselest_a_rendorseg","timestamp":"2020. október. 24. 18:03","title":"Szigorúbban ellenőrzi a maszkviselést a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929f665c-96c4-402d-b23e-03dccf53f409","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy biciklis futár fejkamerája vette fel a balesetet.","shortLead":"Egy biciklis futár fejkamerája vette fel a balesetet.","id":"20201024_baleset_rendor_ferenciek_tere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=929f665c-96c4-402d-b23e-03dccf53f409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4b9643-9ca0-453f-8bfb-cfbc433668e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201024_baleset_rendor_ferenciek_tere","timestamp":"2020. október. 24. 12:33","title":"Videó: Rendőrautóba csapódott egy Toyota a Ferenciek terénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2ccbda-8150-4c77-b1e9-5ac608bd02cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány újabb szívéhez közeli alapítványt talált méltónak arra, hogy rendkívüli ingatlanjuttatással jutalmazza.","shortLead":"A kormány újabb szívéhez közeli alapítványt talált méltónak arra, hogy rendkívüli ingatlanjuttatással jutalmazza.","id":"202043_matolcsytol_batthyanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca2ccbda-8150-4c77-b1e9-5ac608bd02cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaefcc1-1f40-472e-98e0-7d8bef4ac475","keywords":null,"link":"/360/202043_matolcsytol_batthyanynak","timestamp":"2020. október. 24. 17:00","title":"Matolcsytól Batthyánynak: három hét alatt kétszer adták el a sokmilliárdos villát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A baleset Dominikán történt. ","shortLead":"A baleset Dominikán történt. ","id":"20201025_Motorbalesetben_43_evesen_meghalt_Vereb_Krisztian_kajakozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffd0a92-6a5d-4d37-982f-bb9ef22e8c87","keywords":null,"link":"/sport/20201025_Motorbalesetben_43_evesen_meghalt_Vereb_Krisztian_kajakozo","timestamp":"2020. október. 25. 09:55","title":"Motorbalesetben 43 évesen meghalt Veréb Krisztián kajakozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök azt mondta Mike Pompeo amerikai külügyminiszternek szombati telefonbeszélgetésük során, hogy Moszkva Minszk fő szövetségese, és nem avatkozik be a ország belügyeibe - közölte az ONT fehérorosz állami televízió.","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök azt mondta Mike Pompeo amerikai külügyminiszternek szombati telefonbeszélgetésük...","id":"20201024_Lukasenka_Washingtont_nyugtatja_hogy_nem_avatkoznak_be_az_oroszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe13e1d9-babc-4b90-a905-79ebde3828d4","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Lukasenka_Washingtont_nyugtatja_hogy_nem_avatkoznak_be_az_oroszok","timestamp":"2020. október. 24. 20:34","title":"Lukasenka Washingtont nyugtatja, hogy nem avatkoznak be az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]