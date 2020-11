Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0975c454-cda4-4bf4-bcd2-a95eeafa1d85","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A címben szereplő kérdést a New York Times teszi fel és mindjárt meg is válaszolja: lehet, hogy a demagóg politikusok elvesztették a bajnokukat, de nem változtak azok a gazdasági, társadalmi és politikai gondok, amelyeknek a hatalmukat köszönhetik.","shortLead":"A címben szereplő kérdést a New York Times teszi fel és mindjárt meg is válaszolja: lehet, hogy a demagóg politikusok...","id":"20201112_New_York_Times_A_magyar_ellenzeknek_is_remenyt_ad_Biden_gyozelme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0975c454-cda4-4bf4-bcd2-a95eeafa1d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c2db2c-bb47-4742-90d3-d2776379abe4","keywords":null,"link":"/360/20201112_New_York_Times_A_magyar_ellenzeknek_is_remenyt_ad_Biden_gyozelme","timestamp":"2020. november. 12. 07:33","title":"New York Times: A magyar ellenzéknek is reményt ad Biden győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eefdb801-1adc-42cb-8cb3-351cfb1ada99","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A karcsúmajomformák egy új faját azonosították a kutatók Mianmar távoli erdőségeiben, ám a felfedezés örömét beárnyékolja, hogy természetes élőhelyeinek elvesztése és vadászata miatt a faj már most a súlyosan veszélyeztetettek közé tartozik.","shortLead":"A karcsúmajomformák egy új faját azonosították a kutatók Mianmar távoli erdőségeiben, ám a felfedezés örömét...","id":"20201111_mianmar_uj_foemlos_trachypithecus_popa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eefdb801-1adc-42cb-8cb3-351cfb1ada99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1ce05b-6318-4189-819e-598d9e86d976","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_mianmar_uj_foemlos_trachypithecus_popa","timestamp":"2020. november. 11. 11:33","title":"Találtak egy új főemlősfajt, de már most a kihalás fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7cb2bc-bced-4607-a0d6-e5dcacc4e6ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy régóta pletykált eszköz válhat valóra 2021-ben: okosórával rukkolhat kis a OnePlus. Ez az eszköz azonban nem olyan lesz, mint a piacon lévők nagy többsége, legalábbis ami a rajta futó szoftvert illeti.","shortLead":"Egy régóta pletykált eszköz válhat valóra 2021-ben: okosórával rukkolhat kis a OnePlus. Ez az eszköz azonban nem olyan...","id":"20201112_oneplus_watch_okosora_2021_sajat_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef7cb2bc-bced-4607-a0d6-e5dcacc4e6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c68893-e2a8-485b-a2a3-1678316695df","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_oneplus_watch_okosora_2021_sajat_operacios_rendszer","timestamp":"2020. november. 12. 10:03","title":"Kaptunk egy kissé hihetetlen hírt a OnePlus közelgő okosórájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"177ad9d5-9d3c-4269-8fc9-44536d42641b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az izomautó Randall „Memphis” Raines járműve volt az eredeti címén Gone in 60 Seconds filmben. ","shortLead":"Az izomautó Randall „Memphis” Raines járműve volt az eredeti címén Gone in 60 Seconds filmben. ","id":"20201112_Elado_Nicolas_Cage_1967es_Ford_Mustangja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=177ad9d5-9d3c-4269-8fc9-44536d42641b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7456deb9-b19a-4c36-9526-cb15663ed681","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_Elado_Nicolas_Cage_1967es_Ford_Mustangja","timestamp":"2020. november. 12. 14:28","title":"Eladó Nicolas Cage 1967-es Ford Mustangja a Tolvajtempóból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt néhány órán belül elfogták. ","shortLead":"A feltételezett elkövetőt néhány órán belül elfogták. ","id":"20201112_keseles_1es_villamos_mester_utca_rendorseg_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b63f2a-0750-4b75-afe7-1c08e7114748","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_keseles_1es_villamos_mester_utca_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. november. 12. 12:08","title":"Késeltek kora reggel az 1-es villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb25c33-3373-484f-9bd4-6f03e527c352","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A parkok, zöldterületek kivételével több vidéki nagyváros teljes területére kötelezővé tették a maszkviselést a koronavírus-járvány terjedése miatt. Így döntött a polgármester többek között Sopronban, Kecskeméten és Szegeden is. ","shortLead":"A parkok, zöldterületek kivételével több vidéki nagyváros teljes területére kötelezővé tették a maszkviselést...","id":"20201111_videk_nagyvaros_maszkviseles_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddb25c33-3373-484f-9bd4-6f03e527c352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e07f4d-bd41-4355-a439-71754b375978","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_videk_nagyvaros_maszkviseles_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 18:01","title":"A vidéki nagyvárosok többsége kötelezővé tette a maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419db1b8-7f25-49f1-a829-394641fad285","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól már nem a Panamera Turbo, hanem a Mercedes-AMG GT 63 S a német pálya ura.","shortLead":"Mostantól már nem a Panamera Turbo, hanem a Mercedes-AMG GT 63 S a német pálya ura.","id":"20201111_a_639_loeros_4_ajtos_mercedes_megdontotte_a_porsche_nyari_nurburgringi_rekordjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=419db1b8-7f25-49f1-a829-394641fad285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b97331-9f20-4f63-ab2c-bdc92bf0787d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_a_639_loeros_4_ajtos_mercedes_megdontotte_a_porsche_nyari_nurburgringi_rekordjat","timestamp":"2020. november. 11. 07:59","title":"A 639 lóerős 4 ajtós Mercedes megdöntötte a Porsche nyári nürburgringi rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Újabb rendeletet adott ki szerda este a kormány, ezúttal a távmunkásokra vonatkozóan. A munkavédelmi törvényhez van köze.","shortLead":"Újabb rendeletet adott ki szerda este a kormány, ezúttal a távmunkásokra vonatkozóan. A munkavédelmi törvényhez van...","id":"20201112_home_office_veszelyhelyzet_tavmunka_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9766f60b-56bf-479e-92b8-95fec6c7e49f","keywords":null,"link":"/kkv/20201112_home_office_veszelyhelyzet_tavmunka_kormany","timestamp":"2020. november. 12. 09:14","title":"Átírta a kormány a távmunkára vonatkozó szabályozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]