Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb csak a koronavírus miatt veszélyeztetettnek számító oktatóknak tették lehetővé a távoktatást, most viszont az egész egyetem átáll.","shortLead":"Előbb csak a koronavírus miatt veszélyeztetettnek számító oktatóknak tették lehetővé a távoktatást, most viszont...","id":"20201104_Tavoktatasra_all_at_a_Miskolci_Egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bcf242-c993-43a9-a1c5-9efed0a2086a","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Tavoktatasra_all_at_a_Miskolci_Egyetem","timestamp":"2020. november. 04. 14:18","title":"Távoktatásra áll át a Miskolci Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582589ef-d556-4dd2-bde5-6f38fdb27c92","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hozzá pedig Eminem támogatását. A rapper egyik legnépszerűbb száma csendül fel a demokrata elnökjelölt kampányvideójában.","shortLead":"Hozzá pedig Eminem támogatását. A rapper egyik legnépszerűbb száma csendül fel a demokrata elnökjelölt...","id":"20201103_Joe_Biden_hatalmas_slagert_kapott_ajandekba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=582589ef-d556-4dd2-bde5-6f38fdb27c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196d3c77-925e-40b9-8c4c-cd00f88dbdb6","keywords":null,"link":"/kultura/20201103_Joe_Biden_hatalmas_slagert_kapott_ajandekba","timestamp":"2020. november. 03. 10:15","title":"Joe Biden hatalmas slágert kapott ajándékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ff9e1f-e18d-4487-b1d1-bf8150602716","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újraindítás előtt egy óbudai gimnázium a saját költségén és szülői támogatásokkal minden diákot és dolgozót letesztel koronavírusra.","shortLead":"Újraindítás előtt egy óbudai gimnázium a saját költségén és szülői támogatásokkal minden diákot és dolgozót letesztel...","id":"20201102_minden_tizedik_tanar_fertozott_engedely_nelkuli_digitalis_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27ff9e1f-e18d-4487-b1d1-bf8150602716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7094365c-da8e-4e10-876b-d7bba3520782","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_minden_tizedik_tanar_fertozott_engedely_nelkuli_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. november. 02. 14:43","title":"Mivel a tanárok tizede fertőzött, engedély nélkül is digitális oktatásra áll át egy budapesti iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca4c6c2-aa05-44b4-b183-4a1424202aa1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök kedd este bejelentette a rendkívüli jogrend bevezetését, az éjszakai kijárási korlátozást és a szórakozóhelyek bezárását. Most Gulyás Gergelyen a sor, hogy a kétnapos kormányülés további döntéseiről beszéljen. Orbán Viktor további gazdasági lépéseket vetített előre, a korábbi nyilatkozatok alapján most dönthettek a háziorvosokról is. Kövesse velünk élőben a Kormányinfót.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök kedd este bejelentette a rendkívüli jogrend bevezetését, az éjszakai kijárási korlátozást...","id":"20201104_Gulyas_szigoritas_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ca4c6c2-aa05-44b4-b183-4a1424202aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe80f293-d97c-4343-b09a-8e5a738850d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_Gulyas_szigoritas_kormanyinfo","timestamp":"2020. november. 04. 13:29","title":"Gulyás elmondta, mi az éjjeli kijárási korlátozás célja, országosan is elhalaszthatják majd a nem sürgős műtéteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934f5697-a06d-4dec-83ea-65e15b557fe1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első alkalommal elvették a jogosítványát, ám ez nem akadályozta a vezetésben. ","shortLead":"Az első alkalommal elvették a jogosítványát, ám ez nem akadályozta a vezetésben. ","id":"20201103_ittas_vezetes_ketszer_szolnokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=934f5697-a06d-4dec-83ea-65e15b557fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d288c1f-d555-4447-a99f-5c3eef9e9497","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_ittas_vezetes_ketszer_szolnokon","timestamp":"2020. november. 03. 09:56","title":"Egy órán belül kétszer bukott le ittas vezetéssel egy tiszapüspöki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f241fa-1476-4fb0-b533-cd77c5d5fd93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnökválasztásnak még nincsen eredménye, de Janez Jansa már a Republikánus Pártnak is gratulált.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztásnak még nincsen eredménye, de Janez Jansa már a Republikánus Pártnak is gratulált.","id":"20201104_janez_jansa_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93f241fa-1476-4fb0-b533-cd77c5d5fd93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82baef4b-e2c9-4fcb-b555-bc315f7690bc","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_janez_jansa_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 04. 12:18","title":"Már gratulált is Trump győzelméhez a szlovén kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint halad, a Qualcomm decemberben mutatja majd be a következő processzorát, a Snapdragon 875-öt, ami a 2021-es androidos csúcstelefonokban foglal majd helyet. Eddig túl sok részletet nem lehetett hallani az egységről, a kínai közösségi oldalon, a Weibón azonban megindult a szivárogtatás.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, a Qualcomm decemberben mutatja majd be a következő processzorát, a Snapdragon 875-öt...","id":"20201104_qualcomm_snapdragon_875_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89aa1c4e-7110-4fc7-8e38-f5b87ffb18e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_qualcomm_snapdragon_875_specifikacio","timestamp":"2020. november. 04. 13:03","title":"Nagyon erős lehet a 2021-es androidos mobilok csúcsprocesszora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06262dd6-3f64-4a48-8619-2ddd76012e78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Európa Kiadó, a Balaton és a Trabant emblematikus zenészei, és a Megáll az idő filmrendezővé lett főszereplője három kontinensen készítették el az új számot. ","shortLead":"Az Európa Kiadó, a Balaton és a Trabant emblematikus zenészei, és a Megáll az idő filmrendezővé lett főszereplője három...","id":"20201103_Kozos_szamot_keszitettek_a_80as_evek_hazai_underground_hosei__dalpremier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06262dd6-3f64-4a48-8619-2ddd76012e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4303170-0f49-42c4-bc5a-e1d70756b0ea","keywords":null,"link":"/kultura/20201103_Kozos_szamot_keszitettek_a_80as_evek_hazai_underground_hosei__dalpremier","timestamp":"2020. november. 03. 18:54","title":"Közös számot készítettek a 80-as évek hazai underground hősei – dalpremier!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]