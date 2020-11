Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"590a257a-8a3f-4cf6-8348-66fb51d3165c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az örmények súlyos vereséget szenvedtek a másfél hónapig tartó karabahi háborúban: elvesztették az ellenőrzést az 1994-ben kikiáltott, Azerbajdzsán területén lévő örmények lakta térség fölött. Azerbajdzsán mellett Oroszország és Törökország is nyertesek között van. ","shortLead":"Az örmények súlyos vereséget szenvedtek a másfél hónapig tartó karabahi háborúban: elvesztették az ellenőrzést...","id":"20201111_Azerbajdzsan_nyert_karabah","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=590a257a-8a3f-4cf6-8348-66fb51d3165c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcce1f16-ae15-4960-abed-c985f4d152c4","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_Azerbajdzsan_nyert_karabah","timestamp":"2020. november. 11. 13:45","title":"Azerbajdzsán megnyerte a karabahi háborút, az örmények leszámolástól tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9e8787-af4b-49ff-9db2-da5e524efaa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Harvard Egyetem Wyss Intézetének kutatói a kemoterápiás és az immunterápiás szerek ötvözésével hoztak létre egy újfajta gyógyszert. Egyelőre csak egereken próbálták ki, de ott igen hatékonynak bizonyult.","shortLead":"A Harvard Egyetem Wyss Intézetének kutatói a kemoterápiás és az immunterápiás szerek ötvözésével hoztak létre...","id":"20201111_rak_daganat_rakos_sejt_immunrendszer_gyogyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb9e8787-af4b-49ff-9db2-da5e524efaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b09a1bd-69d8-4451-bd25-2b1306b2e198","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_rak_daganat_rakos_sejt_immunrendszer_gyogyszer","timestamp":"2020. november. 11. 14:03","title":"Új gyógyszerrel kísérleteznek a tudósok, ami segíthet az immunrendszernek legyőzni a rákos sejteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8dc9f78-6087-4545-8c28-0bd1026f4b41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután a kedd éjféltől hatályba lépett szigorú járványügyi intézkedések miatt nem tartható fenn az eddigi formájában a Színház- és Filmművészeti Egyetem blokádja, az ellenállás zászlóit, molinóit megőrzésre átadták a diákokkal szolidaritást vállaló színházaknak. ","shortLead":"Miután a kedd éjféltől hatályba lépett szigorú járványügyi intézkedések miatt nem tartható fenn az eddigi formájában...","id":"20201112_Atvettek_a_Vas_utcai_ellenallas_jelkepeit_a_fovarosi_szinhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8dc9f78-6087-4545-8c28-0bd1026f4b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8181a253-12aa-46a4-8ed9-1ac282e0bda9","keywords":null,"link":"/kultura/20201112_Atvettek_a_Vas_utcai_ellenallas_jelkepeit_a_fovarosi_szinhazak","timestamp":"2020. november. 12. 10:49","title":"Átvették a Vas utcai ellenállás jelképeit a fővárosi színházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Teljessé vált az uniós tagállamok és az Európai Parlament közötti alku. Múlt héten a jogállamisági feltételekről, most pedig a költségvetési kérdésekről is megegyeztek az EU-s intézmények delegációi. Lassan valóban az marad a kérdés, hogy Orbán Viktor megtorpedózza-e az egészet.","shortLead":"Teljessé vált az uniós tagállamok és az Európai Parlament közötti alku. Múlt héten a jogállamisági feltételekről, most...","id":"20201110_Megegyeztek_a_tagallamok_es_az_Europai_Parlament_az_unios_koltsegvetesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b9947b-f8ec-41a2-aecb-962c213710aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_Megegyeztek_a_tagallamok_es_az_Europai_Parlament_az_unios_koltsegvetesrol","timestamp":"2020. november. 10. 17:09","title":"Megegyeztek a tagállamok és az EP az uniós költségvetésről, mit lép Orbán Viktor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6e35cd-6ceb-4cd0-b94d-53b75aca2535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Tényeknek adott interjújában már sokkal jobb esélyeket adott az egészségügynek, mint egy nappal korábban. Ma éjjeltől már katonák is fognak járőrözni az utcákon, rendőrökkel közösen.","shortLead":"A miniszterelnök a Tényeknek adott interjújában már sokkal jobb esélyeket adott az egészségügynek, mint egy nappal...","id":"20201111_orban_egeszsegugy_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc6e35cd-6ceb-4cd0-b94d-53b75aca2535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638168f2-4361-400d-a95d-4c6532ea8b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_orban_egeszsegugy_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 19:39","title":"Orbán: Most már 99,99 százalék, hogy az egészségügy túléli a pandémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a99c0e58-3685-4f2b-895b-33e64d043bca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Amilyen gyorsan a kormány változtatja a járványügyi szabályokat, olyan gyorsan lép a Magyar Labdarúgó-szövetség is.","shortLead":"Amilyen gyorsan a kormány változtatja a járványügyi szabályokat, olyan gyorsan lép a Magyar Labdarúgó-szövetség is.","id":"20201111_MLSZ_amator_bajnoksagok_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a99c0e58-3685-4f2b-895b-33e64d043bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f449d9-4f3b-4c93-8b69-35c39149b8ca","keywords":null,"link":"/sport/20201111_MLSZ_amator_bajnoksagok_jarvany","timestamp":"2020. november. 11. 07:47","title":"Egy nap után úgy döntött az MLSZ, hogy mégsem állítja le az amatőr bajnokságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c24fd791-767e-4df0-a02f-d77724a480b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyermeket csak házastársak fogadhatnának örökbe, az indoklás szerint azért, mert a\" házasságok jóval tartósabbak, mint az élettársi kapcsolatok\".","shortLead":"Gyermeket csak házastársak fogadhatnának örökbe, az indoklás szerint azért, mert a\" házasságok jóval tartósabbak, mint...","id":"20201110_torvenyjavasat_egyedulallo_szulo_csalad_torvenymodositas_orokbefogadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c24fd791-767e-4df0-a02f-d77724a480b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1487fe5-4362-4706-b014-5a1e46b80e3f","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_torvenyjavasat_egyedulallo_szulo_csalad_torvenymodositas_orokbefogadas","timestamp":"2020. november. 10. 20:02","title":"Egy új törvényjavaslat szerint csak miniszteri hozzájárulással fogadhatnának örökbe az egyedülállók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábbi döntés értelmében a TikTok november 12-től nem használható az Egyesült Államokban. A szolgáltatást birtokló kínai ByteDance most a bíróságon próbálja meg elérni, hogy kitolják a határidőt.","shortLead":"Egy korábbi döntés értelmében a TikTok november 12-től nem használható az Egyesült Államokban. A szolgáltatást birtokló...","id":"20201111_tiktok_bytedance_betiltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c095e02-1c65-422c-958c-8d07bc80914f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_tiktok_bytedance_betiltasa","timestamp":"2020. november. 11. 13:03","title":"Csütörtöktől betilthatják a TikTokot Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]