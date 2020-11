Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mintegy 750 millió euró kell a felújításra, úgyhogy vélhetően nem a játékos fizeti ki. ","shortLead":"Mintegy 750 millió euró kell a felújításra, úgyhogy vélhetően nem a játékos fizeti ki. ","id":"20201107_Pique_ad_penzt_a_Barcastadion_felujtasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1441713-ddbd-46fe-93c7-516bc3530d22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Pique_ad_penzt_a_Barcastadion_felujtasara","timestamp":"2020. november. 07. 15:12","title":"Piqué beszáll a Barca-stadion felújtásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb vezető politikusok köszöntötték az Egyesült Államok következő, 46. elnökét. ","shortLead":"Újabb vezető politikusok köszöntötték az Egyesült Államok következő, 46. elnökét. ","id":"20201108_Az_iraki_es_az_izraeli_elnok_is_gratulalt_Joe_Bidennek_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee033647-f227-4c26-a335-21a607dcf559","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_Az_iraki_es_az_izraeli_elnok_is_gratulalt_Joe_Bidennek_","timestamp":"2020. november. 08. 08:52","title":"Az iraki és az izraeli elnök is gratulált Joe Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elsődleges kísérleti eredmények alapján úgy tűnik, hatékony a koronavírus ellen a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett vakcina.","shortLead":"Az elsődleges kísérleti eredmények alapján úgy tűnik, hatékony a koronavírus ellen a Pfizer és a BioNTech által közösen...","id":"20201109_koronavirus_vedooltas_pfizer_vakcina_bointech_kiserlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639ababd-640a-4e2b-b178-407eec0ab221","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_koronavirus_vedooltas_pfizer_vakcina_bointech_kiserlet","timestamp":"2020. november. 09. 13:17","title":"90%-os védelmet nyújt a Pfizer védőoltása a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211b688c-0789-4292-b2d6-46f7cc8c8bb9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan állít színpadra egy társulat egy darabot, ha tudja, hogy együtt az lesz az utolsó? A Nemzeti Dokumentumfilm az Alföldi Róbert vezette Nemzeti Színház utolsó hónapjait mutatja be, még 2013-ban, mielőtt Vidnyánszky Attila átvette volna az intézményt. Nemzeti Dokumentumfilm, első rész. ","shortLead":"Hogyan állít színpadra egy társulat egy darabot, ha tudja, hogy együtt az lesz az utolsó? A Nemzeti Dokumentumfilm...","id":"20201107_Doku360_Nemzeti_dokumentumfilm_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=211b688c-0789-4292-b2d6-46f7cc8c8bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987bf67b-586f-47ad-a217-73d804dec7ec","keywords":null,"link":"/360/20201107_Doku360_Nemzeti_dokumentumfilm_elso_resz","timestamp":"2020. november. 07. 19:00","title":"Doku360 - Alföldi: \"Ez csak arról szól, hogy valami túl lett pörgetve\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622557c2-0564-4a00-ad4c-c0e1a884571f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap a Nemzeti Népegészségügyi Központ Karácsony Gergely tanárokat szűrő bejelentésére azt írta, a gyorstesztek nem használhatók tömeges, közösségi szűrésre. Most épp egy ilyen szűrést jelentett be a miniszterelnök.","shortLead":"Vasárnap a Nemzeti Népegészségügyi Központ Karácsony Gergely tanárokat szűrő bejelentésére azt írta, a gyorstesztek nem...","id":"20201109_karacsony_szures_orban_antigen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=622557c2-0564-4a00-ad4c-c0e1a884571f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f0bf47-c67b-4d74-8ed2-f989dee27ae9","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_karacsony_szures_orban_antigen","timestamp":"2020. november. 09. 12:49","title":"Karácsony: Olyan szűrési programot jelentett be Orbán, amiért egy napja a fővárost lehülyézték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6670a2c-71b4-4f3c-8b4d-060e67289afb","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"1950-től 1988-ig a nagy október kitörésének évfordulóján Magyarország úgy tett, mintha „szabad köztársaságként” szintén részese lett volna a nagy Oroszország kovácsolta – a szovjet himnuszban megénekelt – frigynek.","shortLead":"1950-től 1988-ig a nagy október kitörésének évfordulóján Magyarország úgy tett, mintha „szabad köztársaságként” szintén...","id":"202045__november_7__kitarto_unnepnap__bevasaroltak__kezdet_es_vegelgyengules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6670a2c-71b4-4f3c-8b4d-060e67289afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a6e9fa-8ade-4be3-a10c-c9cfbe8d15e1","keywords":null,"link":"/360/202045__november_7__kitarto_unnepnap__bevasaroltak__kezdet_es_vegelgyengules","timestamp":"2020. november. 07. 13:30","title":"Gorenje-turizmus, használtautó-piac: végképp karikatúra lett az utolsó \"ünnepi\" november 7.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ab9711-d27a-406e-ac32-ca2a46a6e0e5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Fel lehet újítani a templomokat pályázati pénzből, attól még nem telnek meg\" – vezeti fel Lukácsi a külsőségeken túlmutató szellemi megújulás szükségességét. A KDNP-ből kiábrándult, majd kilépett hitoktató-politikus M. Kiss Csabának mesél arról, milyen szerepe volt Ferenc pápának, a Népszabadságnak és a CEU-nak abban, hogy leszámolt a \"hivatalos\" magyar kereszténydemokráciával. ","shortLead":"\"Fel lehet újítani a templomokat pályázati pénzből, attól még nem telnek meg\" – vezeti fel Lukácsi a külsőségeken...","id":"20201109_Lukacsi_Katalin_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02ab9711-d27a-406e-ac32-ca2a46a6e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b596093d-bdac-4f05-894a-4bb085b7fc33","keywords":null,"link":"/360/20201109_Lukacsi_Katalin_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. november. 09. 11:00","title":"\"Ez a fajta kereszténység az üres templomokhoz vezet\" -–Lukácsi Katalin a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre nehezebb új építésű ingatlanhoz jutni. Az év utolsó két hónapjában még 20 ezer lakást adhatnak el, de így is visszaesik az ingatlanpiac 2019-hez képest.","shortLead":"Egyre nehezebb új építésű ingatlanhoz jutni. Az év utolsó két hónapjában még 20 ezer lakást adhatnak el, de így is...","id":"20201109_lakas_ingatlan_hazak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c5a5ee-d64a-4ac2-9995-4b041dda6710","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201109_lakas_ingatlan_hazak","timestamp":"2020. november. 09. 07:22","title":"Húszezerrel kevesebb lakást adhatnak el idén, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]