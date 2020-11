Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b53b69b-1eec-409e-9f31-e94236cf9266","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orrmotoros és hátsókerékhajtású sportkocsi a hirdetés szerint bejáratósan új állapotban van. ","shortLead":"Az orrmotoros és hátsókerékhajtású sportkocsi a hirdetés szerint bejáratósan új állapotban van. ","id":"20201102_1760_kilometerrel_kinalnak_eladasra_egy_29_eves_bukolampas_porsche_928_gt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b53b69b-1eec-409e-9f31-e94236cf9266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d6f131-5656-4598-884c-bc9341742223","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_1760_kilometerrel_kinalnak_eladasra_egy_29_eves_bukolampas_porsche_928_gt","timestamp":"2020. november. 02. 06:41","title":"2 ezer kilométernél kevesebbel kínálnak eladásra egy 29 éves bukólámpás Porschét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c4bbc5-a510-4f82-b305-c2e37c497ab7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Feltétlenül voksolni akart. ","shortLead":"Feltétlenül voksolni akart. ","id":"20201103_Amerikai_no_vajudas_szules_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c4bbc5-a510-4f82-b305-c2e37c497ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4be71f4-2627-4ac7-826b-e7ea0698fbbc","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Amerikai_no_vajudas_szules_szavazas","timestamp":"2020. november. 03. 11:06","title":"Egy vajúdó amerikai nő gyorsan beugrott szavazni, mielőtt bevonult a kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25cbc0cc-43e7-460a-b357-7388af8c16fe","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Sacha Baron Cohen újra eljátszotta a kazah nép szégyenét, Boratot, nem titkoltan azért, hogy az új filmjével befolyásolja az amerikai elnökválasztást. De vajon elég ehhez az, hogy kamuból felajánlotta Borat 15 éves lányát Trump ügyvédjének?","shortLead":"Sacha Baron Cohen újra eljátszotta a kazah nép szégyenét, Boratot, nem titkoltan azért, hogy az új filmjével...","id":"20201103_borat_2_sacha_baron_cohen_Borat_utolagos_mozifilm_donald_trump_mike_pence_rudy_giuliani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25cbc0cc-43e7-460a-b357-7388af8c16fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447b3dd7-ac72-4ce1-9450-a12f72b5a2f1","keywords":null,"link":"/elet/20201103_borat_2_sacha_baron_cohen_Borat_utolagos_mozifilm_donald_trump_mike_pence_rudy_giuliani","timestamp":"2020. november. 03. 15:30","title":"Hol van egy igazán jó rasszista kazah őrült, amikor szükség lenne rá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aca6a16-3321-41af-a894-9fc48aba2b7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két keménykötésű fickó is belekeveredett a hétfő esti terrorakcióba, egyikük meg is sérült, miközben többeknek segítettek.","shortLead":"Két keménykötésű fickó is belekeveredett a hétfő esti terrorakcióba, egyikük meg is sérült, miközben többeknek...","id":"20201103_Becsi_terrortamadas_torok_MMAharcos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aca6a16-3321-41af-a894-9fc48aba2b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffb0ddb-b30d-4bce-9655-424cf0bfcdb3","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Becsi_terrortamadas_torok_MMAharcos","timestamp":"2020. november. 03. 12:45","title":"Bécsi terrortámadás: Két török MMA-harcos bátor helytállásáról ír a sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Kevés olyan korlátozás van, amit saját hatáskörben hozhatnak meg az önkormányzatok a koronavírus miatt. Bár a megkérdezett városok közül kérdéseinkre csak kevesen válaszoltak, az kiderült, hogy bezárást egyelőre még sehol nem terveztek elrendelni. ","shortLead":"Kevés olyan korlátozás van, amit saját hatáskörben hozhatnak meg az önkormányzatok a koronavírus miatt. Bár...","id":"20201103_onkormanyzatok_bezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c319d89-5f17-495b-803a-477c34352851","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_onkormanyzatok_bezaras","timestamp":"2020. november. 03. 14:49","title":"Nem tervezik bezárni az önkormányzatok a hatáskörükbe tartozó intézményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a29fa4-0f7b-4a12-a5ef-5b353c9de0cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszbarát elnök és az Európa-barát elnökjelölt jutott a második fordulóba.","shortLead":"Az oroszbarát elnök és az Európa-barát elnökjelölt jutott a második fordulóba.","id":"20201101_Oroszorszag_vagy_Europa_Ez_a_kerdes_a_moldovai_elnokvalasztason_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65a29fa4-0f7b-4a12-a5ef-5b353c9de0cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7779be-5aad-436f-9bae-41983dd41e6b","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Oroszorszag_vagy_Europa_Ez_a_kerdes_a_moldovai_elnokvalasztason_is","timestamp":"2020. november. 01. 21:55","title":"Oroszország vagy Európa? Ez a kérdés a moldovai elnökválasztáson is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bőven 300 lóerő feletti motorral szerelt új wolfsburgi modellnek mind a négy kereke hajtott. ","shortLead":"A bőven 300 lóerő feletti motorral szerelt új wolfsburgi modellnek mind a négy kereke hajtott. ","id":"20201102_szerdan_jon_a_valaha_keszult_legerosebb_vw_golf_r","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff30471-fa60-432c-adfd-664c1e211220","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_szerdan_jon_a_valaha_keszult_legerosebb_vw_golf_r","timestamp":"2020. november. 02. 07:59","title":"Szerdán jön a valaha készült legerősebb VW Golf, egy fotót már kiadtak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d8649f-8030-4dad-8ad4-a3ea2ac9e5a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SmartThings szolgáltatás segítségével a felhasználók ezután gyorsan megtalálhatják Galaxy eszközeiket. Akkor is, ha nincs a közelükben, a rendszer ugyanis a világ összes csatlakoztatott Samsung eszközét felhasználja, hogy segítsen megtalálni az elhagyott okostelefont, táblagépet, órát vagy fülhallgatót. A szolgáltatás egy alkalmazás telepítésével, illetve frissítésével elérhető, a régebbi készülékeken is.","shortLead":"A SmartThings szolgáltatás segítségével a felhasználók ezután gyorsan megtalálhatják Galaxy eszközeiket. Akkor is, ha...","id":"20201103_samsung_galaxy_elveszett_keszulek_megtalalasa_smartthings_find","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3d8649f-8030-4dad-8ad4-a3ea2ac9e5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc0b235-153e-45a4-be99-dbd9016f1be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_samsung_galaxy_elveszett_keszulek_megtalalasa_smartthings_find","timestamp":"2020. november. 03. 12:03","title":"Samsung telefonja van? Jött rá egy valóban hasznos funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]