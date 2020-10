Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1fbdf13-0c6f-4f24-bd32-f2abd0a9fd87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem lesz gyakori látvány az utakon, mindössze két tucatnyit gyártanak belőle. ","shortLead":"Nem lesz gyakori látvány az utakon, mindössze két tucatnyit gyártanak belőle. ","id":"20201030_szuperlapos_715_loeros_olasz_sportkocsi_erkezett_ares_design_s1_project_spyder","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1fbdf13-0c6f-4f24-bd32-f2abd0a9fd87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e86fa62-6d5e-4dd7-9c4f-e2b4487dbf73","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_szuperlapos_715_loeros_olasz_sportkocsi_erkezett_ares_design_s1_project_spyder","timestamp":"2020. október. 30. 11:21","title":"Szuperlapos 715 lóerős olasz sportkocsi született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a907ddaa-55e5-4462-8fcf-66ba6a85a3f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vitézy Dávid a Liszt Ferenc repülőtér buszos, vasúti és gyorsforgalmi úti megközelíthetőségének fejlesztéséről árult el részleteket.","shortLead":"Vitézy Dávid a Liszt Ferenc repülőtér buszos, vasúti és gyorsforgalmi úti megközelíthetőségének fejlesztéséről árult el...","id":"20201030_Metrokent_erkezne_a_vonat_a_ferihegyi_repterre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a907ddaa-55e5-4462-8fcf-66ba6a85a3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a3bfba-38d6-4758-b4a6-c319117ea383","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201030_Metrokent_erkezne_a_vonat_a_ferihegyi_repterre","timestamp":"2020. október. 30. 12:02","title":"Metróként érkezne a vonat a ferihegyi reptérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258b004e-9b8a-423d-80bd-79593ec12280","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"All-inclusive vagy félpanzió? Közel a forgalmas városközponthoz és a legnépszerűbb látványosságokhoz vagy inkább a legfélreesőbb helyen? Panorámaterasz vagy medence? Azt gondolnánk, ezek a legfontosabb kérdések, amelyek felmerülnek bennünk akkor, amikor az ideális szálláshelyet keressük. De meglepődnénk, ha tudnánk, hogy a szálláskeresők jelentős hányadának nem ez a legfontosabb szempont.","shortLead":"All-inclusive vagy félpanzió? Közel a forgalmas városközponthoz és a legnépszerűbb látványosságokhoz vagy inkább...","id":"magyartelekomnyrt_20201002_Ha_nincs_internet_nem_megyek__atalakulo_utazasai_szokasok_szallas_hu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=258b004e-9b8a-423d-80bd-79593ec12280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be569e2-b333-4020-8007-e395a63c7a17","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20201002_Ha_nincs_internet_nem_megyek__atalakulo_utazasai_szokasok_szallas_hu","timestamp":"2020. október. 29. 10:30","title":"Hogyan utazik a magyar? Meglepő eredményeket hozott a felmérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"6db92952-2cbd-4854-bd7f-a0c5ed610fa3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Első hazai meccsét játszotta a Ferencváros a 2020/2021-es Bajnokok Ligája csoportkörében, a magyar bajnok az ukrán Dinamo Kijevet fogadta a Groupama Arénában. A Fradi kétgólos hátrányból egyenlített, így megszerezte első pontját.","shortLead":"Első hazai meccsét játszotta a Ferencváros a 2020/2021-es Bajnokok Ligája csoportkörében, a magyar bajnok az ukrán...","id":"20201028_FerencvarosDinamo_KijevELO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6db92952-2cbd-4854-bd7f-a0c5ed610fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5648923f-fa3e-418c-a201-31e1650bc999","keywords":null,"link":"/sport/20201028_FerencvarosDinamo_KijevELO","timestamp":"2020. október. 28. 20:59","title":"Későn ébredt a Fradi, 2-2-es döntetlen a Dinamo Kijev ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU igazságos vakcinaelosztásról állapodott meg, válságos állapotban a nizzai merénylő, kampányfinis az USA-ban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az EU igazságos vakcinaelosztásról állapodott meg, válságos állapotban a nizzai merénylő, kampányfinis az USA-ban...","id":"20201030_Radar360_Meghosszabbitottak_a_magyar_hatarzarat_Spanyolorszagban_majusig_szuksegallapot_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8113115-5b96-4ad9-9d3e-b72d3663c9f5","keywords":null,"link":"/360/20201030_Radar360_Meghosszabbitottak_a_magyar_hatarzarat_Spanyolorszagban_majusig_szuksegallapot_lesz","timestamp":"2020. október. 30. 08:05","title":"Radar360: Meghosszabbították a magyar határzárat, Spanyolországban májusig szükségállapot lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Olcsóbban kapja meg a legendás New York-i divatcéget Bernard Arnault, mert a luxusiparágat is megrendítette a Covid–19-világjárvány -–írja a Wall Street Journal.","shortLead":"Olcsóbban kapja meg a legendás New York-i divatcéget Bernard Arnault, mert a luxusiparágat is megrendítette...","id":"20201029_Europa_leggazdagabb_embere_megiscsak_megszerzi_a_Tiffanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2fc081-3538-4519-aa7c-7f58af6f6e3d","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Europa_leggazdagabb_embere_megiscsak_megszerzi_a_Tiffanyt","timestamp":"2020. október. 29. 16:49","title":"Európa leggazdagabb embere mégiscsak megszerzi a Tiffanyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06450500-f677-44be-bb75-0613b245c3bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rekordot döntött szerdán az új fertőzések száma Svédországban, ennek hatására szigorúbb ajánlásokat fogalmaztak meg az egészségügyi hatóságok.","shortLead":"Rekordot döntött szerdán az új fertőzések száma Svédországban, ennek hatására szigorúbb ajánlásokat fogalmaztak meg...","id":"20201029_svedorszag_koronavirus_szigoritas_ajanlasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06450500-f677-44be-bb75-0613b245c3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44da69f1-2c99-4d98-95ae-95260d6f0c55","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_svedorszag_koronavirus_szigoritas_ajanlasok","timestamp":"2020. október. 29. 15:59","title":"Már a svéd egészségügyi hatóságok is szigorúbb ajánlásokat fogalmaztak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu szerint a kórházban annyira súlyosak a létszámgondok, hogy a koronavírusos betegeket ellátó osztályon már eddig is dolgoztak máshonnan odairányított orvosok.","shortLead":"A 444.hu szerint a kórházban annyira súlyosak a létszámgondok, hogy a koronavírusos betegeket ellátó osztályon már...","id":"20201029_444_szerint_keves_az_orvos_haziorvosokat_mozgositanak_nyiregyhazan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db50a3f0-4e41-4c3a-a371-739f788f783a","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_444_szerint_keves_az_orvos_haziorvosokat_mozgositanak_nyiregyhazan","timestamp":"2020. október. 29. 18:21","title":"444.hu: Háziorvosokat mozgósítanak, annyira kevés az orvos a nyíregyházi Jósa András Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]