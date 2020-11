Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke azt szűrte le a járványellenes bejelentéséből, hogy Orbán Viktor elrontott mindent.","shortLead":"A DK elnöke azt szűrte le a járványellenes bejelentéséből, hogy Orbán Viktor elrontott mindent.","id":"20201109_Gyurcsany_Orban_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483c0440-3558-4199-b516-94c400e24bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Gyurcsany_Orban_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 13:35","title":"Gyurcsány: Orbán elaludt, most pedig kapkod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Országos szinten csak 5 százalékkal estek vissza az albérleti díjak, de ez úgy áll össze, hogy vidéken stagnálást, Budapesten zuhanást mértek.","shortLead":"Országos szinten csak 5 százalékkal estek vissza az albérleti díjak, de ez úgy áll össze, hogy vidéken stagnálást...","id":"20201110_alberlet_lakas_ingatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525ff712-d37a-4054-ad01-c53763ed2b17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_alberlet_lakas_ingatlan","timestamp":"2020. november. 10. 11:46","title":"2017-es szinten vannak az albérletárak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbra sem tudni, hol kapta el a külügyminiszter a vírust, mint ahogyan azt sem, hogy a körülötte észlelt pozitív esetek hogyan fertőződtek meg.","shortLead":"Továbbra sem tudni, hol kapta el a külügyminiszter a vírust, mint ahogyan azt sem, hogy a körülötte észlelt pozitív...","id":"20201110_szijjarto_peter_koronavirus_kambodzsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3e3db17-701b-4fe3-a4f0-8f45c68fec39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879c5072-910b-4e0f-9641-5247641251e8","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_szijjarto_peter_koronavirus_kambodzsa","timestamp":"2020. november. 10. 15:06","title":"Egy nagykövet és egy diplomata is koronavírusos lett Szijjártó Péter közeléből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f2f4d7-c431-4b21-9018-07faa48869a7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy szójáték és egy vicces kedvű vállalkozó összeadva komoly eredményre vezetett: tucatjával sikerült a rendőrségnek olyan embereket lekapcsolnia, akik nem viccből kerestek bérgyilkost.","shortLead":"Egy szójáték és egy vicces kedvű vállalkozó összeadva komoly eredményre vezetett: tucatjával sikerült a rendőrségnek...","id":"202045_vigyazat_csali_honlap_gyilkos_ironia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f2f4d7-c431-4b21-9018-07faa48869a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86defb3-7b4d-46c1-88bd-0d6c55218ac8","keywords":null,"link":"/360/202045_vigyazat_csali_honlap_gyilkos_ironia","timestamp":"2020. november. 10. 12:00","title":"Viccből csinált weboldalt, de sorra jelentkeztek olyanok, akik meggyilkoltatnának valakit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kereskedelmi háború helyett tárgyalások jöhetnek, de Joe Biden sem lesz könnyű tárgyalópartner. Az EU és Nagy-Britannia vitáiban nem szeretne egyik fél oldalára sem állni, a NATO-ban viszont jobb lehet az együttműködés, ha Európa is így akarja – elemzi a BBC a lehetséges változásokat.","shortLead":"A kereskedelmi háború helyett tárgyalások jöhetnek, de Joe Biden sem lesz könnyű tárgyalópartner. Az EU és...","id":"20201109_biden_europa_elemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ff552c-6904-4558-90b7-1199e86ac07e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201109_biden_europa_elemzes","timestamp":"2020. november. 09. 11:45","title":"Mire számíthat Európa Joe Bidentől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23fd1c1-38c3-45f4-8a77-e92fa9bc2753","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Frissült a németek legelegánsabb limuzinja, amely ráadásul mostantól létezik kombi karosszériával is Arteon Shooting Brake néven. Ezt próbáltuk ki a hazai bemutatón. ","shortLead":"Frissült a németek legelegánsabb limuzinja, amely ráadásul mostantól létezik kombi karosszériával is Arteon Shooting...","id":"20201110_Kiprobaltuk_a_legszebb_Passatot_a_megujult_Arteont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d23fd1c1-38c3-45f4-8a77-e92fa9bc2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86836fd7-7d93-440b-a512-b3ada7be359a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_Kiprobaltuk_a_legszebb_Passatot_a_megujult_Arteont","timestamp":"2020. november. 10. 12:25","title":"Kipróbáltuk a legszebb Passatot, a megújult Arteont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36dfb0e-a6bd-4581-bcdc-a7712815a422","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A blokádot nem feladják, hanem magukkal viszik a hallgatók. ","shortLead":"A blokádot nem feladják, hanem magukkal viszik a hallgatók. ","id":"20201110_SZFE_sajtotajekoztato_blokad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e36dfb0e-a6bd-4581-bcdc-a7712815a422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3819b3f8-8b0e-41d0-9734-5057a5d26e43","keywords":null,"link":"/elet/20201110_SZFE_sajtotajekoztato_blokad","timestamp":"2020. november. 10. 15:17","title":"SZFE: Az egyetemfoglalásnak vége, de az ellenállás folytatódik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470f413d-9018-4b0a-a275-9f2f6a38275c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Demeczky Nóra és Déri Enikő az elmúlt években három kontinensen vett részt izgalmas projektekben.","shortLead":"Demeczky Nóra és Déri Enikő az elmúlt években három kontinensen vett részt izgalmas projektekben.","id":"202045_de_form_design_globalizalodnak_amagyar_grafikusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=470f413d-9018-4b0a-a275-9f2f6a38275c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1e58e6-dfe7-40c7-a222-8ac69d53446f","keywords":null,"link":"/360/202045_de_form_design_globalizalodnak_amagyar_grafikusok","timestamp":"2020. november. 09. 14:00","title":"Pannonhalmától Hongkongig dolgozik a magyar grafikuspáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]