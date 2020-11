Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jioriku néven ismert szivárogtató szerint az iPhone 13 prototípusában nincs kijelző alá szerelt ujjlenyomat-olvasó.","shortLead":"A Jioriku néven ismert szivárogtató szerint az iPhone 13 prototípusában nincs kijelző alá szerelt ujjlenyomat-olvasó.","id":"20201105_apple_iphone_13_prototipus_pletyka_szivarogtatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137dd649-47b1-403e-bc0b-427bb5e33c10","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_apple_iphone_13_prototipus_pletyka_szivarogtatas","timestamp":"2020. november. 05. 14:03","title":"Már az iPhone 13 prototípusa is kiszivároghatott, jönnek is róla a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656ea8a-04ac-4048-a758-e87beeb5f408","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nevadában és Arizonában továbbra is Biden, Pennsylvaniában és Észak-Karolinában a jelenlegi elnök vezet.","shortLead":"Nevadában és Arizonában továbbra is Biden, Pennsylvaniában és Észak-Karolinában a jelenlegi elnök vezet.","id":"20201106_Trump_1805_szavazattal_vezet_Georgiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1656ea8a-04ac-4048-a758-e87beeb5f408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e09d678-44b8-498f-803b-bcd87a7360b0","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_Trump_1805_szavazattal_vezet_Georgiaban","timestamp":"2020. november. 06. 05:59","title":"Tovább csökkent Trump előnye Georgiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2a7ac3a-756c-4f33-a927-487bc59fe074","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„Megviselik”, de egyben „fel is töltik” a Színművészeti körüli események, s kifejezett intelme is akad a diákok számára. „Nem tudom, hogy mennyi kapcsolata van a valósággal a hatalomnak” – foglalja össze kétségeit az Örkény Színház igazgatója arra a felvetésre, hogy talán kifárasztására játszik a politika. ","shortLead":"„Megviselik”, de egyben „fel is töltik” a Színművészeti körüli események, s kifejezett intelme is akad a diákok...","id":"20201106_Macsai_Pal_a_HVG_Teraszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2a7ac3a-756c-4f33-a927-487bc59fe074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de8c9cc-7fe7-494c-8506-087cfb23aea0","keywords":null,"link":"/360/20201106_Macsai_Pal_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. november. 06. 11:00","title":"„Hangszínileg is ugyanaz történik, mint a 70-es években” – Mácsai Pál a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1750d8-3b53-4185-9453-9571f88a1a25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"391-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"391-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201106_Szazharman_haltak_bele_a_koronavirusba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e1750d8-3b53-4185-9453-9571f88a1a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8a1b72-8c3c-4900-93d3-d72e0af686bd","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Szazharman_haltak_bele_a_koronavirusba","timestamp":"2020. november. 06. 09:25","title":"Egy nap alatt 103 koronavírusos beteg halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79ca68c-00b2-4e2c-840c-e5536f6ded88","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem szakemberei 1000 betegtől gyűjtenek majd mintát, hogy választ kapjanak a kérdéseikre.","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem szakemberei 1000 betegtől gyűjtenek majd mintát, hogy választ...","id":"20201105_koronavirus_jarvany_vizsgalat_megbetegedes_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b79ca68c-00b2-4e2c-840c-e5536f6ded88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa247e0e-15d3-43fc-a680-1bd31d262752","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_koronavirus_jarvany_vizsgalat_megbetegedes_kutatas","timestamp":"2020. november. 05. 16:03","title":"Szegedi és pécsi tudósok deríthetik ki, miként hat a genetikánk a koronavírus okozta megbetegedésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8c2d72-154a-49c1-ad9d-13867fa097e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú szabadidő-autó elektromos hatótávolsága eléri a 75 kilométert.","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú szabadidő-autó elektromos hatótávolsága eléri a 75 kilométert.","id":"20201105_185_millio_forintos_uj_suzuki_erkezett_magyarorszagra_itt_a_zold_rendszamos_across_toyota_rav4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8c2d72-154a-49c1-ad9d-13867fa097e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b46a93-9dd8-4906-9434-abf66eb9577a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_185_millio_forintos_uj_suzuki_erkezett_magyarorszagra_itt_a_zold_rendszamos_across_toyota_rav4","timestamp":"2020. november. 05. 07:59","title":"18,5 millió forintos új Suzuki érkezett Magyarországra: itt a zöld rendszámos Across","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt előválasztásban gondolkozik, de szerintük Ungár a legesélyesebb ellenzéki jelölt a körzetben.","shortLead":"A párt előválasztásban gondolkozik, de szerintük Ungár a legesélyesebb ellenzéki jelölt a körzetben.","id":"20201104_ungar_peter_lmp_szombathely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812ae1fe-9d4a-4b85-bf69-f01c44ee6761","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_ungar_peter_lmp_szombathely","timestamp":"2020. november. 04. 18:48","title":"Ungár Pétert jelöli az LMP 2022-re Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d656adb-eda3-4f25-ace9-ffe34710554b","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány második hulláma felülírta a kormányoknak azon törekvését, hogy megpróbálják elkerülni a gazdaságot bénító korlátozásokat. A kérdés az, ez hogyan befolyásolhatja a második negyedévi durva zuhanás utáni helyreállást.","shortLead":"A koronavírus-járvány második hulláma felülírta a kormányoknak azon törekvését, hogy megpróbálják elkerülni...","id":"20201105_Egy_dolog_biztos_csak_a_gazdasagban_hogy_minden_bizonytalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d656adb-eda3-4f25-ace9-ffe34710554b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05972c40-756c-407b-84a4-2ab572821f50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Egy_dolog_biztos_csak_a_gazdasagban_hogy_minden_bizonytalan","timestamp":"2020. november. 05. 15:20","title":"Túl vagyunk a nehezén, vagy most jön az igazi válság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]