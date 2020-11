Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"470f413d-9018-4b0a-a275-9f2f6a38275c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Demeczky Nóra és Déri Enikő az elmúlt években három kontinensen vett részt izgalmas projektekben.","shortLead":"Demeczky Nóra és Déri Enikő az elmúlt években három kontinensen vett részt izgalmas projektekben.","id":"202045_de_form_design_globalizalodnak_amagyar_grafikusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=470f413d-9018-4b0a-a275-9f2f6a38275c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1e58e6-dfe7-40c7-a222-8ac69d53446f","keywords":null,"link":"/360/202045_de_form_design_globalizalodnak_amagyar_grafikusok","timestamp":"2020. november. 09. 14:00","title":"Pannonhalmától Hongkongig dolgozik a magyar grafikuspáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc54402-193e-45a0-b6ec-ae22b3828fd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gajda Péternél a gyorsteszt mutatta ki a fertőzöttséget, most a PCR-teszt eredményére vár.","shortLead":"Gajda Péternél a gyorsteszt mutatta ki a fertőzöttséget, most a PCR-teszt eredményére vár.","id":"20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_gajda_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dc54402-193e-45a0-b6ec-ae22b3828fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7761781c-4e9f-4b6c-9195-447036684595","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_gajda_peter","timestamp":"2020. november. 09. 09:49","title":"Kispest polgármestere, Gajda Péter is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56419ba-5f13-4a39-977e-b314409f7651","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Bridenstine az elnökválasztás eredményét látva úgy vélekedik, hogy az új vezetésben már nincs helye. 