Veres Pálnak enyhék a tünetei, otthonról dolgozik. Koronavírusos a miskolci polgármester 2020. november. 03. 18:18 Egy új eljárásnak köszönhetően az ipar által kibocsátott üvegházhatású gázból készítettek csomagolást. Szén-dioxidból gyártott műanyagba csomagolja majd a kozmetikumokat a L'Oréal 2020. november. 03. 10:36 A politizáló, fájdalmasan szókimondó karakteréről is híres kanadai–amerikai rocklegenda 45 évvel az után, hogy elkészítette, előállt Homegrown című albumával. Az eltűnt idő nyomában járhatunk Neil Young új lemezét hallgatva 2020. november. 02. 17:00 Csak Európában évente több milliárd műanyag mosogatószivacs kerül a szemétbe, amelyeket ráadásul vegyi anyagokkal is kezelnek. Nemcsak a környezetnek, de magunknak is árthatunk a műanyag mosogatószivacsokkal 2020. november. 02. 10:51 Az Adózóna szakértője válaszol. Hogyan szüntesse meg egyszerűen katás bt.-jét? 2020. november. 01. 22:19 A repülőgyártó Airbus szerint áttörő tudományos eredményt értek el egy ROXI nevű eljárás segítségével, amely szimulált holdi porból képes oxigént gyártani. A felfedezés a cég szerint lehetővé teszi az ember megtelepedését a Holdon. Elkészült az Airbus nagy találmánya, amellyel oxigén állítható elő a Holdon 2020. november. 02. 07:03 Átfogalmazta eddigi figyelmeztetését az amerikai járványügy: míg korábban csak feltételes módban beszéltek arról, hogy a babát váró nőkre nézve veszélyes lehet a koronavírus-fertőzés, most már tényként kezelik ezt. Veszélyesebb a koronavírus a várandós nőkre, mint eddig gondolták 2020. november. 03. 16:13

A Google is felismerte a koronavírus-járvány egyik kevésbé negatív hatását: azt, hogy többen kerékpároznak. A vállalat ehhez kapcsolódó újításokkal bővíti térképszolgáltatását. A koronavírus miatt átdolgozzák a Google Térképét, több új funkció is jön 2020. november. 02. 12:03