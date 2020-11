Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy kocsival kevesebbet indított a MÁV, Érden már alig tudtak utasok felszállni a vonatra. ","shortLead":"Egy kocsival kevesebbet indított a MÁV, Érden már alig tudtak utasok felszállni a vonatra. ","id":"20201106_tomeg_martonvasar_erd_mav_vasut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fec3f9c-f0c9-4d0c-815a-ecdee78b66cf","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_tomeg_martonvasar_erd_mav_vasut","timestamp":"2020. november. 06. 14:19","title":"Heringjáratot csinált a MÁV az ingázójáratból a járvány közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Sue Ryan a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetekkel került kórházba, de a Covid-tesztje kétszer is negatív lett. Az orvosok ezek után kezdtek el másféle betegség után kutatni.","shortLead":"Az amerikai Sue Ryan a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetekkel került kórházba, de a Covid-tesztje kétszer is...","id":"20201106_koronavirus_hantavirus_megbetegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b20f2f-b503-4a9a-88db-aac1c5f51d7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_koronavirus_hantavirus_megbetegedes","timestamp":"2020. november. 06. 19:03","title":"Koronavírusos tünetei voltak egy amerikai nőnek, de egy ritka, veszélyes vírust kapott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00133ee-45ef-46a0-b657-dbf4817ac98f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Az írással megtapasztaltam azt a fajta szabadságot, amit filmkészítőként soha - mondja a HVG-nek adott interjújában Gárdos Péter író, rendező. Megvan a véleménye azokról a kollégáiról, akik nem veszik észre az SZFE diákjainak bátorságát. HVG-portré.\r

","shortLead":"Az írással megtapasztaltam azt a fajta szabadságot, amit filmkészítőként soha - mondja a HVG-nek adott interjújában...","id":"202045_gardos_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d00133ee-45ef-46a0-b657-dbf4817ac98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa8b8ec-be2e-4c75-ac41-4ec95ea4512c","keywords":null,"link":"/360/202045_gardos_peter","timestamp":"2020. november. 07. 11:00","title":"Gárdos Péter az SZFE-ről: \"Felháborító, gyalázatos, méltatlan\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910a569d-ca4c-480c-a274-f0de8647b7bb","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk ötödik részében a dánok sokat emlegetett munkamagánélet egyensúlyát mutatjuk be. Részlet. ","shortLead":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót...","id":"20201106_Boldogsagatlasz_5_resz_Mit_tanulhatunk_a_danoktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=910a569d-ca4c-480c-a274-f0de8647b7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2bf981-57cd-4c8e-bc9a-698c746dbb04","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201106_Boldogsagatlasz_5_resz_Mit_tanulhatunk_a_danoktol","timestamp":"2020. november. 06. 19:25","title":"Boldogságatlasz 5. rész: Mit tanulhatunk a dánoktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4174b5-2242-429e-b5da-eea83f5d8b1a","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Munkatársunk még az elnökválasztási kampány idején összeszedte, mit várhat a világ és az Egyesült Államok a gazdaság szempontjából abban az esetben, ha Joe Biden legyőzi Donald Trumpot. ","shortLead":"Munkatársunk még az elnökválasztási kampány idején összeszedte, mit várhat a világ és az Egyesült Államok a gazdaság...","id":"20201107_joe_biden_kamala_harris_donald_trump_amerikai_elnok_elnokvalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac4174b5-2242-429e-b5da-eea83f5d8b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28bbdb2-6a13-4273-b50d-2f5a2347c4ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_joe_biden_kamala_harris_donald_trump_amerikai_elnok_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 07. 20:15","title":"Mire számíthat a világ Joe Biden elnökségétől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff022038-ec95-4de3-ab91-abbe63c29912","c_author":"Herczeg Eszter - Tóta W. Árpád","category":"nagyitas","description":"Sok minden történt november hetedikéken, kezdve a Nagy Októberivel, és aztán ahhoz igazítva jött a többi. 1951. november hetedikén veszi fel Sztálin nevét az első magyar mesterséges város, megfeszített építőmunka után, illetve a sűrűjében. A település tíz évvel később, kevésbé ünnepélyes keretek között szabadul meg a szovjet diktátor nevétől, és azóta Dunaújvárosként ismerjük. A HVG az oFFTOURS szervezésében ismerkedett meg a várossal.","shortLead":"Sok minden történt november hetedikéken, kezdve a Nagy Októberivel, és aztán ahhoz igazítva jött a többi. 1951...","id":"20201107_Dunaujvaros_nagyitas_kepgaleria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff022038-ec95-4de3-ab91-abbe63c29912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2adfc188-3c94-4ccb-bebb-295a99bf7b19","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201107_Dunaujvaros_nagyitas_kepgaleria","timestamp":"2020. november. 07. 14:00","title":"Sztálin halott, a város él – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2457e55-7542-4d47-b955-7fb8142e8a2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Zoltán hirtelen, szívpanaszok miatt hunyt el, 62 éves volt.","shortLead":"Gulyás Zoltán hirtelen, szívpanaszok miatt hunyt el, 62 éves volt.","id":"20201106_Elhunyt_Gulyas_Zoltan_volt_szinesz_a_DK_kecskemeti_onkormanyzati_kepviseloje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2457e55-7542-4d47-b955-7fb8142e8a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5433558a-3d9d-4f6c-8766-453f67f9a11e","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Elhunyt_Gulyas_Zoltan_volt_szinesz_a_DK_kecskemeti_onkormanyzati_kepviseloje","timestamp":"2020. november. 06. 14:40","title":"Elhunyt Gulyás Zoltán volt színész, a DK kecskeméti önkormányzati képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20160a7-b128-4409-b8e1-a1eb17164a3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész az állapotáról azt mondja, „vállalhatóan szarul” van.","shortLead":"A zenész az állapotáról azt mondja, „vállalhatóan szarul” van.","id":"20201106_Majka_koronavirusos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c20160a7-b128-4409-b8e1-a1eb17164a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5255db4c-65e8-4ddd-bd1a-19b3e2851fdc","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Majka_koronavirusos","timestamp":"2020. november. 06. 15:53","title":"Majka koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]