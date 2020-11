Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"675fcef2-6a3b-41ce-8d0e-c90ad3192fb8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hosszan tartó, súlyos betegségben szerdán elhunyt Bragyova András, az egykori alkotmánybíró 70 éves volt.","shortLead":"Hosszan tartó, súlyos betegségben szerdán elhunyt Bragyova András, az egykori alkotmánybíró 70 éves volt.","id":"20201105_Elhunyt_Bragyova_Andras_volt_alkotmanybiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=675fcef2-6a3b-41ce-8d0e-c90ad3192fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c74498b-6f17-4924-a433-aea62d327d49","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Elhunyt_Bragyova_Andras_volt_alkotmanybiro","timestamp":"2020. november. 05. 15:55","title":"Elhunyt Bragyova András volt alkotmánybíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5496944-9f6a-44c0-858d-84a0da9d036b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HÖOK szerint csak akkor kellene a gyakorlatokat megtartani, ha azt az eszközhasználat indokolja.","shortLead":"A HÖOK szerint csak akkor kellene a gyakorlatokat megtartani, ha azt az eszközhasználat indokolja.","id":"20201106_Tobb_ezer_hallgato_keri_hogy_az_egyetemek_alljanak_at_a_tavoktatasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5496944-9f6a-44c0-858d-84a0da9d036b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d3c42f-e1be-4885-b3d3-eb670baa6876","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Tobb_ezer_hallgato_keri_hogy_az_egyetemek_alljanak_at_a_tavoktatasra","timestamp":"2020. november. 06. 15:14","title":"Több ezer hallgató kéri, hogy az egyetemek álljanak át a távoktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910a569d-ca4c-480c-a274-f0de8647b7bb","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk ötödik részében a dánok sokat emlegetett munkamagánélet egyensúlyát mutatjuk be. Részlet. ","shortLead":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót...","id":"20201106_Boldogsagatlasz_5_resz_Mit_tanulhatunk_a_danoktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=910a569d-ca4c-480c-a274-f0de8647b7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2bf981-57cd-4c8e-bc9a-698c746dbb04","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201106_Boldogsagatlasz_5_resz_Mit_tanulhatunk_a_danoktol","timestamp":"2020. november. 06. 19:25","title":"Boldogságatlasz 5. rész: Mit tanulhatunk a dánoktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690834b8-8fda-45ce-a06f-7cc2102c52dc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Teljes átláthatóságot követelt és a jogi csaták folytatását ígérte egy friss közleményben.","shortLead":"Teljes átláthatóságot követelt és a jogi csaták folytatását ígérte egy friss közleményben.","id":"20201106_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump_kozlemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=690834b8-8fda-45ce-a06f-7cc2102c52dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58214ea-9cd6-400a-ab63-0103a7d6b384","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump_kozlemeny","timestamp":"2020. november. 06. 21:58","title":"Trump: Soha nem adom fel a küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a390875-7ca3-49d2-ba82-ef832dacc321","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Giovanni Constantino kivételével az edzői stáb többi minden tagjának negatív lett a tesztje.","shortLead":"Giovanni Constantino kivételével az edzői stáb többi minden tagjának negatív lett a tesztje.","id":"20201105_Marco_Rossi_segitoje_koronavirusos_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a390875-7ca3-49d2-ba82-ef832dacc321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c3cd1e-edd1-48d4-b70d-3d5c8ca79552","keywords":null,"link":"/sport/20201105_Marco_Rossi_segitoje_koronavirusos_lett","timestamp":"2020. november. 05. 19:35","title":"Marco Rossi segítője koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0fbba2-5374-4701-b04d-98c86a47d444","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A tavalyi kapacitás negyedén fog üzemelni a Lufthansa idén télen.","shortLead":"A tavalyi kapacitás negyedén fog üzemelni a Lufthansa idén télen.","id":"20201105_Ot_es_felmilliard_euro_a_Lufthansa_idei_vesztesege_eddig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f0fbba2-5374-4701-b04d-98c86a47d444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305c1b0b-944b-44a1-84be-5f3586062b79","keywords":null,"link":"/kkv/20201105_Ot_es_felmilliard_euro_a_Lufthansa_idei_vesztesege_eddig","timestamp":"2020. november. 05. 21:01","title":"Öt és félmilliárd euró a Lufthansa idei vesztesége eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2e5da4-7385-4707-982d-edce243b2b0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség és a csendőrség ellenőrzi, hogy betartják-e a korlátozásokat az érintett településeken. Közben a román kormány gazdasági és közlekedési minisztere is koronavírusos lett. ","shortLead":"A rendőrség és a csendőrség ellenőrzi, hogy betartják-e a korlátozásokat az érintett településeken. Közben a román...","id":"20201105_Ujabb_erdelyi_telepulesek_kerultek_vesztegzar_ala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e2e5da4-7385-4707-982d-edce243b2b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a215ae1-8a6c-48fd-b791-2acf4a2034a0","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Ujabb_erdelyi_telepulesek_kerultek_vesztegzar_ala","timestamp":"2020. november. 05. 16:14","title":"Újabb erdélyi települések kerültek vesztegzár alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vérhígítóként is használt aszpirin Covid–19 elleni hatását is vizsgálja az eddigi egyik legnagyobb olyan brit kutatás, amely a betegség potenciális gyógymódjait akarja feltárni.","shortLead":"A vérhígítóként is használt aszpirin Covid–19 elleni hatását is vizsgálja az eddigi egyik legnagyobb olyan brit...","id":"20201106_aszpirin_koronavirus_gyogyszer_kiserlet_recovery","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f196e8e-9f6f-4c7e-9d86-028a20cfc768","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_aszpirin_koronavirus_gyogyszer_kiserlet_recovery","timestamp":"2020. november. 06. 17:03","title":"Újabb gyógyszer jött be a képbe, ami segíthet a koronavírusos betegek kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]