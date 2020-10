Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijev szerint a magyar külügyminiszter beavatkozott az ukrajnai választásokba.","shortLead":"Kijev szerint a magyar külügyminiszter beavatkozott az ukrajnai választásokba.","id":"20201026_kijevi_magyar_nagykovet_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5289bc-4169-4ade-9754-53eb2e0ea772","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_kijevi_magyar_nagykovet_szijjarto_peter","timestamp":"2020. október. 26. 17:40","title":"Bekérették a kijevi magyar nagykövetet Szijjártó Facebook-bejegyzése miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97d5de5-b632-4e56-8dcc-de4a3fc5804f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár éve már dolgozik az LG valóban különleges, feltekerhető televízióján. A készülék, sok ígéret után, kereskedelmi forgalomba kerül Dél-Koreában, azonban az ára valóban csillagászati.","shortLead":"Pár éve már dolgozik az LG valóban különleges, feltekerhető televízióján. A készülék, sok ígéret után, kereskedelmi...","id":"20201027_lg_signature_oled_r_feltekerheto_televizio_ara_del_koreaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e97d5de5-b632-4e56-8dcc-de4a3fc5804f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79750e53-6c71-4b92-a6d6-00c7ad3507bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_lg_signature_oled_r_feltekerheto_televizio_ara_del_koreaban","timestamp":"2020. október. 27. 19:03","title":"26 millióba kerül az LG új tévéje – cserébe feltekerhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8323fba-533e-4324-b56a-b6c10f15ea26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A migrációért felelős Margaritisz Szkínász elkülöníti magát.","shortLead":"A migrációért felelős Margaritisz Szkínász elkülöníti magát.","id":"20201027_koronavirusos_Margaritisz_Szkinasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8323fba-533e-4324-b56a-b6c10f15ea26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ded705e-0631-4a2d-b896-2b71a5f8e8ac","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_koronavirusos_Margaritisz_Szkinasz","timestamp":"2020. október. 27. 14:51","title":"Koronavírusos az Európai Bizottság alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törökország jogi és diplomáciai lépéseket tesz amiatt, hogy a francia szatirikus hetilap, a Charlie Hebdo sértőnek tartott karikatúrát tett közzé Tayyip Erdogan török államfőről. Az Ankara és Párizs közötti vita az után tört ki, hogy egy iszlamista csecsen fiatalember lefejezte Samuel Paty párizsi tanárt, aki a Mohamed prófétát kifigurázó karikatúrát mutatott meg diákjainak. \r

","shortLead":"Törökország jogi és diplomáciai lépéseket tesz amiatt, hogy a francia szatirikus hetilap, a Charlie Hebdo sértőnek...","id":"20201028_Tovabb_melyul_a_torokfrancia_vita__Erdogan_most_mar_perel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f32635-7923-44d7-9ce6-b4ccff377c67","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Tovabb_melyul_a_torokfrancia_vita__Erdogan_most_mar_perel","timestamp":"2020. október. 28. 16:06","title":"Tovább mélyül a török–francia vita – Erdogan most már perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9e2fa8-906d-4c66-904e-5ee8f6446fea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem jött be a lengyel üzlet az eMAG-nak.","shortLead":"Nem jött be a lengyel üzlet az eMAG-nak.","id":"20201027_eMAG_Lengyelorszag_magyar_kivonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c9e2fa8-906d-4c66-904e-5ee8f6446fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e71c454-0d2d-463e-8d60-1bafb0447d91","keywords":null,"link":"/kkv/20201027_eMAG_Lengyelorszag_magyar_kivonulas","timestamp":"2020. október. 27. 10:23","title":"Kivonul az eMAG Lengyelországból, hogy a magyar piacra koncentrálhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Drámai gyorsasággal terjed az új típusú koronavírus Németországban, és a járvány feltartóztatására tett intézkedések nem elégségesek – mondta Angela Merkel német kancellár hétfőn pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetőségi ülésén a Bild című lap beszámolója szerint.","shortLead":"Drámai gyorsasággal terjed az új típusú koronavírus Németországban, és a járvány feltartóztatására tett intézkedések...","id":"20201026_koronavirus_jarvany_angela_merkel_vedekezes_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=004ee7a9-cece-48a1-91af-15053a9410fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257eb5a6-ee4f-4c0a-b2be-5d3fa8597aef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_koronavirus_jarvany_angela_merkel_vedekezes_nemetorszag","timestamp":"2020. október. 26. 21:31","title":"Merkel: Drámai a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lajos a 444.hu-nak azt mondta: az általa kiküldött levél csupán ajánlásokat fogalmaz meg.","shortLead":"Mészáros Lajos a 444.hu-nak azt mondta: az általa kiküldött levél csupán ajánlásokat fogalmaz meg.","id":"20201026_dunaujvarosi_szent_pantaleon_korhaz_foigazgato_meszaros_lajos_korlevel_free_eu_egeszsegugyi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abafa8a1-619d-43c9-95a0-4d0ba74f22e9","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_dunaujvarosi_szent_pantaleon_korhaz_foigazgato_meszaros_lajos_korlevel_free_eu_egeszsegugyi_torveny","timestamp":"2020. október. 26. 21:59","title":"Nem tetszik a dunaújvárosi kórház főigazgatójának, hogy néhányan tiltakoznak az új egészségügyi törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami intézmények átvétele miatti pluszterhek kompenzálásával indokolják a támogatást, az egyik kedvezményezett a szegedi egyházi Gál Ferenc Egyetem. A Szegedi Tudományegyetemen többen aggódnak, hogy képzéseket vesz át tőlük a GFE, a SZTE vezetése viszont cáfolja a pletykákat.","shortLead":"Az állami intézmények átvétele miatti pluszterhek kompenzálásával indokolják a támogatást, az egyik kedvezményezett...","id":"20201028_Plusz_felmilliardot_kapnak_egyhazi_felsooktatasi_intezmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3683d0c1-c7b3-4407-b852-f8aa37cfb8ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_Plusz_felmilliardot_kapnak_egyhazi_felsooktatasi_intezmenyek","timestamp":"2020. október. 28. 10:35","title":"Plusz félmilliárdot kapnak egyházi felsőoktatási intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]