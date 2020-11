Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a68c81d-e3c4-4d63-b2df-3fcc615750dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány miatti korlátozások ellen, munkahelyük védelmében tüntettek több spanyol városban – így Madridban és Barcelonában is. Voltak, akik a rendőrökre támadtak. ","shortLead":"A járvány miatti korlátozások ellen, munkahelyük védelmében tüntettek több spanyol városban – így Madridban és...","id":"20201101_Heves_osszecsapasok_a_vendeglatosok_es_a_rendorok_kozott_Spanyolorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a68c81d-e3c4-4d63-b2df-3fcc615750dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354ac541-ac49-42cd-b3f0-d3124e361aff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_Heves_osszecsapasok_a_vendeglatosok_es_a_rendorok_kozott_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. november. 01. 14:50","title":"Zavargások voltak Spanyolországban a korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a61ae8-20cc-45d2-adb3-a7304f119c85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész elvesztette a Sun című bulvárlap ellen indított rágalmazási pert.","shortLead":"A színész elvesztette a Sun című bulvárlap ellen indított rágalmazási pert.","id":"20201102_Johnny_Deppet_lehet_felesegveronek_nevezni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66a61ae8-20cc-45d2-adb3-a7304f119c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64b836b-233c-413d-874a-986bc10f244d","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Johnny_Deppet_lehet_felesegveronek_nevezni","timestamp":"2020. november. 02. 11:33","title":"Johnny Deppet lehet feleségverőnek nevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04615c8e-7536-4e2e-933d-53b2b380ea45","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Benne lesz abban a bizottságban, ami javaslatot tesz arra, kik vezessék az állami kórházakat. A bizottságba meghívták a Magyar Orvosi Kamara elnökét és az MTA egyik igazgatóját is.","shortLead":"Benne lesz abban a bizottságban, ami javaslatot tesz arra, kik vezessék az állami kórházakat. A bizottságba meghívták...","id":"20201101_egeszsegugy_korhazigazgatok_javaslattevo_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04615c8e-7536-4e2e-933d-53b2b380ea45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff51d09-8ce7-4210-b244-450c05645b8b","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_egeszsegugy_korhazigazgatok_javaslattevo_bizottsag","timestamp":"2020. november. 01. 08:32","title":"Müller Cecília is beleszólhat majd a kórházigazgatók kiválasztásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56248749-e084-4f4f-bf41-cb5bf6373aae","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem igazán volt sikere a diákjai körében, amíg a gyakorlatban is be nem mutatta a tápláléklánc olykor sajátos működését.","shortLead":"Nem igazán volt sikere a diákjai körében, amíg a gyakorlatban is be nem mutatta a tápláléklánc olykor sajátos működését.","id":"202044_kajaljak_ha_etetik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56248749-e084-4f4f-bf41-cb5bf6373aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebd01ca-c124-4879-bfce-2e662949c3d7","keywords":null,"link":"/360/202044_kajaljak_ha_etetik","timestamp":"2020. november. 01. 08:30","title":"Kajálják, ha etetik: húsevő növényekből csinált bizniszt a biológiatanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gázolajjal hajtott személyautók már csak a harmadik helyen állnak az eladásokban.\r

","shortLead":"A gázolajjal hajtott személyautók már csak a harmadik helyen állnak az eladásokban.\r

","id":"20201102_Eloszor_tortent_meg_hogy_tobb_elektromos_hajtasu_autot_adtak_el_Europaban_mint_dizelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1793ec15-14e8-4990-b8b9-7895c7604a4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_Eloszor_tortent_meg_hogy_tobb_elektromos_hajtasu_autot_adtak_el_Europaban_mint_dizelt","timestamp":"2020. november. 02. 11:31","title":"Először történt meg, hogy több elektromos hajtású autót adtak el Európában, mint dízelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c723e9-210f-412b-8165-d409f5d91c0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A skót színész 90 éves volt.","shortLead":"A skót színész 90 éves volt.","id":"20201031_Meghalt_Sean_Connery","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c723e9-210f-412b-8165-d409f5d91c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cd42bf-25ce-477e-b973-aac064bb17a1","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Meghalt_Sean_Connery","timestamp":"2020. október. 31. 13:29","title":"Meghalt Sean Connery","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f48bb5-4da3-40f5-9644-0f07e16ee176","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Mindannyian láthattunk már hatalmas méretű kijelzőket, de talán nem mindenki gondolkodik el azon, hogy milyen előnyöket jelenthet egy cégnek, ha nem fél használni a csúcstechnológiát képviselő megoldásokat. A vizuális tartalom-megjelenítés sok cégnek segíthet a hatékonyság növelésében, lássuk, miért.\r

","shortLead":"Mindannyian láthattunk már hatalmas méretű kijelzőket, de talán nem mindenki gondolkodik el azon, hogy milyen előnyöket...","id":"samsungbch_20201031_orias_kijelzo_technologia_libri_streamnet_digital_signage","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f48bb5-4da3-40f5-9644-0f07e16ee176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5751db22-808e-4e64-b4ac-2178fd9e932e","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20201031_orias_kijelzo_technologia_libri_streamnet_digital_signage","timestamp":"2020. október. 31. 17:30","title":"Ami néhány éve még sci-finek tűnt, az ma már valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"100a489e-abe7-416f-a00b-28a66702be0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rátámadtak szombaton két férfira Pécsen, a támadók közül kettőt jelentős erőkkel keres a rendőrség.","shortLead":"Rátámadtak szombaton két férfira Pécsen, a támadók közül kettőt jelentős erőkkel keres a rendőrség.","id":"20201101_Halalra_keseltek_egy_20_eves_ferfit_az_este_Pecsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=100a489e-abe7-416f-a00b-28a66702be0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dad0c26-0d1d-4bf5-a0d1-b7ec732bcb63","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_Halalra_keseltek_egy_20_eves_ferfit_az_este_Pecsen","timestamp":"2020. november. 01. 07:25","title":"Halálra késeltek egy 20 éves férfit az este Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]