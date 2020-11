Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb3c9423-ab11-4dcc-acff-b30c2cce64bf","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Hosszú sorok kígyóznak az előre megnyitott választóhelyiségek előtt, és tízmilliószám érkeznek a postai szavazatok, ami részvételi rekordot ígér az amerikai elnökválasztáson. A verseny nem lefutott, Orbán Viktor magyar miniszterelnök viszont minden tétjét Donald Trumpra tette.","shortLead":"Hosszú sorok kígyóznak az előre megnyitott választóhelyiségek előtt, és tízmilliószám érkeznek a postai szavazatok, ami...","id":"20201101_Trump_es_Biden_gyozelmi_eselyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb3c9423-ab11-4dcc-acff-b30c2cce64bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ace68c-6e3b-4150-9788-351a8f7b8bd9","keywords":null,"link":"/360/20201101_Trump_es_Biden_gyozelmi_eselyei","timestamp":"2020. november. 01. 13:30","title":"Trump és Biden esélyei, Orbán tétje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae4cae76-a405-4551-bd1b-56297e893ae1","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":" Visszaépítik a budapesti épültek háborúban megsemmisült „tetőidomait”. A program első részeként ismét kupolát kap a Műegyetem és az ELTE jogi kara.","shortLead":" Visszaépítik a budapesti épültek háborúban megsemmisült „tetőidomait”. A program első részeként ismét kupolát kap...","id":"20201031_Kupolakat_epit_a_kormany_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae4cae76-a405-4551-bd1b-56297e893ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad3443d-4f03-48d3-b739-aba17df3c58d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_Kupolakat_epit_a_kormany_Budapesten","timestamp":"2020. október. 31. 18:20","title":"Kupolákat épít a kormány Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f3a0454-56d8-48ca-9f18-130912c814f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Chrome böngészőkbe telepíthető üzenetküldővel rukkolt elő a második YouTube-ként is emlegetett Vimeo. A szolgáltatást vállalati környezetre tervezték, ehhez illeszkedő funkciókkal.","shortLead":"Egy Chrome böngészőkbe telepíthető üzenetküldővel rukkolt elő a második YouTube-ként is emlegetett Vimeo...","id":"20201031_vimeo_record_uzenetkuldo_alkalmazas_szoftver_home_office_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f3a0454-56d8-48ca-9f18-130912c814f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859ce9e1-5265-495a-a38e-368375485dbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201031_vimeo_record_uzenetkuldo_alkalmazas_szoftver_home_office_koronavirus","timestamp":"2020. október. 31. 18:03","title":"Videós üzenetküldőt indított a Vimeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2a58a-508b-45a0-9b5e-f5de65c31949","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombati lyoni támadásnak nem volt szemtanúja, mivel a karantén miatt az utcán nem voltak emberek.","shortLead":"A szombati lyoni támadásnak nem volt szemtanúja, mivel a karantén miatt az utcán nem voltak emberek.","id":"20201101_Effogtak_a_lyoni_pap_tamadojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c2a58a-508b-45a0-9b5e-f5de65c31949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ef6368-1703-4a00-b898-c9511348808d","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Effogtak_a_lyoni_pap_tamadojat","timestamp":"2020. november. 01. 07:54","title":"Elfogták a lyoni pap támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány szerint nem az elvárható gondossággal jártak el a Deák Ferencről elnevezett Hárosi Duna-híd kialakításánál.","shortLead":"A kormány szerint nem az elvárható gondossággal jártak el a Deák Ferencről elnevezett Hárosi Duna-híd kialakításánál.","id":"20201101_ITM_Felelotlen_volt_a_Strabag_ezert_mennek_tonkre_az_M0s_Dunahid_sarui","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39883a6b-c563-4400-84f3-d2c4f135d336","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_ITM_Felelotlen_volt_a_Strabag_ezert_mennek_tonkre_az_M0s_Dunahid_sarui","timestamp":"2020. november. 01. 13:35","title":"ITM: Felelőtlen volt a Strabag, ezért mennek tönkre az M0-s Duna-híd sarui","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8854b96-0c75-400e-8b93-3fcf0b6068c5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A brit trón várományosa tavasszal, az első hullám idején jutott túl a Covid-19-en.\r

","shortLead":"A brit trón várományosa tavasszal, az első hullám idején jutott túl a Covid-19-en.\r

","id":"20201102_vilmos_herceg_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8854b96-0c75-400e-8b93-3fcf0b6068c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f18e01-6c5e-418f-b5af-621112214977","keywords":null,"link":"/elet/20201102_vilmos_herceg_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. november. 02. 05:18","title":"Vilmos herceg is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8e5cdc-0cf2-4c31-8bb4-c6a6e699116b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"16 millióból 2 millió már sok. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"16 millióból 2 millió már sok. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","id":"20201031_munkanelkuliseg_1990_november_6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c8e5cdc-0cf2-4c31-8bb4-c6a6e699116b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647f18db-cee6-42e3-89ca-4a3a77de902b","keywords":null,"link":"/360/20201031_munkanelkuliseg_1990_november_6","timestamp":"2020. október. 31. 16:30","title":"A volt NDK először munkanélküliségben érte utol Nyugatot – 1990. november 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae476c9d-9acb-424f-aeb7-e4299aee7345","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tűzoltók hat vízsugárral szálltak szembe a lángokkal a XVI. kerületben. Az üzem kiégett, de a lángok továbbterjedését megakadályozták.","shortLead":"A tűzoltók hat vízsugárral szálltak szembe a lángokkal a XVI. kerületben. Az üzem kiégett, de a lángok továbbterjedését...","id":"20201101_tuzeset_kiegett_egy_lapszabaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae476c9d-9acb-424f-aeb7-e4299aee7345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6390fd-98f6-4c7a-bc2c-1152ed823606","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_tuzeset_kiegett_egy_lapszabaszat","timestamp":"2020. november. 01. 12:00","title":"Leégett egy ezer négyzetméteres üzem Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]