[{"available":true,"c_guid":"c1a7911c-04c4-4498-84de-a0495445688e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1969. október 29-én küldték el az első jelet az internet elődjének számító ARPANET-en, de a művelet csak félig minősült sikeresnek. A folyamat egy dolog miatt viszont mégis hangsúlyos: ettől a pillanattól számítjuk az internetes kapcsolat létezését, mely éppen ma 51 esztendős. Az újabb mérföldkő apropóján érdekes statisztikákat mutatunk.","shortLead":"1969. október 29-én küldték el az első jelet az internet elődjének számító ARPANET-en, de a művelet csak félig minősült...","id":"20201029_internet_arpanet_vilaghalo_halozat_facebook_twitter_youtube_kozossegi_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1a7911c-04c4-4498-84de-a0495445688e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1ef355-632c-4ac3-b20f-0c586246c23b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_internet_arpanet_vilaghalo_halozat_facebook_twitter_youtube_kozossegi_media","timestamp":"2020. október. 29. 13:10","title":"51 éves lett az internet, a hely, ahol egy perc alatt is felfoghatatlanul sok minden történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Novák Katalin szerint januártól akár a csok teljes összege felvehető többgenerációs otthonok létrehozására.","shortLead":"Novák Katalin szerint januártól akár a csok teljes összege felvehető többgenerációs otthonok létrehozására.","id":"20201028_csok_csaladi_haz_tetoter_novak_katalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58188f4a-5f4a-43ac-ab0b-37c81ebea10b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201028_csok_csaladi_haz_tetoter_novak_katalin","timestamp":"2020. október. 28. 11:42","title":"Újabb bejelentés: tetőtér-beépítésre is kérhető a 10 milliós csok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a33ccb-6929-4ac0-ab8d-ee8747e15486","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Iszlamista késes támadó gyilkolt egy nizzai templomban, három ember meghalt. A támadót elfogták. ","shortLead":"Iszlamista késes támadó gyilkolt egy nizzai templomban, három ember meghalt. A támadót elfogták. ","id":"20201029_Keses_terrortamadas_nizza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45a33ccb-6929-4ac0-ab8d-ee8747e15486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ce36fc-3097-444d-9aa9-5e8d2fde043d","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Keses_terrortamadas_nizza","timestamp":"2020. október. 29. 10:13","title":"Három embert megölt egy terrorista egy nizzai templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiányolják az egyeztetést és a garanciákat, a kormány szerint viszont épphogy a rugalmasabb bérezésüket akarják segíteni az új törvényjavaslattal. ","shortLead":"Hiányolják az egyeztetést és a garanciákat, a kormány szerint viszont épphogy a rugalmasabb bérezésüket akarják...","id":"20201028_kozalkalmazotti_jogviszony_akademiai_dolgozok_ITM","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b722ff86-7774-4671-8b28-ecfcab583cdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_kozalkalmazotti_jogviszony_akademiai_dolgozok_ITM","timestamp":"2020. október. 28. 12:18","title":"Keményen nekimentek Palkovicsnak a közalkalmazotti jogviszonyukat elvesztő akadémiai dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67dc71e-ce1f-4eb1-ab3e-cc2fbd272e81","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 67P/Csurjumov–Geraszimenko üstökös belsejének vizsgálata a Rosetta-misszió Philae leszállóegységének második földet érése révén vált lehetségessé, amikor az egység több milliárd éves jeget tárt fel. Az Európai Űrügynökség (ESA) elemzése most közölte az elemzés eredményét.","shortLead":"A 67P/Csurjumov–Geraszimenko üstökös belsejének vizsgálata a Rosetta-misszió Philae leszállóegységének második földet...","id":"20201029_67p_csurjumov_geraszimenko_ustokos_belseje_philae_robot_landolasa_esa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e67dc71e-ce1f-4eb1-ab3e-cc2fbd272e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f0047b-d940-40d4-a49a-abfedc95e07b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_67p_csurjumov_geraszimenko_ustokos_belseje_philae_robot_landolasa_esa","timestamp":"2020. október. 29. 21:03","title":"Szokatlanul lágy a 67P/Csurjumov-Geraszimenko üstökös belseje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tudja a magyarok elsöprő többsége, hogy szükség volna az öngondoskodásra, de kevesen vannak, akik tesznek is félre valamennyi pénzt.","shortLead":"Tudja a magyarok elsöprő többsége, hogy szükség volna az öngondoskodásra, de kevesen vannak, akik tesznek is félre...","id":"20201029_nyugdij_idosek_ongondoskodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1be87a7-2173-4bf5-a0e6-75c621985ca0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_nyugdij_idosek_ongondoskodas","timestamp":"2020. október. 29. 13:35","title":"Spórolás helyett csak reménykednek a magyarok, hogy az állami nyugdíj elég lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány nem enged adót emelni és hitelt felvenni a fővárosnak, de „első körben” 60 milliárd forintnyi beruházás megvalósításával „tehermentesítené”. A főpolgármester szerint a megoldás egyszerű lenne: ne vegyék el Budapest pénzét.","shortLead":"A kormány nem enged adót emelni és hitelt felvenni a fővárosnak, de „első körben” 60 milliárd forintnyi beruházás...","id":"20201028_furjes_balazs_karacsony_gergely_beruhazas_kormany_ajanlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b26dcaa-e501-42d0-866c-ed7734a93eb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_furjes_balazs_karacsony_gergely_beruhazas_kormany_ajanlat","timestamp":"2020. október. 28. 15:51","title":"Karácsony a kormány ajánlatáról: „Az ég szerelmére, mi lenne, ha egyszerűen nem vennék el a főváros pénzét?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5aab3b1-b52c-40fb-be6d-d21527e5cb4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KSH legfrissebb adatai szerint szeptemberre 32 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma, miközben az álláskeresők egy másik adatbázis szerint 21 ezerrel kevesebben lettek.","shortLead":"A KSH legfrissebb adatai szerint szeptemberre 32 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma, miközben az álláskeresők...","id":"20201029_Tobb_tizezer_allaskereso_eltunhetett_a_sullyesztoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5aab3b1-b52c-40fb-be6d-d21527e5cb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e097f672-e826-40d5-879a-28496f068be3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_Tobb_tizezer_allaskereso_eltunhetett_a_sullyesztoben","timestamp":"2020. október. 29. 10:48","title":"Több tízezer álláskereső eltűnhetett a süllyesztőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]