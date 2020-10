Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09067227-2a53-44bb-a2c7-282c90699cb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra kell szervezniük a teljes doktori képzést.","shortLead":"Újra kell szervezniük a teljes doktori képzést.","id":"20201026_Annyi_volt_a_plagium_a_bukaresti_rendorakademian_hogy_visszavontak_az_intezmeny_akkreditaciojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09067227-2a53-44bb-a2c7-282c90699cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27b54c4-3140-4094-bb2a-b70b4fe770f4","keywords":null,"link":"/elet/20201026_Annyi_volt_a_plagium_a_bukaresti_rendorakademian_hogy_visszavontak_az_intezmeny_akkreditaciojat","timestamp":"2020. október. 26. 11:33","title":"Annyi volt a plágium a bukaresti rendőrakadémián, hogy visszavonták az intézmény akkreditációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37adc0b5-d202-4e93-8674-5227cfb10db9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy különleges zenekartól tulajdonképpen nem is meglepő, hogy különleges, tematikus koncertet ad.","shortLead":"Egy különleges zenekartól tulajdonképpen nem is meglepő, hogy különleges, tematikus koncertet ad.","id":"202043_koncert__lelekjelenlet_fran_palermo_halloween_special_quartet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37adc0b5-d202-4e93-8674-5227cfb10db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ac651e-686b-4cea-99bf-50ad4903c87f","keywords":null,"link":"/360/202043_koncert__lelekjelenlet_fran_palermo_halloween_special_quartet","timestamp":"2020. október. 26. 14:30","title":"A halottak napját idézi meg a Trafóban a Fran Palermo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3832e62e-8b07-4872-9313-2ee1b8b706a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerek súlyos bélbetegséggel küzd, édesanyja szerint ezért nem tud bejárni a hódmezővásárhelyi iskolába. ","shortLead":"A gyerek súlyos bélbetegséggel küzd, édesanyja szerint ezért nem tud bejárni a hódmezővásárhelyi iskolába. ","id":"20201025_martelyi_kisfiu_iskola_hodmezovasarhely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3832e62e-8b07-4872-9313-2ee1b8b706a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b408a392-2e15-4f5a-a107-ea0d3d4aeec4","keywords":null,"link":"/elet/20201025_martelyi_kisfiu_iskola_hodmezovasarhely","timestamp":"2020. október. 25. 21:32","title":"Bezárt az iskola, otthon tanul a 10 éves, beteg mártélyi kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e6978c-93a2-456e-8b22-354d8e858ad0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új lemez november 13-án jelenik meg. ","shortLead":"Az új lemez november 13-án jelenik meg. ","id":"20201026_Megerkezett_az_ACDC_legujabb_videoklipje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73e6978c-93a2-456e-8b22-354d8e858ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3909510f-e55a-47b5-a687-dd8a136cd28c","keywords":null,"link":"/kultura/20201026_Megerkezett_az_ACDC_legujabb_videoklipje","timestamp":"2020. október. 26. 21:02","title":"Megérkezett az AC/DC legújabb videoklipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f6548f-436d-40ab-bdb2-38c273b7d400","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Financial Times azzal vádolja az uniót, hogy az politikai megfontolásokból nem egyformán ítéli meg a mutyizást a magyaroknál és a lengyeleknél, illetve Bulgáriában. Hozzáteszi, hogy ez nem sok jót ígér az EU jövője szempontjából, mert itt az elkövetkező évek alighanem legsúlyosabb veszélyéről van szó.","shortLead":"A Financial Times azzal vádolja az uniót, hogy az politikai megfontolásokból nem egyformán ítéli meg a mutyizást...","id":"20201026_FT_Az_EU_elnezobb_a_bolgar_korrupcioval_szemben_mint_a_magyarral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27f6548f-436d-40ab-bdb2-38c273b7d400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9939414c-d75a-4440-96eb-38526e8af404","keywords":null,"link":"/360/20201026_FT_Az_EU_elnezobb_a_bolgar_korrupcioval_szemben_mint_a_magyarral","timestamp":"2020. október. 26. 08:30","title":"FT: Az EU elnézőbb a bolgár korrupcióval szemben, mint a magyarral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12146733-836c-426e-b81b-988c613319d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1750 lóerős SSC Tuatara közelmúltbeli sebességrekordját hétköznapi Michelin sportgumikon futották meg.","shortLead":"Az 1750 lóerős SSC Tuatara közelmúltbeli sebességrekordját hétköznapi Michelin sportgumikon futották meg.","id":"20201026_normal_utcai_gumikon_ertek_el_az_53293_kmhs_sebessegrekordot_ssc_tuatara_michelin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12146733-836c-426e-b81b-988c613319d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f1ab1c-291b-45c3-a93f-5f28dc16f514","keywords":null,"link":"/cegauto/20201026_normal_utcai_gumikon_ertek_el_az_53293_kmhs_sebessegrekordot_ssc_tuatara_michelin","timestamp":"2020. október. 26. 11:58","title":"Normál utcai gumikon érték el az 532,93 km/h-s sebességrekordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa","c_author":"Somogyi Zoltán","category":"360","description":"Milyen a magyar választó? Milyen a politikus? Milyen az ellenzéki politikus? Az ellenzéki pártoknak 2022 előtt egyebek közt ezeket a kérdéseket kell tisztázniuk, aztán tervet, programot, menetrendet készíteniük – fejti ki a szerző. Ha erre képtelenek, azt ajánlja, menjenek el tréningre az SZFE-s hallgatókhoz. A hvg360 vitasorozatának újabb darabja.","shortLead":"Milyen a magyar választó? Milyen a politikus? Milyen az ellenzéki politikus? Az ellenzéki pártoknak 2022 előtt egyebek...","id":"20201027_Somogyi_Zoltan_Krumplizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4570ebb-e86d-4fa4-b139-0fb000be4ef5","keywords":null,"link":"/360/20201027_Somogyi_Zoltan_Krumplizmus","timestamp":"2020. október. 27. 07:00","title":"Somogyi Zoltán: Krumplizmus – Az ellenzék esélyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b56ade6-77f2-4db8-8afb-2e9998d41111","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megoldható lesz, hogy ne találkozzunk számlálóbiztossal.","shortLead":"Megoldható lesz, hogy ne találkozzunk számlálóbiztossal.","id":"20201026_nepszamlalas_kitoltes_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b56ade6-77f2-4db8-8afb-2e9998d41111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd877db-ed2e-465a-8c84-1219e07b9a36","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_nepszamlalas_kitoltes_2021","timestamp":"2020. október. 26. 05:10","title":"Online is kitölthető lesz a 2021-es népszámlálási kérdőív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]