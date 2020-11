Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f8c962f-264e-406d-9911-6285fc2113fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezek voltak az amerikai választások színes momentumai.","shortLead":"Ezek voltak az amerikai választások színes momentumai.","id":"20201104_Minikoncert_szavazo_olebek_es_tanc__igy_is_lehet_valasztast_rendezni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f8c962f-264e-406d-9911-6285fc2113fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91229092-ce70-402f-993b-094f9c7c0b2f","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Minikoncert_szavazo_olebek_es_tanc__igy_is_lehet_valasztast_rendezni","timestamp":"2020. november. 04. 12:03","title":"Minikoncert, szavazó ölebek és tánc – így is lehet választást tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8510f41-71bd-4215-9539-6fa5f02163b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A limitált szériás terepjárót nem az oroszok, hanem a németek készítik.","shortLead":"A limitált szériás terepjárót nem az oroszok, hanem a németek készítik.","id":"20201104_kulonleges_lada_niva_keszul_a_marka_50_szuletesnapjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8510f41-71bd-4215-9539-6fa5f02163b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70e5afd-af7f-4d7f-9d3b-a69bc8b038da","keywords":null,"link":"/cegauto/20201104_kulonleges_lada_niva_keszul_a_marka_50_szuletesnapjara","timestamp":"2020. november. 04. 06:41","title":"Különleges Lada Niva készül a márka 50. születésnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c35ea8f-6648-4802-9c5d-ad6070807274","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A média a 2016-os blama után megpróbálta nem elkövetni még egyszer ugyanazt a hibát, hogy alulbecsüli a hátrányban lévő jelölt esélyszázalékát az amerikai választáson. A közgazdaságtannak is az egyik legizgalmasabb alapvetése az: 50-50 vagy 100-0 esélyekben könnyedén lehet gondolkozni, de amint mások a valószínűségek, könnyedén elveszítjük a racionalitásunkat.","shortLead":"A média a 2016-os blama után megpróbálta nem elkövetni még egyszer ugyanazt a hibát, hogy alulbecsüli a hátrányban lévő...","id":"20201104_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_eselyek_valoszinuseg_usa_trump_biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c35ea8f-6648-4802-9c5d-ad6070807274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03ac0ff-7d6c-4fa9-b7c1-0176e48976c6","keywords":null,"link":"/360/20201104_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_eselyek_valoszinuseg_usa_trump_biden","timestamp":"2020. november. 04. 19:00","title":"Miért nem vették komolyan, hogy a népszerűbb jelölt, Joe Biden amerikai elnök lehet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c761da7-6d0d-4433-94c3-e01c197602b2","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Több mint száz európai íróval egyetemben szolidaritási nyilatkozatot írt alá az SZFE hallgatóival és oktatóival az 1987 óta Párizsban élő román drámaíró, akinek III. Richárd betiltva című darabját a Vádli Társulás mutatta be a Szkénében. ","shortLead":"Több mint száz európai íróval egyetemben szolidaritási nyilatkozatot írt alá az SZFE hallgatóival és oktatóival az 1987...","id":"202044__matei_visniec__gunyiratokrol_boszorkanykonyharol__harci_szellem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c761da7-6d0d-4433-94c3-e01c197602b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6320f5-93af-497d-9ed2-8feec2b931f2","keywords":null,"link":"/360/202044__matei_visniec__gunyiratokrol_boszorkanykonyharol__harci_szellem","timestamp":"2020. november. 03. 17:00","title":"Matei Visniec: \"A társadalom, amely elfojtja a kritikai szellemet, magát emészti fel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772c772f-a9c5-47d8-b3b4-86d7575f2025","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már öt perc után vezetést szereztek a Dinamo Kijevvel szemben, Lionel Messi büntetőjével.","shortLead":"Már öt perc után vezetést szereztek a Dinamo Kijevvel szemben, Lionel Messi büntetőjével.","id":"20201105_barcelona_dinamo_kijev_bl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=772c772f-a9c5-47d8-b3b4-86d7575f2025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7357a58f-efc4-4cfc-9472-d2a6911559ed","keywords":null,"link":"/sport/20201105_barcelona_dinamo_kijev_bl","timestamp":"2020. november. 05. 05:31","title":"Százszázalékkal folytatja a Barcelona a Bajnokok Ligáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582589ef-d556-4dd2-bde5-6f38fdb27c92","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hozzá pedig Eminem támogatását. A rapper egyik legnépszerűbb száma csendül fel a demokrata elnökjelölt kampányvideójában.","shortLead":"Hozzá pedig Eminem támogatását. A rapper egyik legnépszerűbb száma csendül fel a demokrata elnökjelölt...","id":"20201103_Joe_Biden_hatalmas_slagert_kapott_ajandekba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=582589ef-d556-4dd2-bde5-6f38fdb27c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196d3c77-925e-40b9-8c4c-cd00f88dbdb6","keywords":null,"link":"/kultura/20201103_Joe_Biden_hatalmas_slagert_kapott_ajandekba","timestamp":"2020. november. 03. 10:15","title":"Joe Biden hatalmas slágert kapott ajándékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b0fa65-22ab-4a1c-bb96-caf42e0e9c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az olvasóink közel háromnegyede úgy gondolja, hibázik a kormány és az operatív törzs, amikor az egyéni felelősségre helyezi a hangsúlyt a járvány elleni védekezésben. A hvg.hu újabb koronavírus-nagytesztjéből azt is megtudtuk, hogy az elsöprő többség szerint jó dolog a home office, és szinte senki nem érti, miért szabad meccsre járni. Abban már nincs ekkora egyetértés, hogy kellene-e szigorítani a maszkviselés szabályain.","shortLead":"Az olvasóink közel háromnegyede úgy gondolja, hibázik a kormány és az operatív törzs, amikor az egyéni felelősségre...","id":"20201103_koronavirus_jarvany_nagyteszt_kerdoiv_eredmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6b0fa65-22ab-4a1c-bb96-caf42e0e9c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a89188e-d27c-4e93-bd56-abf540eca405","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_koronavirus_jarvany_nagyteszt_kerdoiv_eredmenyek","timestamp":"2020. november. 03. 11:35","title":"Szigorúbb államot, home office-t és sok iskolai tesztelést akarnak a hvg.hu olvasói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009e646d-6ebe-40a0-a72b-58867719d908","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201104_Marabu_Feknyuz_kijarasi_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=009e646d-6ebe-40a0-a72b-58867719d908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f39d22-ff23-42ac-8791-2be47076950e","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Marabu_Feknyuz_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. november. 04. 11:15","title":"Marabu Féknyúz: Micsoda bátor kijárási korlátozás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]