[{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annyit elárulunk, hogy a nyertes székhelye a felcsúti főutcán van.","shortLead":"Annyit elárulunk, hogy a nyertes székhelye a felcsúti főutcán van.","id":"20201101_Nem_fogja_kitalalni_ki_nyerte_Paks_II_biztositasi_alkuszi_tenderet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4379af9-2b6b-4c97-9109-f3a47cf09e59","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Nem_fogja_kitalalni_ki_nyerte_Paks_II_biztositasi_alkuszi_tenderet","timestamp":"2020. november. 01. 15:31","title":"Nem fogja kitalálni, ki nyerte Paks II. biztosítási alkuszi tenderét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d059e9b-8fca-4301-809a-bee9b76b242d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkezett a 310 lóerős spanyol crossover első példánya Magyarországra, amit gyorsan össze is vetettünk a megújult Cupra Atecával. ","shortLead":"Megérkezett a 310 lóerős spanyol crossover első példánya Magyarországra, amit gyorsan össze is vetettünk a megújult...","id":"20201031_kiprobaltuk_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_a_cupra_formentort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d059e9b-8fca-4301-809a-bee9b76b242d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0eec08-41e3-4ccd-ac1f-449c96169b7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201031_kiprobaltuk_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_a_cupra_formentort","timestamp":"2020. október. 31. 06:41","title":"Kipróbáltuk a VW-konszern új márkájának első saját modelljét, a Cupra Formentort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d150b974-12b8-41e7-849d-d76bb57280ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Electrolux új porszívójának műanyag borítása és egyes alkatrészei háztartási elektronikai eszközök használt elemeiből, így hajszárítók, porszívók, számítógépek tartozékaiból készültek. A vállalat szerint ez az első porszívó a világon, ami teljes egészében újrahasznosított anyagokból készült.","shortLead":"Az Electrolux új porszívójának műanyag borítása és egyes alkatrészei háztartási elektronikai eszközök használt...","id":"20201101_electrolux_porszivo_ujrahasznositott_anyagokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d150b974-12b8-41e7-849d-d76bb57280ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0a4aad-2a1e-4919-ac91-5e877a93401f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_electrolux_porszivo_ujrahasznositott_anyagokbol","timestamp":"2020. november. 01. 08:03","title":"Használt hajszárítókból és számítógépekből gyártott porszívót az Electrolux","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0e2736-80d9-416f-864e-630dbd42e39f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz úszó hamarosan versenyezhet is.","shortLead":"Az olasz úszó hamarosan versenyezhet is.","id":"20201030_federica_pellegrini_koronavirus_felepules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c0e2736-80d9-416f-864e-630dbd42e39f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9820f3-de4a-4022-ba68-dad2f4e22b49","keywords":null,"link":"/sport/20201030_federica_pellegrini_koronavirus_felepules","timestamp":"2020. október. 30. 19:26","title":"Federica Pellegrini vírustesztje negatív, talán indulhat is Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint kétszázezer gyerek számára gyűlik a pénz a megtakarítási formában - erről is beszélt a pénzügyminiszter egy videóban.","shortLead":"Több mint kétszázezer gyerek számára gyűlik a pénz a megtakarítási formában - erről is beszélt a pénzügyminiszter...","id":"20201031_Varga_Mihaly_jo_hirt_kozolt_a_Babakotvenyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f19e8f-a129-4d7d-8471-da2ce6ea396b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_Varga_Mihaly_jo_hirt_kozolt_a_Babakotvenyrol","timestamp":"2020. október. 31. 09:44","title":"Varga Mihály jó hírt közölt a Babakötvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd9e7f7-12d4-41a7-8e61-423720526b40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy idősebb és egy fiatal férfit állított elő a francia rendőrség.","shortLead":"Egy idősebb és egy fiatal férfit állított elő a francia rendőrség.","id":"20201101_Mar_hat_gyanusitott_van_orizetben_nizzai_merenylet_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cd9e7f7-12d4-41a7-8e61-423720526b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33138b64-451c-4455-9d96-b7735c2d4690","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Mar_hat_gyanusitott_van_orizetben_nizzai_merenylet_miatt","timestamp":"2020. november. 01. 15:08","title":"Már hat gyanúsított van őrizetben nizzai merénylet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Putyin ugyanezt csak év végére ígérte, de Oroszországban már nagy a baj: oxigénhiánnyal is küszködik több kórház.","shortLead":"Putyin ugyanezt csak év végére ígérte, de Oroszországban már nagy a baj: oxigénhiánnyal is küszködik több kórház.","id":"20201030_Novemberben_kezdodhet_a_tomeges_oltas_Moszkvaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ced18fb-6d17-4606-a063-70acabb8e63d","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_Novemberben_kezdodhet_a_tomeges_oltas_Moszkvaban","timestamp":"2020. október. 30. 19:22","title":"Novemberben kezdődhet a tömeges oltás Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec50529d-8f17-4e25-a2c5-e7f0702bed10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztriában keddtől betiltanak minden rendezvényt, bezárnak a színházak, a múzeumok és a hotelek, a vendéglátóhelyek pedig csak kiszállítást vállalhatnak. ","shortLead":"Ausztriában keddtől betiltanak minden rendezvényt, bezárnak a színházak, a múzeumok és a hotelek, a vendéglátóhelyek...","id":"20201031_Ausztriaban_es_Gorogorszagban_is_szigoritasok_lepnek_eletbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec50529d-8f17-4e25-a2c5-e7f0702bed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41aec8c0-e91e-4b42-b705-65c811ff59f7","keywords":null,"link":"/vilag/20201031_Ausztriaban_es_Gorogorszagban_is_szigoritasok_lepnek_eletbe","timestamp":"2020. október. 31. 19:01","title":"Ausztriában és Görögországban is szigorítások lépnek életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]