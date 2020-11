Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Felsorolni is nehéz az éjféltől életbe lépő különböző korlátozásokat, gyorstesztekkel gyorsul a tesztelés, látóhatáron a vakcina, lehallgatásba \"futott bele\" a miniszter. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Felsorolni is nehéz az éjféltől életbe lépő különböző korlátozásokat, gyorstesztekkel gyorsul a tesztelés, látóhatáron...","id":"20201110_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360111c9-1313-434b-acd1-cc818804fba5","keywords":null,"link":"/360/20201110_Radar360","timestamp":"2020. november. 10. 08:00","title":"Radar360: Mindenkinek újra kell szerveznie életét az új tilalmak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91d8cad-f9e9-4a20-9e46-0773bde2bf1e","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Egy választás politikai és jogi kimenetele nem azonos annak szociológiai-politológiai eredményével, írja szerzőnk. A Joe Biden–Kamala Harris-tandem győzelme valójában nem oldott meg semmit az Egyesült Államokban. A helyzet a liberális demokrácia híveinek szempontjából nem túl biztató. Vélemény.





","shortLead":"Egy választás politikai és jogi kimenetele nem azonos annak szociológiai-politológiai eredményével, írja szerzőnk...","id":"20201109_Revesz_Sandor_Nem_igaz_hogy_Amerika_Bident_valasztotta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b91d8cad-f9e9-4a20-9e46-0773bde2bf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7379daf-928e-4338-bdf5-1d62d788bca2","keywords":null,"link":"/360/20201109_Revesz_Sandor_Nem_igaz_hogy_Amerika_Bident_valasztotta","timestamp":"2020. november. 09. 10:00","title":"Révész Sándor: Nem igaz, hogy „Amerika Bident választotta”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d1ec2d-d8c6-4363-b27c-6004f95f4e9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a Facebookon jelentett be rendkívüli intézkedéseket. ","shortLead":"Orbán Viktor a Facebookon jelentett be rendkívüli intézkedéseket. ","id":"20201109_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4d1ec2d-d8c6-4363-b27c-6004f95f4e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd8c619-f964-407e-93fa-ade989c73b8c","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Orban","timestamp":"2020. november. 09. 10:39","title":"Orbán: Kijárási tilalom lesz este 8-tól, a gimnáziumok is digitális oktatásra állnak át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az MTI szerint ugyanarról a nőről van szó, aki 2016-ban Zuglóban bekokainozva elütött egy 85 éves férfit.","shortLead":"Az MTI szerint ugyanarról a nőről van szó, aki 2016-ban Zuglóban bekokainozva elütött egy 85 éves férfit.","id":"20201110_zuglo_gazolas_kabitoszer_kokain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777186d0-14fb-4693-a285-372adfb7dd9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_zuglo_gazolas_kabitoszer_kokain","timestamp":"2020. november. 10. 10:49","title":"Most bekábítószerezett vezetésért ítélték el a zuglói halálos gázolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek egy ceglédi férfi ellen, aki a városi képviselő mellett a rendőrkapitányt is fenyegette. ","shortLead":"Vádat emeltek egy ceglédi férfi ellen, aki a városi képviselő mellett a rendőrkapitányt is fenyegette. ","id":"20201109_parkolas_fenyegetes_cegled","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ff95d7-f9f4-41a7-bcff-bd7745ee68ad","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_parkolas_fenyegetes_cegled","timestamp":"2020. november. 09. 12:01","title":"Halálosan megfenyegette az önkormányzati képviselőt, mert nem oldotta meg az óvodai parkolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712d95c3-a83a-4a1b-aa83-508ed836e44c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt lépnek majd fel a legnagyobb sztárok. ","shortLead":"Itt lépnek majd fel a legnagyobb sztárok. ","id":"20201109_Jovore_Magyarorszagon_rendezik_az_MTV_EMA_showt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=712d95c3-a83a-4a1b-aa83-508ed836e44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c486387-e70a-41d1-bfe5-955456337d48","keywords":null,"link":"/elet/20201109_Jovore_Magyarorszagon_rendezik_az_MTV_EMA_showt","timestamp":"2020. november. 09. 10:26","title":"Magyarországon rendezik jövőre az MTV EMA show-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be0d983-8b77-47b1-acea-be8b865449b5","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A hüvelyszárazságról, a vaginális atrófia meglehetősen zavaró tünetéről nem szívesen beszélünk, pedig sok nőt érint, főleg a kor előrehaladtával. Az ösztrogénszint csökkenése számos kellemetlen tünetet, köztük hüvelyszárazságot okozhat. Egy alapos nőgyógyászati kivizsgálással azt is megtudhatjuk, hogy a panaszaink enyhítésére elegendő-e egy hidratáló összetevőket tartalmazó hüvelyi készítmény – kenőcs vagy kúp – kúraszerű használata, vagy esetleg hormonterápiára van-e szükségünk a hüvelyhám helyreállításához, illetve ahhoz, hogy megszabaduljunk a mindennapokat megnehezítő irritációtól.\r

","shortLead":"A hüvelyszárazságról, a vaginális atrófia meglehetősen zavaró tünetéről nem szívesen beszélünk, pedig sok nőt érint...","id":"cikatridina_20201109_Beszeljunk_szakertovel_a_huvelyszarazsagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9be0d983-8b77-47b1-acea-be8b865449b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5df833c-5b37-4cd4-b308-b49cc345ba54","keywords":null,"link":"/brandchannel/cikatridina_20201109_Beszeljunk_szakertovel_a_huvelyszarazsagrol","timestamp":"2020. november. 09. 07:30","title":"Beszéljünk szakértővel a hüvelyszárazságról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"b24a14bc-6bc0-4e06-80e2-5d1b0397975b","c_partnertag":"Cikatridina"},{"available":true,"c_guid":"c992ddea-340e-438a-a023-5fc9d1d3161d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Bulgáriában több mint egy hónapja zajlanak tüntetések. Szófia utcáin tízezrek gyűltek és gyűlnek össze azóta is a kormány maffiaszerű működése, korrupciós botrányai és oligarchái ellen tiltakozva, illetve Bojko Boriszov miniszterelnök lemondását követelve. A fővárosban egyre erősebben érezhető a dzsentrifikáció gazdasági és társadalmi hatása, s miközben kihasználatlan épületek omladoznak üresen, tilos a házfoglalás. Boriszov nem hajlandó lemondani, a tüntetők pár hete már az éjszakát is az utcán töltik. A pandémia okozta globális és helyi válságok nyomán megváltozott a légkör, megváltoztak a reakciók is.","shortLead":"Bulgáriában több mint egy hónapja zajlanak tüntetések. Szófia utcáin tízezrek gyűltek és gyűlnek össze azóta is...","id":"20201110_Beszelgetes_Voin_de_Voin_bolgar_kepzomuvesszel_az_ther_Sofia_alapitojaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c992ddea-340e-438a-a023-5fc9d1d3161d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c3ef2c-11ad-4ad9-8271-bdfbaa9464e5","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201110_Beszelgetes_Voin_de_Voin_bolgar_kepzomuvesszel_az_ther_Sofia_alapitojaval","timestamp":"2020. november. 10. 09:55","title":"Kapocs a személyes és a politikai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]