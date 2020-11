Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítják.","shortLead":"A szegedi férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítják.","id":"20201107_Letartoztattak_a_ferfit_aki_a_terhes_feleseget_olte_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6fb2a9-ac18-49b4-b051-9e8d8fb78817","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Letartoztattak_a_ferfit_aki_a_terhes_feleseget_olte_meg","timestamp":"2020. november. 07. 15:46","title":"Letartóztatták a férfit, aki a terhes feleségét ölte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed58497f-5f50-43f0-a82d-77a829278cff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég jelent meg a Samsung Galaxy S20 jóárasított változata, a Galaxy S20 Fan Edition (rajongói kiadás) névre keresztelt készülék. Lehet, hogy a Galaxy Note20-nak is lesz hasonló változata?","shortLead":"Nemrég jelent meg a Samsung Galaxy S20 jóárasított változata, a Galaxy S20 Fan Edition (rajongói kiadás) névre...","id":"20201106_samsung_galaxy_note20_fe_olcsobb_kiadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed58497f-5f50-43f0-a82d-77a829278cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b390ec-4468-428a-8911-736f7dabf20f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_samsung_galaxy_note20_fe_olcsobb_kiadas","timestamp":"2020. november. 06. 18:03","title":"Véletlen? Elírás? Van itt valami egy olcsóbbnak tűnő Samsung csúcsmobilról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655c403e-c059-423a-a1be-b2d52ca0ff62","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egymás után gratuláltnak az uniós állam és kormányfők, illetve az uniós intézmények vezetői az Egyesült Államok megválasztott elnökének, Joe Bidennek és alelnökének, Kamala Harrisnak. A szlovén miniszterelnök egyelőre kételkedik, a magyar mással van elfoglalva.","shortLead":"Egymás után gratuláltnak az uniós állam és kormányfők, illetve az uniós intézmények vezetői az Egyesült Államok...","id":"20201107_eu_gratulacio_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=655c403e-c059-423a-a1be-b2d52ca0ff62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0bfd5c-8046-4d5a-83c6-8ddf0ec46034","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_eu_gratulacio_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 07. 20:40","title":"Egész Európa gratulál Bidennek és Harrisnek, Orbán egyelőre hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Svéd Tamás szerint hamarosan már az enyhe tünetekkel rendelkező egészségügyiektől is elvárják majd, hogy dolgozzanak.","shortLead":"Svéd Tamás szerint hamarosan már az enyhe tünetekkel rendelkező egészségügyiektől is elvárják majd, hogy dolgozzanak.","id":"20201106_Orvosi_kamara_titkar_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa6ab4e-deb3-4d22-a657-ac4c2750cdce","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Orvosi_kamara_titkar_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. november. 06. 06:54","title":"Az orvosi kamara titkára szerint a tavaszi olasz helyzethez hasonló következhet be Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee61f95-8902-4e38-82eb-a7862249434b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter elrendelte, hogy keddtől minden halasztható műtétet fel kell függeszteni és az összes kórháznak fogadnia kell a koronavírusos betegeket. Emellett a kórházi ágyak 40 százalékát a fertőzöttek gyógyítására kell felhasználni vagy fenntartani.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter elrendelte, hogy keddtől minden halasztható műtétet fel kell függeszteni és az összes...","id":"20201107_Keddtol_minden_korhaz_fogad_covidos_betegeket_az_osszes_halaszthato_mutetet_felfuggesztik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee61f95-8902-4e38-82eb-a7862249434b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10682ce-3a16-4665-9271-f9709aef6c8b","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Keddtol_minden_korhaz_fogad_covidos_betegeket_az_osszes_halaszthato_mutetet_felfuggesztik","timestamp":"2020. november. 07. 11:52","title":"Keddtől szinte minden kórház fogad covidos betegeket, az összes halasztható műtét elvégzését felfüggesztik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0090b6a1-bc0e-47cf-ac6f-38a12fd01505","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20201107_Suru_kod_miatt_adott_ki_figyelmeztetest_az_OMSZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0090b6a1-bc0e-47cf-ac6f-38a12fd01505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e11abe-fa26-42c2-9316-26ae13bef549","keywords":null,"link":"/cegauto/20201107_Suru_kod_miatt_adott_ki_figyelmeztetest_az_OMSZ","timestamp":"2020. november. 07. 19:47","title":"Sűrű köd miatt adott ki figyelmeztetést az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megvolt a szokásos szombati számhúzás. ","shortLead":"Megvolt a szokásos szombati számhúzás. ","id":"20201107_Az_otos_lotto_szamait_is_kihuztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d486b24d-5fd0-43aa-8388-e5136673df35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Az_otos_lotto_szamait_is_kihuztak","timestamp":"2020. november. 07. 19:54","title":"Az ötös lottó számait is kihúzták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af83813-bb15-4d53-bca9-5dd64a522b04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aprólékosan kidolgozott Ghostbusters Ecto-1 hossza megközelíti a fél métert. ","shortLead":"Az aprólékosan kidolgozott Ghostbusters Ecto-1 hossza megközelíti a fél métert. ","id":"20201106_lego_haladoknak_itt_a_2352_darabos_szellemirtok_jargany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1af83813-bb15-4d53-bca9-5dd64a522b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ffbe0a-a69a-4fb0-bd04-62fccbd07d14","keywords":null,"link":"/cegauto/20201106_lego_haladoknak_itt_a_2352_darabos_szellemirtok_jargany","timestamp":"2020. november. 06. 07:59","title":"Lego haladóknak: itt a 2352 darabos Szellemirtók járgány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]