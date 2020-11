Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87479c72-0f18-47dc-92ee-1b4d3d72578a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi önkormányzat előírta, hogy az ingyenesen terjesztett újságokban négy oldal a sajátjuk legyen, de a kormányhivatal szerint ez törvénysértő.","shortLead":"A fővárosi önkormányzat előírta, hogy az ingyenesen terjesztett újságokban négy oldal a sajátjuk legyen, de...","id":"20201102_kormanyhivatal_fovaros_ingyenes_ujsagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87479c72-0f18-47dc-92ee-1b4d3d72578a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eecb477c-1265-43ca-81ae-a089b82b598a","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_kormanyhivatal_fovaros_ingyenes_ujsagok","timestamp":"2020. november. 02. 15:13","title":"Nem engedi a kormányhivatal, hogy a főváros négy oldalt kapjon az ingyenes újságokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80ea582-5e6c-46e5-85b1-a19c16ec7bf7","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: terror, csatatérállamok, beszoktatás, oltáskáosz, örök.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201101_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c80ea582-5e6c-46e5-85b1-a19c16ec7bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f978d8-cd23-4a09-b852-e4d7b4185094","keywords":null,"link":"/360/20201101_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. november. 01. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya kizárja a világot, elvágyódik és közben sokat sír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8247d6a-1031-4375-b6dd-f3ff7f4d0150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miért is maradtak volna ki? Természetesen az idei iPhone-okon is elvégezte szokásos ejtéstesztjét az egyik, ebben e megmérettetésben jeleskedő weboldal.","shortLead":"Miért is maradtak volna ki? Természetesen az idei iPhone-okon is elvégezte szokásos ejtéstesztjét az egyik, ebben e...","id":"20201101_apple_iphone_12_pro_ejtestesztek_video_everythingapplepro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8247d6a-1031-4375-b6dd-f3ff7f4d0150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7d4c98-e58f-4749-b065-853514e82d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_apple_iphone_12_pro_ejtestesztek_video_everythingapplepro","timestamp":"2020. november. 01. 18:03","title":"Videó: ejtésteszten az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7de9536-52e9-43a4-985a-93869b4b5747","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Huawei telefonokhoz készült EMUI 11-es verziója lesz az utolsó Android-alapú frissítés a készülékeken. A gyártó ezután saját oprendszere, a HarmonyOS felé fordul.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Huawei telefonokhoz készült EMUI 11-es verziója lesz az utolsó Android-alapú frissítés...","id":"20201102_huawei_harmonyos_hongmeng_operacios_rendszer_android_emui_11","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7de9536-52e9-43a4-985a-93869b4b5747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e0d491-292b-4871-ab43-5e84c8632190","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_huawei_harmonyos_hongmeng_operacios_rendszer_android_emui_11","timestamp":"2020. november. 02. 13:15","title":"A Huawei rövidesen elhagyhatja az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"120 millió euró. Évente ennyi a nyereségük a szervezett bűnözői csoportoknak a sporteseményekkel kapcsolatos fogadási csalásokból. Ez tehát nem a forgalom, hanem a tiszta profit, legalábbis annak becsült értéke. Az Europol egy tanulmányban összegezte tapasztalataikat, alapos áttekintést nyújtva a szervezett bűnözői csoportok módszereiről, eszközeiről. Ebből kiderül, hogy nemcsak a labdarúgó-mérkőzéseket csalnak el, hanem egyre gyakrabban teniszeredményeket is eltérítenek. És már nemcsak játékosokat vesznek meg, hanem klubokat is.","shortLead":"120 millió euró. Évente ennyi a nyereségük a szervezett bűnözői csoportoknak a sporteseményekkel kapcsolatos fogadási...","id":"20201101_A_maffia_es_a_sportfogadas_alacsony_kockazat_rengeteg_penzert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad846340-e608-4262-96ed-c6ba3e5e3a03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_A_maffia_es_a_sportfogadas_alacsony_kockazat_rengeteg_penzert","timestamp":"2020. november. 01. 11:00","title":"Gyanús a végeredmény? Lehet, hogy a maffia bundázta meg a meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb53f9d7-566c-413a-bc76-19ae9bac762e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos eszközökre, valamint az iPhone-okra és az iPadekre elérhető alkalmazásában is teszteli a Facebook a sötét módot. A megjelenítés a felhasználó szemét és a mobil akkumulátorát is kíméli.","shortLead":"Az androidos eszközökre, valamint az iPhone-okra és az iPadekre elérhető alkalmazásában is teszteli a Facebook a sötét...","id":"20201102_facebook_sotet_mod_alkalmazas_ios_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb53f9d7-566c-413a-bc76-19ae9bac762e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20e8296-aa85-4da7-9aa8-c3dc90ce1c91","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_facebook_sotet_mod_alkalmazas_ios_android","timestamp":"2020. november. 02. 15:03","title":"Önnél megjelent? Már tesztelik a sötét módot a Facebook alkalmazásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cedcf3c-8fd3-493a-ade5-49930ca1641d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Afrikai rendvédelmi szervek katonai kiképzéséről tárgyalt, és ebbe még Orbán Viktor öccsét is „belekeverte”. A Nemzetközi Úszószövetség Angol utcai székházában egy lehallgatásbiztos helyiséget alakított volna ki. Egy magánnyomozót és egy exrendőrt bízott meg azzal, hogy derítsék ki, kik akarnak ártani neki és egykori feleségének, a később miniszterré kinevezett Bártfai-Mager Andreának. Miután a magyar hatóságok elől meglépett, Dubajba repült. Meglepő részletekre bukkantunk, miután megszereztük és átnyálaztuk a vizes vb egykori gazdasági igazgatója, a körözés alatt álló Balogh Sándor ellen folyó vesztegetési ügy aktáit. ","shortLead":"Afrikai rendvédelmi szervek katonai kiképzéséről tárgyalt, és ebbe még Orbán Viktor öccsét is „belekeverte”...","id":"20201102_balogh_sandor_korozes_vesztegetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cedcf3c-8fd3-493a-ade5-49930ca1641d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f39cda-3f52-48b0-85cc-830fc523b7c7","keywords":null,"link":"/360/20201102_balogh_sandor_korozes_vesztegetes","timestamp":"2020. november. 02. 06:30","title":"Extitkosszolgával akarta kideríttetni, kik akarnak ártani a miniszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egykori Apple-vezér, Steve Jobs is megkereste Sean Conneryt, hogy szerepeljen egy reklámban, de a színész kikosarazta őt – áll abban a levélben, amit egy szatirikus híroldal rakott össze korábban, de most újból népszerű lett.","shortLead":"Az egykori Apple-vezér, Steve Jobs is megkereste Sean Conneryt, hogy szerepeljen egy reklámban, de a színész...","id":"20201102_sean_connery_halala_level_steve_jobs_apple_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bf6d12-2d0b-48a7-9bac-500aab5a32b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_sean_connery_halala_level_steve_jobs_apple_reklam","timestamp":"2020. november. 02. 14:34","title":"Megint terjed a kamu levél, amelyben Sean Connery kiosztja Steve Jobsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]