[{"available":true,"c_guid":"df04a48f-0a1d-4c98-b214-dfc90e98c992","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szabados Ágnes üzlete Libertine Könyvesbolt néven nyílik.","shortLead":"Szabados Ágnes üzlete Libertine Könyvesbolt néven nyílik.","id":"20201112_Konyvkiadot_alapitott_es_konyvesboltot_nyit_az_RTL_hiradosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df04a48f-0a1d-4c98-b214-dfc90e98c992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef51282c-f4db-4938-94b7-5fb22ac0513f","keywords":null,"link":"/kultura/20201112_Konyvkiadot_alapitott_es_konyvesboltot_nyit_az_RTL_hiradosa","timestamp":"2020. november. 12. 16:02","title":"Könyvkiadót alapított és könyvesboltot nyit az RTL híradósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már bezárt kórházat is újranyitottak, hogy koronavírusos betegeket lássanak el benne. Szakértők szerint az ápolók elérték teljesítőképességük határát. ","shortLead":"Már bezárt kórházat is újranyitottak, hogy koronavírusos betegeket lássanak el benne. Szakértők szerint az ápolók...","id":"20201112_koronavirus_ausztria_rekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72576e37-4e61-4ed8-ac27-ac861c33f563","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_koronavirus_ausztria_rekord","timestamp":"2020. november. 12. 21:19","title":"Új rekordot döntött az ausztriai fertőzöttek száma, az egészségügy túlterheltségéről beszélnek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e30515-b58a-481a-8c04-e1476564ca0d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Elektronikus nyomkövetőt kellene hordaniuk azoknak, akiket korábban már elítéltek, a potenciális terroristákat állampolgárságuktól is megfosztanák, illetve elvennék a jogosítványukat egy új tervezet szerint.","shortLead":"Elektronikus nyomkövetőt kellene hordaniuk azoknak, akiket korábban már elítéltek, a potenciális terroristákat...","id":"20201111_Terroristagyanus_fogva_tartas_Ausztria_Becs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96e30515-b58a-481a-8c04-e1476564ca0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bc5c1b-23ca-4165-bc45-7afcc7a281f9","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_Terroristagyanus_fogva_tartas_Ausztria_Becs","timestamp":"2020. november. 11. 18:15","title":"A terroristagyanús személyeket megfosztanák osztrák állampolgárságuktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKIK és tizenegy nagy országos szakmai érdekképviselet nem támogatja a fővárosi válságadó ötletét.","shortLead":"A BKIK és tizenegy nagy országos szakmai érdekképviselet nem támogatja a fővárosi válságadó ötletét.","id":"20201113_bkik_iparkamara_valsagkezeles_vallalkozas_vallalkozo_ipa_plusz_magyar_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519a439b-9fe5-466f-b002-c5dd56c86b87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_bkik_iparkamara_valsagkezeles_vallalkozas_vallalkozo_ipa_plusz_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. november. 13. 12:06","title":"Iparkamara: Nem elfogadható érv a fővárostól a forráshiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f1bb1a-1bad-4109-a373-4503600f6269","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez még a sokat látott amerikai rendőrségnek is komoly feladvány volt.","shortLead":"Ez még a sokat látott amerikai rendőrségnek is komoly feladvány volt.","id":"20201111_Komoly_utcai_uldozest_rendeztek_vilagsztar_Marshmallow_ellopott_hatkereku_orasautojaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0f1bb1a-1bad-4109-a373-4503600f6269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cc4435-c43b-4c98-9d47-1ebc2fdb100a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_Komoly_utcai_uldozest_rendeztek_vilagsztar_Marshmallow_ellopott_hatkereku_orasautojaval","timestamp":"2020. november. 11. 15:31","title":"Komoly utcai üldözést rendeztek DJ Marshmellow ellopott hatkerekű óriásautójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63de2861-de20-4225-ac5a-113753659c5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai elnök napok óta nem hajlandó elismerni a vereségét, most egy internetes troll jelezte, hogy ki a lúzer.","shortLead":"Az amerikai elnök napok óta nem hajlandó elismerni a vereségét, most egy internetes troll jelezte, hogy ki a lúzer.","id":"20201112_Megtrollkodtak_Donald_Trumpot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63de2861-de20-4225-ac5a-113753659c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5306d07b-3bbf-4cdd-9599-a088f0edbb9c","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Megtrollkodtak_Donald_Trumpot","timestamp":"2020. november. 12. 12:19","title":"Megtrollkodták Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66052bac-b3d7-4d75-b5e3-5d954fbce25c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három független országgyűlési képviselő a Momentum parlamenti \"füle, szája és szeme\" lesz, de ettől még nem lesznek párttagok. ","shortLead":"A három független országgyűlési képviselő a Momentum parlamenti \"füle, szája és szeme\" lesz, de ettől még nem lesznek...","id":"20201112_Hivatalosan_is_bejelentette_a_szovetsegkotest_Hadhazyekkal_a_Momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66052bac-b3d7-4d75-b5e3-5d954fbce25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7325f233-2a13-4811-8c0d-d1965a545fc2","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_Hivatalosan_is_bejelentette_a_szovetsegkotest_Hadhazyekkal_a_Momentum","timestamp":"2020. november. 12. 15:06","title":"A Momentum hivatalosan is bejelentette, hogy szövetkezik Hadházyékkal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gödöllői jégcsarnokra 600 milliót, a cecei tornateremre 378 millió forintot költ a kormány.","shortLead":"A gödöllői jégcsarnokra 600 milliót, a cecei tornateremre 378 millió forintot költ a kormány.","id":"20201112_videk_kormany_sportfejlesztes_beruhazas_jegcsarnok_tornaterem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b789de9-6ef0-4558-b0dc-54b288512bbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_videk_kormany_sportfejlesztes_beruhazas_jegcsarnok_tornaterem","timestamp":"2020. november. 12. 15:42","title":"13 milliárdot osztott ki a kormány vidéki sportfejlesztésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]