Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több vezető politikussal, köztük Emmanuel Macron francia államfővel is egyeztetett már a demokrata párti elnökjelölt.","shortLead":"Több vezető politikussal, köztük Emmanuel Macron francia államfővel is egyeztetett már a demokrata párti elnökjelölt.","id":"20201111_biden_egyesult_allamok_kulpolitika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0a09b8-a3fd-4052-a48e-e3c3875bbc2e","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_biden_egyesult_allamok_kulpolitika","timestamp":"2020. november. 11. 05:26","title":"Biden: Az Egyesült Államok visszatér a világpolitikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b","c_author":"H. A.","category":"itthon","description":"Nagy Lajos szerint a kórházukból Győrbe átirányított orvosok már visszatértek. ","shortLead":"Nagy Lajos szerint a kórházukból Győrbe átirányított orvosok már visszatértek. ","id":"20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_lelegeztetogep_markusovszky_korhaz_szombathely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fec9d0b-25dc-49d7-822e-88165727b3aa","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_lelegeztetogep_markusovszky_korhaz_szombathely","timestamp":"2020. november. 10. 21:38","title":"A Markusovszky főigazgatója szerint minden lélegeztetést igénylő beteget lélegeztetőgépre tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16044197-a0e1-4089-883b-06057210188d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Softbank még 2017-ben vette meg a Google-től a Spot nevű robotkutyát fejlesztő céget, ám a legfrissebb hírek szerint hamarosan ők is túladhatnak rajta. ","shortLead":"A Softbank még 2017-ben vette meg a Google-től a Spot nevű robotkutyát fejlesztő céget, ám a legfrissebb hírek szerint...","id":"20201111_boston_dynamics_hyundai_softbank_eladas_robotkutya_spot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16044197-a0e1-4089-883b-06057210188d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e32b85-b703-4389-b48a-495977d9cc8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_boston_dynamics_hyundai_softbank_eladas_robotkutya_spot","timestamp":"2020. november. 11. 10:33","title":"Megint eladhatják a Boston Dynamicsot, új tulajdonoshoz kerülhet a legismertebb robotkutya fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed94aaf-b961-4d40-b460-b38a61e3699e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál sztár Andorra ellen vágott gólja karrierje 746. találata volt. ","shortLead":"A portugál sztár Andorra ellen vágott gólja karrierje 746. találata volt. ","id":"20201112_cristiano_ronaldo_puskas_ferenc_gol_portugalia_andorra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eed94aaf-b961-4d40-b460-b38a61e3699e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c0bf8d-f57d-4718-b62c-d93cebd3b0a6","keywords":null,"link":"/sport/20201112_cristiano_ronaldo_puskas_ferenc_gol_portugalia_andorra","timestamp":"2020. november. 12. 08:17","title":"Beérte Puskást Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Apple kedden este végre bemutatta az első olyan Maceket, amelyekbe az Intel processzora helyett már a saját fejlesztésű M1 került.","shortLead":"Az Apple kedden este végre bemutatta az első olyan Maceket, amelyekbe az Intel processzora helyett már a saját...","id":"20201110_apple_macbook_pro_macbook_air_mac_mini_m1_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cef5ba5-53f6-401e-a138-dd5f4fd77641","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_apple_macbook_pro_macbook_air_mac_mini_m1_processzor","timestamp":"2020. november. 10. 20:57","title":"Itt az Apple nagy bejelentése: két laptop és egy Mac Mini kapta meg a cég új saját processzorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32fdd389-0fab-4410-916e-71c395adf907","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezik a megoldás azoknak, akik még az M5 Competitiont is egy picit unalmasnak tartják.","shortLead":"Érkezik a megoldás azoknak, akik még az M5 Competitiont is egy picit unalmasnak tartják.","id":"20201112_635_loerovel_tamad_az_uj_bmw_m5_cs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32fdd389-0fab-4410-916e-71c395adf907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f04f71a-9e42-44ea-b606-0b66cb8c8eb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_635_loerovel_tamad_az_uj_bmw_m5_cs","timestamp":"2020. november. 12. 09:21","title":"635 lóerővel támad az új BMW M5 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1254f7-7164-453c-86ae-fe41d840b157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alaptörvénybe teszi a kormány, hogy az apa férfi, az anya nő, de a törvénytervezet definiálja a közpénz fogalmát is.","shortLead":"Alaptörvénybe teszi a kormány, hogy az apa férfi, az anya nő, de a törvénytervezet definiálja a közpénz fogalmát is.","id":"20201110_alaptorveny_modositas_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb1254f7-7164-453c-86ae-fe41d840b157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b8ad18-7fb6-4386-8a12-c4f814588266","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_alaptorveny_modositas_parlament","timestamp":"2020. november. 10. 18:29","title":"Orbánék átnyomták a rendkívüli jogrendet, majd azonnal előálltak egy alkotmánymódosítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c90d63-5b13-4eeb-b2ff-1491b6e32ea0","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"vilag","description":"Megerősített terrorizmus elleni közös fellépést ígértek Európa vezetői virtuális megbeszélésük nyomán, többek közt Schengen fokozottabb védelmét, a rendőri és határvédelmi szervek szorosabb együttműködését és az online terrorista tartalmak gyorsabb eltávolítását ígérve.","shortLead":"Megerősített terrorizmus elleni közös fellépést ígértek Európa vezetői virtuális megbeszélésük nyomán, többek közt...","id":"20201110_Becs_es_Nizza_utan_erosebb_terrorellenes_fellepest_igernek_Europa_vezetoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c90d63-5b13-4eeb-b2ff-1491b6e32ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c1e076-6a36-4386-980f-08f5cbee0206","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_Becs_es_Nizza_utan_erosebb_terrorellenes_fellepest_igernek_Europa_vezetoi","timestamp":"2020. november. 10. 18:23","title":"Bécs és Nizza után: erősebb terrorellenes fellépést ígérnek Európa vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]