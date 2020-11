Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a149bbc-7023-4f93-8317-9dd95d0642a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint megtörtént, amitől végig tartottak, és ellenőrizhetetlenül kezdett terjedni a koronavírus az oktatási intézményekben.","shortLead":"A szakszervezet szerint megtörtént, amitől végig tartottak, és ellenőrizhetetlenül kezdett terjedni a koronavírus...","id":"20201103_pdsz_koronavirus_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a149bbc-7023-4f93-8317-9dd95d0642a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33d7f6d-9e35-4848-9689-709d3d8b832a","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_pdsz_koronavirus_oktatas","timestamp":"2020. november. 03. 19:46","title":"PDSZ: Pillanatokra vagyunk az oktatás összeomlásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fc927b-f71a-41e6-865d-7bb9cdce43c1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Azt is beleírták egy szerda délután megjelent kormányhatározatba, hogy a kormány szerint mennyi pénze van a fővárosnak – noha a főpolgármester sokszor elmondta, hogy ezek a pénzek nem szabadon felhasználhatóak. ","shortLead":"Azt is beleírták egy szerda délután megjelent kormányhatározatba, hogy a kormány szerint mennyi pénze van a fővárosnak...","id":"20201104_Budapesti_kozlekedes_a_kormany_kioktatva_tamogat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0fc927b-f71a-41e6-865d-7bb9cdce43c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca90ddd9-c54b-4036-84c0-68c892415400","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Budapesti_kozlekedes_a_kormany_kioktatva_tamogat","timestamp":"2020. november. 04. 13:49","title":"Budapesti közlekedés: a kormány kioktatva támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e0dbd0-e2e9-4ace-8b0a-522ac1bd0ab4","c_author":"SEAT","category":"brandcontent","description":"Habár manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a különböző, hybrid hajtású autók, mégis rengeteg, általános érvényűnek vett tévedés van a fejekben a modellekkel kapcsolatban a tölthetőség kérdésétől a hatótávon át a szervizelésig. Papp Zoltán, a SEAT márkát importáló Porsche Hungaria Kft. márkaigazgatóját kérdeztük.","shortLead":"Habár manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a különböző, hybrid hajtású autók, mégis rengeteg, általános...","id":"202011203_Plug_in_hybrid_flotta_seat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7e0dbd0-e2e9-4ace-8b0a-522ac1bd0ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9479e4d-78bd-4738-ab33-4b8c219a0648","keywords":null,"link":"/brandcontent/202011203_Plug_in_hybrid_flotta_seat","timestamp":"2020. november. 03. 10:30","title":"Kedvezőbb a fenntartása, zöldebb és könnyen kezelhető: ezért válasszon hybrid autót!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4b2803-851a-49f4-be28-e7b6c516a1b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint ha valaki az iPhone 12 minit a MagSafe segítségével szeretné feltölteni, hosszabb töltési idővel számolhat, mint bármelyik másik iPhone 12-modell esetében.","shortLead":"A jelek szerint ha valaki az iPhone 12 minit a MagSafe segítségével szeretné feltölteni, hosszabb töltési idővel...","id":"20201104_apple_iphone_12_mini_magsafe_toltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f4b2803-851a-49f4-be28-e7b6c516a1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9548f2be-67b2-4b3c-bfc3-0e45ddb57977","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_apple_iphone_12_mini_magsafe_toltes","timestamp":"2020. november. 04. 11:05","title":"Lassabban lehet majd tölteni az iPhone 12 minit vezeték nélkül, mint a többi társát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt megtriplázódtak a mobiltárcás tranzakciók.","shortLead":"Egy év alatt megtriplázódtak a mobiltárcás tranzakciók.","id":"20201103_Mar_felmillio_magyar_bankkartya_koltozott_mobiltelefonba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59bc2e4-ec8d-4a3a-a1e9-e80178b7b51f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_Mar_felmillio_magyar_bankkartya_koltozott_mobiltelefonba","timestamp":"2020. november. 03. 17:25","title":"Már félmillió magyar bankkártya költözött mobiltelefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d9b4a4-e932-46ad-8a64-54d5471be6ad","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A koronavírus lassabb terjedésében sajátos körülmények is szerepet játszhatnak, ezekből az egyik, hogy Fekete-Afrika lakóinak átlagéletkora fele annyi, mint az európaiaké.","shortLead":"A koronavírus lassabb terjedésében sajátos körülmények is szerepet játszhatnak, ezekből az egyik, hogy Fekete-Afrika...","id":"202044__a_covid_afrikaban__peldamutato_jarvanykezeles__fiatalok__csak_egy_ujabbvirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61d9b4a4-e932-46ad-8a64-54d5471be6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a09323a-e276-4c9b-b2ee-bde990a70f74","keywords":null,"link":"/360/202044__a_covid_afrikaban__peldamutato_jarvanykezeles__fiatalok__csak_egy_ujabbvirus","timestamp":"2020. november. 04. 16:00","title":"Túlzottak voltak a félelmek, Afrika a vártnál hatékonyabban reagált a járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101b17bd-608d-4378-81ac-759ca279e90d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megváltott jegyek érvényesek maradnak az új időpontokra.","shortLead":"A megváltott jegyek érvényesek maradnak az új időpontokra.","id":"20201104_Kormanyrendelet_koronavirus_A38_hajo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=101b17bd-608d-4378-81ac-759ca279e90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea81cd53-c873-44c8-800e-85098f2f1bb4","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Kormanyrendelet_koronavirus_A38_hajo","timestamp":"2020. november. 04. 13:40","title":"Be kell zárni az A38 Hajót: reagáltak a kormányrendeletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4e4666-11ce-4ce4-96f9-e5e8d3743a8d","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"A választások másnapján szétvert utcákra ébredhetnek az amerikai fővárosban, Washington D.C.-ben. Az összes radikális erő tüntetéseket szervez, bárki nyer, balhé szinte biztosan lesz. ","shortLead":"A választások másnapján szétvert utcákra ébredhetnek az amerikai fővárosban, Washington D.C.-ben. Az összes radikális...","id":"20201104_Amerika_valasztas_zavargasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d4e4666-11ce-4ce4-96f9-e5e8d3743a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00142d39-5695-40ec-8cde-df831a7dcfb2","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Amerika_valasztas_zavargasok","timestamp":"2020. november. 04. 02:38","title":"Az amerikai fővárosban már elkezdődtek a zavargások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]