[{"available":true,"c_guid":"d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kásler Miklós levélben tudatta a középiskolákkal, hogy a rendelet visszavonásáig nem rendezhetnek szalagavatókat. A levélből nem, de a minisztérium tájékoztatásából kiderült: a most kezdődő őszi szóbeli érettségiket viszont megtartják.\r

\r

","shortLead":"Kásler Miklós levélben tudatta a középiskolákkal, hogy a rendelet visszavonásáig nem rendezhetnek szalagavatókat...","id":"20201110_Az_oszi_erettsegiket_megtartjak_a_szalagavatokat_lefujtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc4ac62-74f3-432c-82a0-df8de7b17701","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Az_oszi_erettsegiket_megtartjak_a_szalagavatokat_lefujtak","timestamp":"2020. november. 10. 15:26","title":"Az őszi érettségiket megtartják, a szalagavatókat lefújták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1254f7-7164-453c-86ae-fe41d840b157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen módosítják az országos lista állítására vonatkozó szabályokat. Noha a kormány a kamupártokra hivatkozik, az ellenzék matekozását is nehezebbé teszik.","shortLead":"Jelentősen módosítják az országos lista állítására vonatkozó szabályokat. Noha a kormány a kamupártokra hivatkozik...","id":"20201111_Belenyul_a_valasztasi_torvenybe_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb1254f7-7164-453c-86ae-fe41d840b157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19023ca-56a7-4ead-9ab5-6c596afd0395","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_Belenyul_a_valasztasi_torvenybe_a_Fidesz","timestamp":"2020. november. 11. 06:51","title":"Belenyúl a választási törvénybe a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden a város újabb kórházában alakítottak ki intenzív terápiás helyet.","shortLead":"Kedden a város újabb kórházában alakítottak ki intenzív terápiás helyet.","id":"20201110_Temesvar_koronavirus_intenziv_osztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0219aa-6f8f-4196-9906-dce18130802b","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_Temesvar_koronavirus_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. november. 10. 12:52","title":"Temesváron egy nap alatt meghalt hat koronavírusos beteg, mert nem jutott nekik hely az intenzív osztályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58eed254-551a-4bd3-837f-25c9c34890d1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Harmadik nekifutásra érheti el az amerikai elnöki posztot Joe Biden, akinek a győzelmét még keresetekkel vonja kétségbe Donald Trump. A demokrata politikus pályafutása alatt rengeteg kacskaringót tett. \r

\r

","shortLead":"Harmadik nekifutásra érheti el az amerikai elnöki posztot Joe Biden, akinek a győzelmét még keresetekkel vonja kétségbe...","id":"20201111_Joe_Biden_amerikai_elnok_portre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58eed254-551a-4bd3-837f-25c9c34890d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7bb26c-f25a-47ca-a150-354f2032e5eb","keywords":null,"link":"/360/20201111_Joe_Biden_amerikai_elnok_portre","timestamp":"2020. november. 11. 15:00","title":"Hosszú út vezetett a legfiatalabb szenátornak, hogy az USA legidősebb elnöke legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében a kormány hirtelen benyújtotta az Alaptörvény kilencedik módosítását, amivel bebetonozzák az alapítványokat, és ráerősítenek az örökbefogadás korlátozására.","shortLead":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében a kormány hirtelen benyújtotta az Alaptörvény kilencedik módosítását, amivel...","id":"20201111_tasz_alaptorveny_modositas_alapitvany_mcc_orokbefogadas_rendkivuli_jogrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf5c272-a13e-4aeb-847a-de9bf33b19dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_tasz_alaptorveny_modositas_alapitvany_mcc_orokbefogadas_rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. november. 11. 06:36","title":"Asbóth az Alaptörvénymódosításról: \"A későbbi kormányok döntési szabadságát vonja el a Fidesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d863e7-8ceb-4b40-a74e-f1519bffb80d","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A szigetországiak aggasztó hónapokat tudhatnak maguk mögött a járvány miatt amúgy sem egyszerű időket élő országban. A Brexit körül és után csupa bizonytalanság lett az életük, de most egy kormánydöntés lélegzetvételhez juttatta őket.","shortLead":"A szigetországiak aggasztó hónapokat tudhatnak maguk mögött a járvány miatt amúgy sem egyszerű időket élő országban...","id":"20201110_szeretettel_brusszelbol_britek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d863e7-8ceb-4b40-a74e-f1519bffb80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaa4cfa-6d7c-494f-83a8-ad17025ce04e","keywords":null,"link":"/360/20201110_szeretettel_brusszelbol_britek","timestamp":"2020. november. 10. 15:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: A belgiumi britek kivannak a Brexit-huzavonától ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a68b57-758b-4fb4-8cca-090dcf9e91ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A határozat közzététele után alig néhány percnek kellett csak eltelnie, hogy a hongkongi kormányzat bejelentse négy ellenzéki törvényhozó eltávolítását.","shortLead":"A határozat közzététele után alig néhány percnek kellett csak eltelnie, hogy a hongkongi kormányzat bejelentse négy...","id":"20201111_kina_hongkong_kotelezo_hazafisag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a68b57-758b-4fb4-8cca-090dcf9e91ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71609358-fb35-4456-a5f3-d9b0122dfdc8","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_kina_hongkong_kotelezo_hazafisag","timestamp":"2020. november. 11. 06:58","title":"Törvényben írta elő a hazafiasságot a hongkongi törvényhozóknak Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másodfokon hat év nyolc hónap börtönbüntetést szabtak ki rá.","shortLead":"Másodfokon hat év nyolc hónap börtönbüntetést szabtak ki rá.","id":"20201110_torok_etkezde_mosdo_eroszak_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c257f1a-237e-480b-85f2-2667209d519d","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_torok_etkezde_mosdo_eroszak_itelet","timestamp":"2020. november. 10. 15:54","title":"Súlyosította a bíróság a gíroszos erőszakoló büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]