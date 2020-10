Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"835bcaa8-987f-41ac-a588-f66c66160a4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt nem tudni, miért végezhettek a vállalkozóval.","shortLead":"Azt nem tudni, miért végezhettek a vállalkozóval.","id":"20201025_Bergyilkos_lotte_le_az_elso_orosz_Forma_1es_pilota_apjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=835bcaa8-987f-41ac-a588-f66c66160a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07541e6e-b899-4e9e-afc0-9730949d4bad","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Bergyilkos_lotte_le_az_elso_orosz_Forma_1es_pilota_apjat","timestamp":"2020. október. 25. 12:33","title":"Bérgyilkos lőtte le az első orosz Forma 1-es pilóta apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csehországban pénteken 15 252 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami az eddigi legnagyobb napi esetszám - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján szombaton reggel közölt adatokból.","shortLead":"Csehországban pénteken 15 252 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami az eddigi legnagyobb napi esetszám...","id":"20201024_Nagyon_rossz_koronavirusadatok_jottek_Csehorszagbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c74318-f457-49f0-a3e7-beede527ee6b","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Nagyon_rossz_koronavirusadatok_jottek_Csehorszagbol","timestamp":"2020. október. 24. 12:58","title":"Nagyon rossz koronavírus-adatok jöttek Csehországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9c8e59-de3b-47f6-8728-6ea9ddd115f5","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Korát és korszellemét megelőző, a szocializmussal kevéssé konform nézeteket vallott Liska Tibor közgazdász-tudós, aki ma lenne 95 éves. Ő robbantotta ki többek közt a Kádár-kor egyik legjelentősebb kulturális vitáját. Alakját e cikk szerzője, Farkas Zoltán hamarosan megjelenő kötete is felidézi.","shortLead":"Korát és korszellemét megelőző, a szocializmussal kevéssé konform nézeteket vallott Liska Tibor közgazdász-tudós, aki...","id":"20201025_Aki_mar_a_szocializmusban_is_felvetette_hogy_a_kultura_aru__95_eves_lenne_Liska_Tibor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa9c8e59-de3b-47f6-8728-6ea9ddd115f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904acc0e-e7c8-4593-9042-fc048ff6ec8a","keywords":null,"link":"/360/20201025_Aki_mar_a_szocializmusban_is_felvetette_hogy_a_kultura_aru__95_eves_lenne_Liska_Tibor","timestamp":"2020. október. 25. 11:00","title":"Aki már a szocializmusban is felvetette, hogy a kultúra áru - 95 éves lenne Liska Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfca91e-43b8-4955-a666-afb6f43cec44","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A jelenlegi adatok alapján az ellenzéknek lehet esélye arra, hogy a 2022-es országgyűlési választásokon legyőzze a Fideszt - mondta Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója a hvg.hu Fülke című podcastjában. Az a mohóság, amivel a Fidesz most építkezik, Hannban azt a gyanút kelti, hogy a kormánypárt kutatásai sem mutatnak nagyon biztató számokat. Az ellenzéknek nem lehet más célja, mint a győzelem, de az sem lepné meg, ha a várható koalíciós nehézségek és a Fidesz viselkedése miatt ettől kicsit tartanának.","shortLead":"A jelenlegi adatok alapján az ellenzéknek lehet esélye arra, hogy a 2022-es országgyűlési választásokon legyőzze...","id":"20201024_Hann_Endre_Nem_lepne_meg_ha_az_ellenzek_tartana_a_gyozelemtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dfca91e-43b8-4955-a666-afb6f43cec44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d5c54c-32ef-4666-bf1f-2047787cb5a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Hann_Endre_Nem_lepne_meg_ha_az_ellenzek_tartana_a_gyozelemtol","timestamp":"2020. október. 24. 11:00","title":"Hann Endre: Nem lepne meg, ha az ellenzék tartana a győzelemtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc61380d-dcee-463d-8f8a-d06562ae64bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szalai-Szabó István eddig a Rózsavölgyi Szalont is működtető befektetőkkel dolgozott, de ellenérdekeltté váltak, ezért új útra lépett.","shortLead":"Szalai-Szabó István eddig a Rózsavölgyi Szalont is működtető befektetőkkel dolgozott, de ellenérdekeltté váltak, ezért...","id":"202043_hk_produkcio_valas_kolosiektol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc61380d-dcee-463d-8f8a-d06562ae64bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f38c49a-c185-4790-b93f-b2a12c814030","keywords":null,"link":"/360/202043_hk_produkcio_valas_kolosiektol","timestamp":"2020. október. 24. 11:10","title":"Kísérletezni merő színházi alkotókat szolgálna ki egy új nonprofit vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kijevi külügyminisztérium a választási folyamatba való közvetlen beavatkozással vádolta meg Budapestet vasárnap este kiadott nyilatkozatában, \"kemény reakciót\" helyezve kilátásba.","shortLead":"A kijevi külügyminisztérium a választási folyamatba való közvetlen beavatkozással vádolta meg Budapestet vasárnap este...","id":"20201025_Kijev_kemeny_valaszlepeseket_iger_Magyarorszag_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f70b40b-efd1-4e87-8c24-dea80455a9e5","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Kijev_kemeny_valaszlepeseket_iger_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2020. október. 25. 21:37","title":"Kijev kemény válaszlépéseket ígér Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed82bd2c-6a0d-43fd-bee6-fa4dfa23f538","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár gyakran szólják meg a gyerekeket, ha sok időt töltenek videojátékokkal, későbbi életük során komoly haszna is lehet az ilyesfajta tevékenységnek. ","shortLead":"Bár gyakran szólják meg a gyerekeket, ha sok időt töltenek videojátékokkal, későbbi életük során komoly haszna is lehet...","id":"202043_agyserkento_videojatekok_tartos_tar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed82bd2c-6a0d-43fd-bee6-fa4dfa23f538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc7bbdc-a067-4621-be05-f38fcc3cdd8d","keywords":null,"link":"/360/202043_agyserkento_videojatekok_tartos_tar","timestamp":"2020. október. 25. 16:10","title":"Milyen előnye van felnőttként annak, aki gyerekként videojátékozik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da31c65a-d032-49d5-baaf-59b6550c87a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kutató- és mentőhelikopterek jelentek meg vasárnap délután az angol partoknál, ahol egy olyan tankhajó vesztegel, amelynek már órákkal korábban ki kellett volna kötnie Southamptonban. Helyi források szerint a tankert megpróbálhatták eltéríteni. ","shortLead":"Kutató- és mentőhelikopterek jelentek meg vasárnap délután az angol partoknál, ahol egy olyan tankhajó vesztegel...","id":"20201025_Elterithettek_egy_hajot_a_brit_szigetek_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da31c65a-d032-49d5-baaf-59b6550c87a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f7fe6a-4f6a-44b5-a311-fcedfaf5308a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Elterithettek_egy_hajot_a_brit_szigetek_mellett","timestamp":"2020. október. 25. 18:35","title":"Eltéríthettek egy hajót a brit szigetek mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]