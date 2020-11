A 10 ezer lakosúnál nagyobb településeken a kormány a polgármesterek feladatává tette, hogy jelöljék ki, mely közterületeken kötelező maszkot hordani. Mindez a kedden késő este megjelent kormányrendeletből derült ki, ami már érvénybe is lépett szerda 0 órakor.

Karácsony Gergely budapesti főpolgármester a közösségi oldalán azt írta, abszurdnak tartja, hogy Budapesten ezt a felelősséget a 23 kerületi polgármesterre terhelték, mert így szinte lehetetlen a városra egységes szabályozást megalkotni. Azt is hozzátette, hogy egyeztetnek a kerületekkel, hogy a védekezés hatékonyságát közös szabályozással erősítsék.

Azt már a hvg.hu-nak jelezte a Főpolgármesteri Hivatal, hogy a fővároshoz tartozó Margitsziget ugyan parknak számít –ahol a rendelet nem írja elő a maszkviselést –, de elképzelhető, hogy bizonyos részein ott is kötelező lesz.

A közös szabályozásban egyébként van logika, egyes esetekben ugyanis előfordulhatna, hogy az utca egyik felén kötelező a maszk, míg a másik oldalon nem, ami nagyban nehezítené a rendelkezés betartásának az ellenőrzését. A tájékozódást nem könnyíti meg, hogy a kerületek vezetése teljesen eltérő felületeken tette közzé a döntését. Egyesek a Facebookon jelezték, mások a kerület oldalán, olykor a helyi önkormányzati média számol be róla.

A döntések többé-kevésbé egy irányba mutatak:

kötelező a közterületeken a maszkviselés és nem tesznek különbséget közterület és közterület között.

A XIII. kerület polgármestere, Tóth József a Facebookon jelentette be, hogy a kerület teljes közigazgatási területén a közterületeken és a közforgalom számára átadott magánterületeken kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése.

Újbudán minden közterületen kötelező maszkot viselni. Ez alól kivételt – ahogy a kormányrendelet előírja – a parkok, zöldterületek, zöldterületen lévő játszóterek jelentenek, de az önkormányzat ott is ajánlja a száj és az orr eltakarását.

Pestszentlőrincen hat éves kor felett valamennyi közterületen kötelező a maszkhasználat. Kivétel a Péterhalmi-erdő, a Bélatelepi-erdő, a Kapocs utcai kiserdő, illetve a közparkok területe.

Csepelen szombattól szintén hat éves kor felett minden közterületen kötelező a száj és az orr eltakarására alkalmas maszk viselése. Erzsébetvárosban, Kispesten, Soroksáron (csütörtöktől), Rákosmentén és Pesterzsébeten is hasonlóan szigorú szabályok jönnek, ott is kötelező lesz a maszk minden közterületen hat éves kor felett.

A II. kerületben is kötelező maszkot viselni a közterületeken szerdától. Őrsi Gergely polgármester azt közölte a Facebookon, hogy kivételt csupán a jogszabályban felsorolt esetek képeznek, így sporttevékenység során, zöldterületen és parkokban továbbra sem kötelező.

Újpesten egyelőre nincs döntés, Déri Tibor polgármester konzultációt indított a kérdésben a Facebook-oldalán.

Terézvárosban november 12-től hat éves kor felett lesz mindenkinek kötelező maszkot hordani a közterületeken. A játszóterek és kutyafuttatók nyitva maradnak, viszont Soproni Tamás polgármester jelezte, hogy ezeken a helyeken szigorúan fogják ellenőrizni a maszkhasználatot.

A IX. kerületben csütörtröktől lesz kötelező a közterületeken a maszk viselése. Baranyi Krisztina polgármester azt is bejelentette, hogy nem zárják be a kutyafuttatókat, a játszótereket és a parkokat sem. Arra felhívta a figyelmet, hogy az utóbbi helyekre a maszkviselést nem írhatja elő, de mégis ajánlja. Baranyi azt is bejelentette, hogy minden háztartásba maszkokat fognak eljuttatni, illetve a veszélyeztetett korosztályt is tesztelnék a követlező hónapokban.

Az I. kerületben a területek kijelölése még folyamatban van. Azt írták, amint a lista végleges, tájékoztatnak. Addig is azt javasolják mindenkinek, hogy mindenhol, ahol a szűk családjukon kívül mással is találkoznak, viseljenek szájat és orrot eltakaró maszkot.