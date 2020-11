Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9228b24e-d744-4d6c-9131-d4ff485dba16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A türelem rózsát terem, a VirnetX-nek viszont dollárszázmilliókat hozhat. Ehhez persze az is kellett, hogy a bíróság az ő javukra döntsön egy Apple elleni perben.","shortLead":"A türelem rózsát terem, a VirnetX-nek viszont dollárszázmilliókat hozhat. Ehhez persze az is kellett, hogy a bíróság...","id":"20201102_apple_per_szabadalom_facetime_virnetx_vpn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9228b24e-d744-4d6c-9131-d4ff485dba16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98eac7f9-5e71-4295-8007-177ea257c68d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_apple_per_szabadalom_facetime_virnetx_vpn","timestamp":"2020. november. 02. 09:33","title":"Másodjára is őrült összeget perelhet ki az Apple-től egy néhány fős vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf867b51-7968-42e2-ad85-452582453b26","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért adott be a miniszterelnök-helyettes a járványhelyzet közepén a transzneműekkel kapcsolatos törvénymódosítást? A Duma Aktuál ennek is utánajár, de foglalkozik a mesék hatásával, a Meseország mindenkié című könyv miatt kirobbant viták alapján. ","shortLead":"Miért adott be a miniszterelnök-helyettes a járványhelyzet közepén a transzneműekkel kapcsolatos törvénymódosítást...","id":"20201102_Duma_Aktual_Meseorszag_mindenkie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf867b51-7968-42e2-ad85-452582453b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5cc04d-0916-42ca-80b0-d88aa18c1dfb","keywords":null,"link":"/360/20201102_Duma_Aktual_Meseorszag_mindenkie","timestamp":"2020. november. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: Mi történhetett Semjén Zsolttal azon a pénteken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e0dbd0-e2e9-4ace-8b0a-522ac1bd0ab4","c_author":"SEAT","category":"brandcontent","description":"Habár manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a különböző, hybrid hajtású autók, mégis rengeteg, általános érvényűnek vett tévedés van a fejekben a modellekkel kapcsolatban a tölthetőség kérdésétől a hatótávon át a szervizelésig. Papp Zoltán, a SEAT márkát importáló Porsche Hungaria Kft. márkaigazgatóját kérdeztük.","shortLead":"Habár manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a különböző, hybrid hajtású autók, mégis rengeteg, általános...","id":"202011203_Plug_in_hybrid_flotta_seat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7e0dbd0-e2e9-4ace-8b0a-522ac1bd0ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9479e4d-78bd-4738-ab33-4b8c219a0648","keywords":null,"link":"/brandcontent/202011203_Plug_in_hybrid_flotta_seat","timestamp":"2020. november. 03. 10:30","title":"Kedvezőbb a fenntartása, zöldebb és könnyen kezelhető: ezért válasszon hybrid autót!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alapbetegséget egyelőre nem tüntettek fel az elhunyt fiatal férfinál.","shortLead":"Alapbetegséget egyelőre nem tüntettek fel az elhunyt fiatal férfinál.","id":"20201102_koronavirus_jarvany_fertozes_elhunyt_muller_cecilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0891d1-1be3-4022-85c0-6780ee2e8457","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_koronavirus_jarvany_fertozes_elhunyt_muller_cecilia","timestamp":"2020. november. 02. 12:57","title":"Belehalt a koronavírus-fertőzésbe egy 28 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már Orbán Viktor is beszélt arról, hogy tárgyalnak az oroszokkal oltóanyag vásárlásáról.","shortLead":"Már Orbán Viktor is beszélt arról, hogy tárgyalnak az oroszokkal oltóanyag vásárlásáról.","id":"20201102_szijjarto_oroszorszag_kina_vakcina_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d551ab8-d9ca-40f4-9e77-42a2e78d26ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_szijjarto_oroszorszag_kina_vakcina_vasarlas","timestamp":"2020. november. 02. 17:34","title":"Szijjártó ma az oroszokkal egyeztetett a vakcinájukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fccedc-9ec3-4a00-9207-2d4854468772","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy debreceni kórházban kezelték a pedagógust.","shortLead":"Egy debreceni kórházban kezelték a pedagógust.","id":"20201102_koronavirus_tiszafured_iskola_tanar_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5fccedc-9ec3-4a00-9207-2d4854468772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdd6eca-5a32-4580-ac62-0e06aba8d6f0","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_koronavirus_tiszafured_iskola_tanar_meghalt","timestamp":"2020. november. 02. 19:16","title":"Koronavírus: meghalt egy tiszafüredi iskola pedagógusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75e9e21-44bd-4287-bd9b-d90754ade512","c_author":"HVG","category":"360","description":"Svéd kutatók egyelőre kis mintán vizsgálódtak, de az eredmény így is elgondolkodtató.","shortLead":"Svéd kutatók egyelőre kis mintán vizsgálódtak, de az eredmény így is elgondolkodtató.","id":"202044_csaszarmetszes_kovetkezmenyekkel_kesobb_erok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b75e9e21-44bd-4287-bd9b-d90754ade512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90746adc-fcf7-4d04-aec7-e350c55b082d","keywords":null,"link":"/360/202044_csaszarmetszes_kovetkezmenyekkel_kesobb_erok","timestamp":"2020. november. 03. 10:00","title":"Lassabban fejlődnek a gyerekek, akik császármetszéssel jönnek a világra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3241a1e5-7921-4373-b81e-18333ab8c46d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A repülőgyártó Airbus szerint áttörő tudományos eredményt értek el egy ROXI nevű eljárás segítségével, amely szimulált holdi porból képes oxigént gyártani. A felfedezés a cég szerint lehetővé teszi az ember megtelepedését a Holdon.","shortLead":"A repülőgyártó Airbus szerint áttörő tudományos eredményt értek el egy ROXI nevű eljárás segítségével, amely szimulált...","id":"20201102_airbus_roxy_holdpor_oxigen_urkutatas_hold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3241a1e5-7921-4373-b81e-18333ab8c46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78773174-2407-465f-9dc7-12ae80bc9e28","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_airbus_roxy_holdpor_oxigen_urkutatas_hold","timestamp":"2020. november. 02. 07:03","title":"Elkészült az Airbus nagy találmánya, amellyel oxigén állítható elő a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]