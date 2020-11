Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be1416da-b0ec-4434-a7ec-02c230ffa4e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper komoly Covid-edukációba kezdett.","shortLead":"A rapper komoly Covid-edukációba kezdett.","id":"20201109_Majka_mintha_atvette_volna_a_stafetat_Muller_Ceciliatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be1416da-b0ec-4434-a7ec-02c230ffa4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7546a39-f957-44cc-a564-c9454cf48f56","keywords":null,"link":"/elet/20201109_Majka_mintha_atvette_volna_a_stafetat_Muller_Ceciliatol","timestamp":"2020. november. 09. 09:45","title":"Majka mintha átvette volna a stafétát Müller Cecíliától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9099121-e23f-4176-9960-72a7599903d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A CNN szerint nem érvénytelen egy levélben leadott szavazat csak azért, mert a választás napján urnazárás után érkezett meg.","shortLead":"A CNN szerint nem érvénytelen egy levélben leadott szavazat csak azért, mert a választás napján urnazárás után érkezett...","id":"20201108_CNN_Ezert_nincs_igaza_Trumpnak_amikor_a_valasztasok_elcsalasarol_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9099121-e23f-4176-9960-72a7599903d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4855d9-60f7-4f35-afb6-25522975d71f","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_CNN_Ezert_nincs_igaza_Trumpnak_amikor_a_valasztasok_elcsalasarol_beszel","timestamp":"2020. november. 08. 11:58","title":"CNN: Ezért nincs igaza Trumpnak, amikor a választások elcsalásáról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b5d23f-c485-45c8-8fb2-4eff72bebd05","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A mélyponton vásárolt be az Indotek-csoport a kríziskezelés alatt álló Waberer's szállítmányozó nagyvállalatba, amelybe szakmai befektetőket is hív. Visszatérhet a névadó Wáberer György is.","shortLead":"A mélyponton vásárolt be az Indotek-csoport a kríziskezelés alatt álló Waberer's szállítmányozó nagyvállalatba, amelybe...","id":"202045__waberers__indotek__uresjarat__jarganyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7b5d23f-c485-45c8-8fb2-4eff72bebd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f67d33-dbbf-479c-9bc7-8183e244444c","keywords":null,"link":"/360/202045__waberers__indotek__uresjarat__jarganyhelyzet","timestamp":"2020. november. 08. 11:00","title":"A Waberer's esete mutatja, hogy van, amikor a járvány segít nagy üzletet kötni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ab9711-d27a-406e-ac32-ca2a46a6e0e5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Fel lehet újítani a templomokat pályázati pénzből, attól még nem telnek meg\" – vezeti fel Lukácsi a külsőségeken túlmutató szellemi megújulás szükségességét. A KDNP-ből kiábrándult, majd kilépett hitoktató-politikus M. Kiss Csabának mesél arról, milyen szerepe volt Ferenc pápának, a Népszabadságnak és a CEU-nak abban, hogy leszámolt a \"hivatalos\" magyar kereszténydemokráciával. ","shortLead":"\"Fel lehet újítani a templomokat pályázati pénzből, attól még nem telnek meg\" – vezeti fel Lukácsi a külsőségeken...","id":"20201109_Lukacsi_Katalin_a_HVG_Teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02ab9711-d27a-406e-ac32-ca2a46a6e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b596093d-bdac-4f05-894a-4bb085b7fc33","keywords":null,"link":"/360/20201109_Lukacsi_Katalin_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. november. 09. 11:00","title":"\"Ez a fajta kereszténység az üres templomokhoz vezet\" -–Lukácsi Katalin a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33421a7-2ac7-48b6-b6ef-4d4ff273a1fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbra is a választás elcsalásáról posztol a Twitteren. ","shortLead":"Továbbra is a választás elcsalásáról posztol a Twitteren. ","id":"20201108_Donald_Trump_felebredt_es_ott_folytatja_ahol_abbahagyta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d33421a7-2ac7-48b6-b6ef-4d4ff273a1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0424b0-0183-4115-adf1-cb2f31fa2f25","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_Donald_Trump_felebredt_es_ott_folytatja_ahol_abbahagyta","timestamp":"2020. november. 08. 15:40","title":"Donald Trump felébredt, és ott folytatja, ahol abbahagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274bbd9c-1fcb-44ec-9264-05527bd3b2d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hirado.hu-n mások most a hírek, mint bárhol máshol a világban. ","shortLead":"A hirado.hu-n mások most a hírek, mint bárhol máshol a világban. ","id":"20201108_Ha_csak_a_kozmedia_portaljarol_tajekozodik_tovabbra_sem_fogja_megtudni_kit_valasztottak_meg_elnoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=274bbd9c-1fcb-44ec-9264-05527bd3b2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d497d45-8218-47e6-8de2-63ca279d34ff","keywords":null,"link":"/kkv/20201108_Ha_csak_a_kozmedia_portaljarol_tajekozodik_tovabbra_sem_fogja_megtudni_kit_valasztottak_meg_elnoknek","timestamp":"2020. november. 08. 13:38","title":"A közmédia portálján Orbán gratulációja a legerősebb hír Biden győzelméről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A horrorkirály sosem csinált titkot abból, mit gondol az amerikai elnökről, de most már végképp betelt nála a pohár.","shortLead":"A horrorkirály sosem csinált titkot abból, mit gondol az amerikai elnökről, de most már végképp betelt nála a pohár.","id":"20201109_Stephen_King_kemenyen_elkuldte_a_francba_Donald_Trumpot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1776c931-bd79-41df-9561-bc4a3db4829c","keywords":null,"link":"/elet/20201109_Stephen_King_kemenyen_elkuldte_a_francba_Donald_Trumpot","timestamp":"2020. november. 09. 15:55","title":"Stephen King Donald Trumpnak: Vesztettél, te nyomorult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre nehezebb új építésű ingatlanhoz jutni. Az év utolsó két hónapjában még 20 ezer lakást adhatnak el, de így is visszaesik az ingatlanpiac 2019-hez képest.","shortLead":"Egyre nehezebb új építésű ingatlanhoz jutni. Az év utolsó két hónapjában még 20 ezer lakást adhatnak el, de így is...","id":"20201109_lakas_ingatlan_hazak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c5a5ee-d64a-4ac2-9995-4b041dda6710","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201109_lakas_ingatlan_hazak","timestamp":"2020. november. 09. 07:22","title":"Húszezerrel kevesebb lakást adhatnak el idén, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]