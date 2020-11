Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Választási csalást kiált az amerikai elnök, bizonyíték nélkül.","shortLead":"Választási csalást kiált az amerikai elnök, bizonyíték nélkül.","id":"20201106_trump_beszed_csalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f49fb9b-e548-4033-87c1-fc39c7641256","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_trump_beszed_csalas","timestamp":"2020. november. 06. 07:14","title":"Olyan beszédet tartott Trump a választási csalásról, hogy több tévé inkább elkapcsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 3-as metró belvárosi szakaszának felújítása miatt komoly dugókra számít a főváros.","shortLead":"A 3-as metró belvárosi szakaszának felújítása miatt komoly dugókra számít a főváros.","id":"20201106_bkk_budapest_parkolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8529c8-3ea8-4e8a-91f9-aa423e981fe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201106_bkk_budapest_parkolas","timestamp":"2020. november. 06. 19:14","title":"BKK: Budapestnek óriási problémát okoz a díjmentes parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc96d7fd-3a52-417b-8a5c-613809228366","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Dől a pénz és az ingatlan a fideszes „új jobboldal” keltetőjéhez, a kritikusból kormánypárti konzervatívvá lett Kommentár Alapítványhoz.","shortLead":"Dől a pénz és az ingatlan a fideszes „új jobboldal” keltetőjéhez, a kritikusból kormánypárti konzervatívvá lett...","id":"202045__kommentar_alapitvany__ideologiai_kikepzes__ingatlanszerzes__terfoglalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc96d7fd-3a52-417b-8a5c-613809228366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef56d58-606c-476c-9d0a-5f2e5f6e20a8","keywords":null,"link":"/360/202045__kommentar_alapitvany__ideologiai_kikepzes__ingatlanszerzes__terfoglalas","timestamp":"2020. november. 07. 08:15","title":"\"Konzervatív kánaán\": miután áthangolták, pénzzel is kitömik az egykor kritikus jobboldali lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c660f6-ebdb-4be0-a828-6a4780998225","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Noha a jogi csatákban eldőlt, hogy közpénz, amit a Matolcsy Györgyék által létrehozott alapítványok kaptak, egyre homályosabb a 270 milliárdos vagyon működése.","shortLead":"Noha a jogi csatákban eldőlt, hogy közpénz, amit a Matolcsy Györgyék által létrehozott alapítványok kaptak, egyre...","id":"202045_baratnok_kozt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46c660f6-ebdb-4be0-a828-6a4780998225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef31ad6-1de2-4d3b-922d-daaa013313a0","keywords":null,"link":"/360/202045_baratnok_kozt","timestamp":"2020. november. 05. 13:00","title":"Furcsa halmazállapotú kvázi közpénzzé vált az MNB-alapítványok vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány kezdete óta a fertőzöttek 3,3 százaléka egészségügyi dolgozó, a vírusfertőzésben elhunytak 6 százalékának nem volt alapbetegsége – derült ki az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. Müller Cecília tiszti főorvos figyelmeztette az üzletvezetőket és a fiatalokat, hogy nagy felelősség hárul rájuk is.","shortLead":"A járvány kezdete óta a fertőzöttek 3,3 százaléka egészségügyi dolgozó, a vírusfertőzésben elhunytak 6 százalékának nem...","id":"20201105_operativ_tozs_aktualis_tajekoztatoja_koronavirus_muller_ceciila_gal_kristof","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b5b25f-524d-4714-afa3-11001fe44ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_operativ_tozs_aktualis_tajekoztatoja_koronavirus_muller_ceciila_gal_kristof","timestamp":"2020. november. 05. 12:55","title":"Operatív törzs: Az elhunytak 6 százalékának nem volt alapbetegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b4631b-e492-4530-83b9-e0bb313d5e6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újbuda alpolgármesterének enyhe tünetei vannak.","shortLead":"Újbuda alpolgármesterének enyhe tünetei vannak.","id":"20201105_Koronavirusos_a_momentumos_Orosz_Anna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9b4631b-e492-4530-83b9-e0bb313d5e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4e1326-03ee-459f-a961-8c8cbd137357","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Koronavirusos_a_momentumos_Orosz_Anna","timestamp":"2020. november. 05. 16:46","title":"Koronavírusos a momentumos Orosz Anna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c057ca13-8eb4-4355-a8f5-6bdde628d324","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Brutális mennyiségű új beteg érkezéséről és az őket egyre kisebb számban fogadó egészségügyi személyzetről beszéltek nekünk ápolók, orvosok, egészségügyi szakdolgozók. Van, aki már a családját félti az elégtelen védőfelszerelések miatt. Ha pedig a dolgozók is elkapják a vírust, akár hónapokat is várhatnak a táppénzük jó részére. Már ha egyáltalán megkapják. ","shortLead":"Brutális mennyiségű új beteg érkezéséről és az őket egyre kisebb számban fogadó egészségügyi személyzetről beszéltek...","id":"20201106_Egyre_tobbszor_fordul_a_halottaskocsi__beszamolok_a_magyar_korhazakbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c057ca13-8eb4-4355-a8f5-6bdde628d324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1198787-ebc2-4fe2-ad8b-9ab51a28d7d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Egyre_tobbszor_fordul_a_halottaskocsi__beszamolok_a_magyar_korhazakbol","timestamp":"2020. november. 06. 06:30","title":"„Egyre többször fordul a halottaskocsi” – kórházi dolgozók mesélték el, mi megy náluk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690834b8-8fda-45ce-a06f-7cc2102c52dc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Teljes átláthatóságot követelt és a jogi csaták folytatását ígérte egy friss közleményben.","shortLead":"Teljes átláthatóságot követelt és a jogi csaták folytatását ígérte egy friss közleményben.","id":"20201106_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump_kozlemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=690834b8-8fda-45ce-a06f-7cc2102c52dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58214ea-9cd6-400a-ab63-0103a7d6b384","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump_kozlemeny","timestamp":"2020. november. 06. 21:58","title":"Trump: Soha nem adom fel a küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]