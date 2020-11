„Jobb lett volna, ha az egyes iskolák kapnak alternatívákat, de ezeket a döntéseket el tudom fogadni” – nyilatkozta a hvg.hu-nak a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a kormány intézkedéseiről.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délelőtt a Facebookon jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt

A felsőoktatás átáll online üzemmódba, a kollégiumokat is be kell zárni.

Középiskolában 8. osztály fölött digitális oktatás lép életbe.

A bölcsődék, óvodák, általános iskolák nyitva maradnak a 14 év alattiak számára.

A kórházi dolgozókat, tanárokat, óvónőket és bölcsődei dolgozókat hetente tesztelik.

Horváth Péter elmondta, az ő eredeti javaslatuk az lett volna, hogy az érintett iskolák saját hatáskörben is dönthessenek az online oktatásra való átállásról, hiszen vannak olyan intézmények, ahol vagy nehezebbek a körülmények, vagy nem érinti őket a járvány. Azt azonban ő is elismeri, hogy ilyen helyzetben nehéz jó döntést hozni.

A helyettes államtitkárral tartott megbeszélések után reméli azt is, hogy az érettségik meg lesznek tartva, így azok is letehetik a vizsgákat, akik hiányzás miatt korábban nem tudták.*

Az elnök azt is üdvözölte, hogy nem azonnali bezárásról döntöttek, így a tantestületeknek még van egy kis idejük felkészülni, tájékoztatni a diákokat, osztályfőnöki órákat tartani. Persze a megfelelő módszereket a tanításhoz még így is meg kell találni, és nem könnyíti a helyzetet, hogy a téli szünetig még több mint öt hét hátravan.

Azzal, hogy a kollégiumok is bezárnak, valamint a felsőoktatás is online üzemmódra áll át, azt is el lehet érni, hogy kevesebbet találkozzanak a diákok, ne legyenek többen egy helyen, és a tömegközlekedés zsúfoltsága is csökkenthető. Horváth Péter ugyanakkor még azt is el tudta volna képzelni, hogy a 7-8. osztályokban is átálljanak online oktatásra, bár a felsőbb osztályokban a felvételire is készülni kell, ami nehezítő tényező.

Szintén bonyolultabb lesz egy kicsit a helyzet 8-12 évfolyamos gimnáziumokban, ahol a diákok egy része online, egy részük pedig az intézményben fog tanulni. Itt még az is lehet, hogy tömbösítenek majd órákat. Az elnök arra is figyelmeztetett, hogy a diákok ebédeltetését is meg kell oldani.

„Nem irigylem most az iskolaigazgatókat” – tette hozzá Horváth, aki el tudja képzelni, hogy ha nem javul a helyzet, akkor ezeket az intézkedéseket tovább is életben kell majd tartani.

*Pontosítás: Cikkünk korábbi változatával ellentétben az érettségikről még nem született döntés.