[{"available":true,"c_guid":"5eef6d2e-daba-4ef5-9b0c-9a378a60cdbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfiak több mint tizede fogyaszt minden nap alkoholt.","shortLead":"A férfiak több mint tizede fogyaszt minden nap alkoholt.","id":"20201024_Egy_kicsit_kevesebb_lett_a_nagyivo_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eef6d2e-daba-4ef5-9b0c-9a378a60cdbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c7e357-b401-43cf-9f86-1ec132c557f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Egy_kicsit_kevesebb_lett_a_nagyivo_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 24. 20:10","title":"Egy kicsit kevesebb lett a nagyivó Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41874b1-1fe4-43db-80fd-d536b7a7ba94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Határozott fellépést ígért a járványkorlátozások miatti erőszakos tüntetésekkel szemben Luciana Lamorgese olasz belügyminiszter szombaton, aki szerint nem polgári tiltakozásról, hanem szervezett zavargásokról van szó, miközben a jobboldali ellenzék szerint a kormányintézkedések növelik a feszültséget.","shortLead":"Határozott fellépést ígért a járványkorlátozások miatti erőszakos tüntetésekkel szemben Luciana Lamorgese olasz...","id":"20201024_Olasz_belugyminiszter_Elfogadhatatlan_a_kijarasi_tilalom_elleni_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e41874b1-1fe4-43db-80fd-d536b7a7ba94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9562cdbd-a613-4132-9b71-de7c0ba0624b","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Olasz_belugyminiszter_Elfogadhatatlan_a_kijarasi_tilalom_elleni_tuntetes","timestamp":"2020. október. 24. 20:55","title":"Olasz belügyminiszter: „Elfogadhatatlan” a kijárási tilalom elleni tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor belügyminiszter idén még nem használta a járművet, 2019-ben is csak két alkalommal.","shortLead":"Pintér Sándor belügyminiszter idén még nem használta a járművet, 2019-ben is csak két alkalommal.","id":"20201026_szijjarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272f8738-530e-44d6-89ee-b67b8d1a673f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_szijjarto","timestamp":"2020. október. 26. 07:54","title":"Nem árulja el a rendőrség Szijjártó helikopterezésének költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa08f12-dfba-49f7-b863-9b9abd68bb48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa hat országában kezdi el árulni a Vivo az X50 Pro készüléküket, amit a kontinensünkön X51 G néven kell majd keresni. De jön három másik mobil is.","shortLead":"Európa hat országában kezdi el árulni a Vivo az X50 Pro készüléküket, amit a kontinensünkön X51 G néven kell majd...","id":"20201026_kinai_mobilgyarto_vivo_europa_mobilpiac_x51_5g","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fa08f12-dfba-49f7-b863-9b9abd68bb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd91a11-0dfc-4ea3-9920-b383aaaf8271","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_kinai_mobilgyarto_vivo_europa_mobilpiac_x51_5g","timestamp":"2020. október. 26. 11:03","title":"Új mobilgyártó tör be Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24e11fd-2386-49c2-ac4e-f8b10fa68994","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fellebbeznek a Fővárosi Törvényszék döntése ellen. ","shortLead":"Fellebbeznek a Fővárosi Törvényszék döntése ellen. ","id":"20201025_sztrajk_SZFE_dolgozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a24e11fd-2386-49c2-ac4e-f8b10fa68994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff9c176-690e-4d68-8267-b4c48404fabb","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_sztrajk_SZFE_dolgozok","timestamp":"2020. október. 25. 09:32","title":"Visszautasítják a megfélemlítést és folytatják a sztrájkot az SZFE dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több városban pedig egészségtelen vagy kifogásolt a levegőminőség. Az eső miatt javulás várható. ","shortLead":"Több városban pedig egészségtelen vagy kifogásolt a levegőminőség. Az eső miatt javulás várható. ","id":"20201025_veszelyes_levegominoseg_szmog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a1b6ee-8986-496e-b9b1-8ad5eb714db3","keywords":null,"link":"/zhvg/20201025_veszelyes_levegominoseg_szmog","timestamp":"2020. október. 25. 11:21","title":"Akkora a szmog, hogy két településen már veszélyes a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f80d582-deef-4d65-b4cd-c00df7e1c524","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 150 férőhelyes konténerbázison már 110 koronavírusos beteg van, a negyven lélegeztetőgép közel fele foglalt. A kórházigazgató szerint Szeged és Kecskemét gócpontokká vált, ezekben a városokban már az utcán is maszkot kellene viselni.","shortLead":"A 150 férőhelyes konténerbázison már 110 koronavírusos beteg van, a negyven lélegeztetőgép közel fele foglalt...","id":"20201025_A_kiskunhalasi_jarvanykorhaz_igazgatoja_Szeged_es_Kecskemet_gocpontok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f80d582-deef-4d65-b4cd-c00df7e1c524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6517db90-8c1d-4ad4-b249-8e32787aae79","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_A_kiskunhalasi_jarvanykorhaz_igazgatoja_Szeged_es_Kecskemet_gocpontok","timestamp":"2020. október. 25. 12:50","title":"Rövid időn belül megtelhet a kiskunhalasi járványkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9495ee2f-8800-4670-8361-ed9d296309ad","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"1990. október 25-én kezdődött és három napig tartott a taxisblokád. Pár hónappal az első szabad választások után az ország képes volt úrrá lenni egy válsághelyzeten. A politikusok (egy része) és a tárgyaló felek olyan erényeket gyakoroltak, amelyek azóta csaknem kipusztultak a magyar közéletből.","shortLead":"1990. október 25-én kezdődött és három napig tartott a taxisblokád. Pár hónappal az első szabad választások után...","id":"20201025_taxisblokad_1990","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9495ee2f-8800-4670-8361-ed9d296309ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7a8220-9877-4b8f-a533-0fd03dc94e30","keywords":null,"link":"/360/20201025_taxisblokad_1990","timestamp":"2020. október. 25. 16:00","title":"Így állta ki első nagy próbatételét az új magyar demokrácia – 30 éve tört ki a taxisblokád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]