[{"available":true,"c_guid":"1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Norvégiában lépett pályára a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában. Fradi már két góllal is vezetett Norvégiában, de a Molde fél óra alatt fordított a második félidőben. A Ferencváros így örülhet a döntetlennek, kedvezőbb helyzetből várja a budapesti visszavágót.\r

","shortLead":"Norvégiában lépett pályára a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában. Fradi már két góllal...","id":"20200923_MoldeFerencvaros_Bajnokok_Ligaja_selejtezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3f9eff-6447-4691-a258-38bdf7fcea9e","keywords":null,"link":"/sport/20200923_MoldeFerencvaros_Bajnokok_Ligaja_selejtezo","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:01","title":"Molde - Ferencváros: 3-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb5fb37-6a67-4322-b979-fbe1a213fd0b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az interneten követheti nyomon a nagyközönség a déli simabálna (Eubalaena australis) új-zélandi populációjába tartozó néhány példány vándorlását.","shortLead":"Az interneten követheti nyomon a nagyközönség a déli simabálna (Eubalaena australis) új-zélandi populációjába tartozó...","id":"20200924_deli_simabalna_vandorlasa_muholdas_nyomovetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcb5fb37-6a67-4322-b979-fbe1a213fd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a4be0e-675e-4ae9-b7bf-896607ce98e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_deli_simabalna_vandorlasa_muholdas_nyomovetes","timestamp":"2020. szeptember. 24. 10:03","title":"Nyomkövetőt szereltek hat bálnára, itt ön is nézheti, merre vándorol a csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704de033-5cf9-4ab1-9549-a6461dfa8134","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatalmas STS Sedov vitorláshajó elődje 142 évvel ezelőtt még 11 hónapot volt kénytelen vesztegelni a Jeges-tenger medencéjében, mert a jég fogságába esett. ","shortLead":"A hatalmas STS Sedov vitorláshajó elődje 142 évvel ezelőtt még 11 hónapot volt kénytelen vesztegelni a Jeges-tenger...","id":"20200923_Ugy_szelt_at_harom_eszaki_tengert_az_oriasi_vitorlashajo_hogy_a_jegnek_nyoma_sem_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=704de033-5cf9-4ab1-9549-a6461dfa8134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ad010f-714b-47fd-bb01-20af7cb58bfa","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Ugy_szelt_at_harom_eszaki_tengert_az_oriasi_vitorlashajo_hogy_a_jegnek_nyoma_sem_volt","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:40","title":"Úgy szelt át három északi tengert egy vitorlás, hogy a jégnek nyoma sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A filmidő felénél váratlanul megérinti egymást a két ember, akik addig titkon vágytak a másikra. Ennek az apró, alig észrevehető mozdulatnak elemi ereje van Horvát Lili filmjében, a mi gyomrunk is összeszorul az izgalomtól. És ami még jobb: nemcsak ez a pillanat, de az előtte és az utána lévők sem eresztenek. Kritika a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmről.","shortLead":"A filmidő felénél váratlanul megérinti egymást a két ember, akik addig titkon vágytak a másikra. Ennek az apró, alig...","id":"20200923_Van_a_szerelemnek_egy_eloszobaja_ahol_a_jozan_esz_csodot_mond","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24ecabe-77ad-4365-8755-5c864731c176","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Van_a_szerelemnek_egy_eloszobaja_ahol_a_jozan_esz_csodot_mond","timestamp":"2020. szeptember. 23. 20:00","title":"Van a szerelemnek egy előszobája, ahol a józan ész csődöt mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49ac8b6-fab7-4c98-9d53-56443c2cced1","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Ha eddig nem voltunk biztosak abban, hogy mi is a populizmus, most maga Orbán Viktor segített ebben eligazodni. Ha valaki tudni vélte, mi az, most megerősödhetett meggyőződésében, ha elolvasta a miniszterelnök-pártelnök politikai szezonnyitó esszéjét, amelyben a populizmus szó egyébként nem is szerepel. Vélemény.","shortLead":"Ha eddig nem voltunk biztosak abban, hogy mi is a populizmus, most maga Orbán Viktor segített ebben eligazodni. Ha...","id":"20200922_orban_viktor_magyar_nemzet_essze_politikai_kommunikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e49ac8b6-fab7-4c98-9d53-56443c2cced1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51eff0ef-84fa-435a-b364-e10116916392","keywords":null,"link":"/360/20200922_orban_viktor_magyar_nemzet_essze_politikai_kommunikacio","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:30","title":"Orbán populista kiáltványa: a Magyar Nemzet-cikk politikai kommunikációs szemszögből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az ambíció és az elvárás csak a kezdet. Ezek ébresztik fel a motivációt. Sajnos azonban sokan nem táplálják a motivációjukat azzal, hogy továbbra is igyekeznek az álmukra összpontosítani. ","shortLead":"Az ambíció és az elvárás csak a kezdet. Ezek ébresztik fel a motivációt. Sajnos azonban sokan nem táplálják...","id":"20200923_Hogyan_tarthatjuk_fenn_a_motivaciot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c0076e-4ce0-4f91-a416-66ec28ac0ed1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200923_Hogyan_tarthatjuk_fenn_a_motivaciot","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:15","title":"Motiváltnak érzi magát? Az nem elég - a motivációt fenn is kell tartani!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433c5205-79f1-46c8-a0ff-31a2d6ca9080","c_author":"Adózóna","category":"gazdasag","description":"Egy cégtulajdonosnak sokszor nehéz döntéseket kell meghoznia. Kerülhet olyan helyzetbe, amikor el kell engednie cégét. A legjobb esetben egy jól menő, de már rajtunk túlnőtt társaságot – vagy annak egy üzletágát – akarjuk megfelelő haszonnal értékesíteni. A koronavírus okozta válság idején azonban az a valószínűbb, hogy bajba került cégünktől szeretnénk megszabadulni addig, amíg még működik. Akárhogy is történik, nem mindegy, hogyan történik egy cég értékelése.","shortLead":"Egy cégtulajdonosnak sokszor nehéz döntéseket kell meghoznia. Kerülhet olyan helyzetbe, amikor el kell engednie cégét...","id":"20200923_Igy_tudhatja_meg_mennyit_er_a_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433c5205-79f1-46c8-a0ff-31a2d6ca9080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0653ce-8d3d-4cdb-b3e2-4084e1663eca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_Igy_tudhatja_meg_mennyit_er_a_cege","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:14","title":"Így tudhatja meg, mennyit ér a cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbb3f5f-9337-4cca-ba48-7120c8158faf","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200923_Marabu_Feknyuz_Orban_babszinhaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cbb3f5f-9337-4cca-ba48-7120c8158faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332f6a80-f42d-4bda-b654-b2d57c5c32f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_Marabu_Feknyuz_Orban_babszinhaza","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:50","title":"Marabu Féknyúz: Orbán bábszínháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]