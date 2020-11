Interjút adott kedd este Orbán Viktor az M1-nek. A miniszterelnök a Karmelita kolostorban beszélt arról, hogy a “drámai bejelentések” a koronavírussal kapcsolatban azért most érkeztek, mert “habozás nélkül kell meghozni a nagy döntéseket”. Orbán szerint nagyjából az történik Magyarországon, ami az EU többi országában, Ausztriáról pedig újra laboratóriumként beszélt: szerinte most tart ott Magyarország fertőzések számában, ahol nyugati szomszédunk egy héttel ezelőtt volt.

“Folyamatosan keresni kell azt a pillanatot, amikor még az emberi életkörülmények fenntarthatók, és az egészséget is fenn tudjuk tartani.” Orbán szerint az egészséügyi személyzet száma véges, de ők is csak emberből vannak:

Ha így mennek tovább a dolgok, akkor ötven százalék esélye van annak, hogy a kórházakban el tudjuk látni a betegeket. Nem lehetett tovább várni a döntéseket most kellett meghozni"

- mondta.

Orbán szerint az egy ember által ellátható betegek mennyiségét lehet növelni, de egy embernek nem lehet 20-30 gépet figyelni. “Van egy határ, amit figyelembe kell vennünk, és az orvosok azt jelezték, lesz egy határ, ami felett ennyi beteget nem tudnak felelősségteljesen ellátni.”

“Lehet, hogy kibírnák, de ha nem, akkor nagy baj lenne. Most éppen medikusokat és orvostanhallgatók is szolgálatba állítunk, kevesebb az ember, mint amennyi a betegekhez optimálisan szükséges" - ismerte el Orbán.

“Van az egészség meg az élet, a kettőt nem lehet összekeverni"

A maszkviseléssel kapcsolatban azt mondta, ha az emberek 80 százaléka hord maszkot, az elegendő a vírus lelassításához és megfékezéséhez. “Ez egy darabig ment. Ha nem lettek volna fegyelmezettek az emberek, hamarabb jutottunk volna el ehhez a ponthoz” - mondta Orbán, aki bejelentette, hogy éjféltől a közterületeken is kötelező lesz maszkot hordani.

Külön kitért a héten rendezett focimeccsekre is, amik a tervekkel szemben zártkapusak lesznek: “Van az egészség meg az élet, a kettőt nem lehet összekeverni. Első az élet meg a védekezés. Mindannyian szeretünk könyvtárba, moziba vagy színházba és meccsre járni, de ez teljesen másodlagos."

Mi van az oktatásban?

A digitális oktatás bevezetéséről is beszélt: egy hete még nagyon nem akarta bevezetni, de most a kijárási korlátozás miatt már nem látja problémának a diákok “szabadon engedését”, hiszen este 8-kor már otthon kell lenniük. “14-18 éves gyerekek már elég komoly gyerekek ahhoz, hogy lehessen velük komolyan beszélni, és most kell beszélni a fejükkel. Értem, hogy fiatalok vagyunk és erősek, és igaz, hogy aki erős és fiatal az megúszhatja egy influenzához hasonló betegség szenvedéseivel ezt a koronavírus-járványt, de a szülők és a nagyszülők nem fogják megúszni. És ha kiesik a családból, mert meghal a covid miatt, az pótolhatatlan veszteség. Ezt most el kell mondanunk a gyerekeinknek.”

A gyorstesztek bevezetéséről azt mondta, óvatosan kell bánni velük, mert óriási szakmai viták vannak arról, mennyire hatásosak.

“Ma annyit tudunk tenni a bölcsődésekért és az óvónőkért, hogy ezt a bizonytalan, de mégis támpontot jelentő gyorstesztet rendelkezésükre bocsátjuk.”

Az ellenzék átfogó tesztelésési kérelmére is reagált: szerinte meg kell várni a szlovák eredményeket, és azokból kell levonni a következtetést.

Áprilisban jön a felszabadulásunk

“Nem mindegy hogy belefáradunk, vagy belehalunk valamibe” - mondta azzal kapcsolatban, hogy az emberek kezdenek belefáradni a vírus elleni küzdelembe. “Kell az emberek belátása, de szerintem az ott van. Egy meccs is két félidőből áll, ki kell jönni a második félidőre is. Az első félidő után többet tud arról, mi vár rá a pályán a másodikban. Viszont a tudása több. Sok érv szól amellett, hogy a második hullámot könnyebben tudjuk viselni. Viszont most a vakcina belátható távolságban van. Ez egy olyan ellenség, amit meg kell ölni, ebben csak a vakcina tud segíteni" - fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán közeli vakcináról beszélt, miközben nyugaton csak tavasziról szoktak: “Tegnap bejelentések voltak arról, hogy van vakcina. Ez pillanatok alatt optimizmust hozott a gazdasági életbe. Ez nem ok nélkül tört ki, mert a hírek megbízhatóan szólnak arról, hogy belátható közelségben van a vakcina. December végén, januárban az Európai Unióból jön valamennyi vakcina, én úgy számolok, hogy az ápolókat, orvosokat és közrendi dolgozókat be tudjuk oltani, és talán a legveszélyeztetettebbeket is. De a kínai, az izraeli és orosz lehetőségeket is próbálom a tűzben tartani.

December végén részleges megkönnyebbülésünk lesz, áprilisban pedig felszabadulásunk.”

Nem gazdaság vs egészség a kérdés

A vendéglátósoknak nyújtott segítségről elismerte, hogy hosszú távon nem fog rajtuk segíteni, de egyelőre harminc napra szól a kijárási korlátozás. “Ha jó eredményekkel jár, akkor karácsony környékén már szabadulhatunk. Most harminc napra esnek el a bevételeiktől a szállodák, éttermek, szabadidős tevékenységet nyújtó intézményeink, a segítség is ennyi időre szól. Ha tovább tart, kaptam javaslatokat minden gazdasági ágazatot segítő újabb intézkedésekkel kapcsolatban. Készül az az akcióterv, ami segíteni fog mindenkin" - mondta.

A gazdaság vagy egészségügy közti választásról azt mondta, nekik nem választani kell, hanem az életet kell szabályozni, a két dolog pedig egyben van. “Olyan segítséget akarok adni az embereknek, hogy ők élhessék azt az életet, amit szeretnének. Az egészet próbáljuk valahogy segíteni” - mondta annak indokaként, hogy csak a középiskolákat zárják be, az általánosakat nem, hiszen utóbbi esetben otthon kell maradni a szülőknek.

A 90 napos felhatalmazással kapcsolatban már most biztos benne, hogy rossz hírünket fogják kelteni nyugaton. “Habár tucatszám fogja tárgyalni a magyar parlament a következő napokban a törvényeket, mégis azt fogják sok helyen mondani, hogy a parlament nem működik, kitört a diktatúra. Ez egy hálózat. Valakinek nem tetszik a mostani magyar kormány, sokan pályáznak erre az országra, szép ország, sokan vennék ezt el a magyaroktól. Szerintem már minden karon ülő csecsemő tudja, hogy Soros György van a háttérben, ő a pók, ami szövi ezt a hálót.”

A miniszterelnök dicsérte a magyar egészégügyet, aminek köszönhetően szerinte jobban vettük fel a harcot a vírussal, mint Svájc, pedig nekik több pénzük van, majd az interjú végén az összetartó magyarságról beszélt, aminek segítségével az árvíztől kezdve a migráción át a vírusig mindent legyőzünk.