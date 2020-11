Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c04d73d3-aa3c-4b23-833e-7a6c944354a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbi szint 85 százalékára esett vissza a magyar építőipar teljesítménye. A tavaszi mélyponthoz képest láthatunk némi javulást, de nagyon messze van a válság és a kedvezményes lakásáfa kivezetése előtti állapot.","shortLead":"Az egy évvel korábbi szint 85 százalékára esett vissza a magyar építőipar teljesítménye. A tavaszi mélyponthoz képest...","id":"20201112_epitoipar_epitkezes_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c04d73d3-aa3c-4b23-833e-7a6c944354a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90653544-4408-43e0-9f06-ba458c0a7f77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_epitoipar_epitkezes_ksh","timestamp":"2020. november. 12. 09:56","title":"Mély gödörbe került a magyar építőipar, és nem csak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10847d9-38ec-4599-9093-350e5358414b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mi a közös a Fortnite-ban és az új BMW-kben? Mihez van szüksége 230 PB-os tárhelyre a német gyártónak? Miért készül 720 lóerős elektromos 5-ös BMW? Jövünk az összes válasszal.","shortLead":"Mi a közös a Fortnite-ban és az új BMW-kben? Mihez van szüksége 230 PB-os tárhelyre a német gyártónak? Miért készül 720...","id":"20201112_hightech_tuzijatekkal_vag_neki_a_jovonek_a_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b10847d9-38ec-4599-9093-350e5358414b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f94d0c-fe94-4fa0-9977-514324ec421e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_hightech_tuzijatekkal_vag_neki_a_jovonek_a_bmw","timestamp":"2020. november. 12. 06:41","title":"High-tech tűzijátékkal vág neki a jövőnek a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b","c_author":"H. A.","category":"itthon","description":"Nagy Lajos szerint a kórházukból Győrbe átirányított orvosok már visszatértek. ","shortLead":"Nagy Lajos szerint a kórházukból Győrbe átirányított orvosok már visszatértek. ","id":"20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_lelegeztetogep_markusovszky_korhaz_szombathely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fec9d0b-25dc-49d7-822e-88165727b3aa","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_lelegeztetogep_markusovszky_korhaz_szombathely","timestamp":"2020. november. 10. 21:38","title":"A Markusovszky főigazgatója szerint minden lélegeztetést igénylő beteget lélegeztetőgépre tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73720379-1769-4f00-94fd-6605d0a20ec7","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202046_mindenutt_jo_de_most_csak_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73720379-1769-4f00-94fd-6605d0a20ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87266291-d3d4-427b-b612-4e56062aa8ac","keywords":null,"link":"/itthon/202046_mindenutt_jo_de_most_csak_otthon","timestamp":"2020. november. 12. 10:00","title":"Gergely Márton: Mindenütt jó, de most csak otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f2dac2-e5c2-4e54-80ce-0828fcd142db","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó legfrissebb modellje egy 80-as évek végi versenyautónak állít emléket. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó legfrissebb modellje egy 80-as évek végi versenyautónak állít emléket. ","id":"20201112_oldalso_kipufogos_extrem_sportkombit_keszitett_az_audi_itt_az_rs6_gto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30f2dac2-e5c2-4e54-80ce-0828fcd142db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df9b3ca-8435-4a49-81a8-aaab69fbeaca","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_oldalso_kipufogos_extrem_sportkombit_keszitett_az_audi_itt_az_rs6_gto","timestamp":"2020. november. 12. 07:59","title":"Oldalsó kipufogós extrém sportkombit készített az Audi, itt az RS6 GTO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7cb2bc-bced-4607-a0d6-e5dcacc4e6ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy régóta pletykált eszköz válhat valóra 2021-ben: okosórával rukkolhat kis a OnePlus. Ez az eszköz azonban nem olyan lesz, mint a piacon lévők nagy többsége, legalábbis ami a rajta futó szoftvert illeti.","shortLead":"Egy régóta pletykált eszköz válhat valóra 2021-ben: okosórával rukkolhat kis a OnePlus. Ez az eszköz azonban nem olyan...","id":"20201112_oneplus_watch_okosora_2021_sajat_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef7cb2bc-bced-4607-a0d6-e5dcacc4e6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c68893-e2a8-485b-a2a3-1678316695df","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_oneplus_watch_okosora_2021_sajat_operacios_rendszer","timestamp":"2020. november. 12. 10:03","title":"Kaptunk egy kissé hihetetlen hírt a OnePlus közelgő okosórájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5adb426-8483-494a-9c3d-afcf58084dc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint félmillió autó adatai alapján állítottak fel konkrét autótípusokra vonatkozó statisztikai sorrendet.","shortLead":"Több mint félmillió autó adatai alapján állítottak fel konkrét autótípusokra vonatkozó statisztikai sorrendet.","id":"20201111_Ennel_a_15_autotipusnal_a_legjellemzobb_a_kilometeroratekeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5adb426-8483-494a-9c3d-afcf58084dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d41f88-64d7-400d-81cd-54b8923c8e20","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_Ennel_a_15_autotipusnal_a_legjellemzobb_a_kilometeroratekeres","timestamp":"2020. november. 12. 04:21","title":"Ennél a 15 autótípusnál a legjellemzőbb a kilométeróra-tekerés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9297d0-86af-41bb-9ab1-7b6030424d92","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ünneppel készültek az ezredikre, most élőben közvetíti a Vígszínház a harminckét éve folyamatosan műsoron lévő A padlás 999. előadását. Egy videóban újra hallhatjuk Kaszás Attilát is.","shortLead":"Ünneppel készültek az ezredikre, most élőben közvetíti a Vígszínház a harminckét éve folyamatosan műsoron lévő A padlás...","id":"20201112_a_padlas_vigszinhaz_1000_eloadas_elo_kozvetites_999_eloadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc9297d0-86af-41bb-9ab1-7b6030424d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c226d6-654d-4832-ba0c-48496c7bc8a3","keywords":null,"link":"/kultura/20201112_a_padlas_vigszinhaz_1000_eloadas_elo_kozvetites_999_eloadas","timestamp":"2020. november. 12. 11:44","title":"A járvány egyetlen előadással az 1000. előtt szólt közbe, de A padlás így is ünnepel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]